Borhyová: Mám politické názory, ale nechci ovlivňovat veřejnost

08.08.2025 18:20 | Monitoring

Vyjadřování k politice podle moderátorky Televizních novin na TV Nova Lucie Borhyové v pozici, kdy by mohla značně ovlivnit veřejné mínění, nepřipadá v úvahu. „Své (politické) názory mám, ale říkám je na místech, kde se to k mé profesi sluší a patří,“ podotkla pro Blesk.cz, že taková místa jsou akorát doma a mezi přáteli. Stejně tak se chce vyhýbat i politickým debatám. Nemá prý potřebu skákat někomu do řeči.

Foto: Repro Youtube @Blesk_CZ
Popisek: Moderátorka Lucie Borhyová

Známá televizní moderátorka již na obrazovce promlouvá k více než milionu lidí denně v hlavní zpravodajské relaci TV Nova 26 let, přesto, jak řekla pro pořad Hráči serveru Blesk.cz, o moderování politických diskuzí ani po desetiletích zkušeností nejeví zájem.

„Politika je taková, jaká je,“ vysvětlila, proč ji možnost moderování politického obsahu neláká. Dodává, že není konfrontační typ a nechtěla by na nikoho útočit, skákat někomu do řeči a už proto nemá zájem o politické diskuze. 

Stejně tak se snaží držet co nejdál od vyjadřování se k politice. „Co se týká mých politických názorů, které by mohly ovlivnit veřejné mínění, tak ty si nechávám na doma a pro přátele,“ shrnula Borhyová s tím, že má být nestranná, aby veřejné mínění neovlivňovala. „Takže své (politické) názory mám, ale říkám je na místech, kde se to k mé profesi sluší a patří,“ ujistila s dodatkem, že mantinely v tomto ohledu stanovuje i samotný kodex TV Nova.

Pro ni samotnou prý nebylo komfortní ani to, když zjistila, že se její máma rozhodla pro působení v komunální politice. „Naštěstí maminka zjistila, že to prostředí pro ni není úplně vhodné,“ usmívá se, že se jí ulevilo, že ji již nikdo nespojuje s politikou jako v době, kdy byla její matka krátce místostarostkou na Praze 8. 

Moderátorka prozradila, že se snaží povznést nad negativními situacemi a řídí se heslem, že je „všechno špatné k něčemu dobré“ a tak ji nedokázalo rozladit ani to, že kvůli nemocným dětem musela zrušit dovolenou a zůstat doma, z čehož si pak udělala legraci na sociálních sítích. Právě těm se předtím dlouhodobě bránila, jelikož je považovala za prostředek, který odbourá soukromí, ale nakonec našla cestu, jak publikovat jen to, o co se chce s lidmi podělit. Sama prý vůči dětem doma zavedla značnou kontrolu v online prostoru, jelikož jej vnímá jako dosti rizikový pro děti. 

Otázky nerovností mezi ženami a muži dle svých slov neřeší. „Osobně se s takovými problémy nesetkávám. Tudíž nejsem typ feministky,“ říká, že to není oblast, o níž by se zajímala.

Konflikty prý nevyhledává, ale dokáže si stát za svým, jakmile je potřeba stanovit nějakou hranici. Nejvíce však dle Borhyové k výsledné shodě častokrát přispěje vzájemná komunikace a snaha se domluvit. Stejně tak se nezajímá o „drby“ a konkurenční prostředí v televizi okolo sebe. „Já to vědět nechci, mě to vlastně nezajímá. K ničemu to nevede,“ odmítá se zaobírat lidmi, kteří by například chtěli získat její místo. 

Sama si fámami prošla už v minulosti, kdy se o ní mělo šířit, že si svou práci vydobyla skrze „laškování“ s někdejším generálním ředitelem TV Nova Vladimírem Železným. „Nikdy to nebyla pravda, vždy jsem to dementovala, a stejně si tato bulvární věc žila svým životem… Já jsem důkazem toho, že můžete mít pozici jako já, aniž byste byla něčí milenkou. Psalo se, že jsem byla asistentkou Vladimíra Železného, že jsem mu vařila kafe, zalévala kytky. Všichni lidé v redakci věděli, že to tak není, takže jsem měla velký okruh lidí, kteří by se za mě postavili. Ale asi to bylo tehdy prostě zajímavé pro bulvár, napsat něco o neznámé holce,“ vzpomíná, jaké fámy musela řešit na začátku kariéry. 

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Zdroje:

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-hraci/818826/lucie-borhyova-v-hracich-o-tajne-smlouve-s-novou-zakaz-zmeny-ucesu.html

autor: Radek Kotas

