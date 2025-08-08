Rozvoral (SPD): Prosadíme dostupné bydlení pro naše občany

Ceny bytů i nájmů rostou do nedosažitelných výšin a vlastní bydlení se pro běžného člověka stává nesplnitelným snem. Mladé rodiny, samoživitelé i senioři se stále častěji ocitají v bezvýchodné situaci. Stát selhává, a místo pomoci lidem nahrává spekulantům.
Hnutí SPD má pro dostupnost bydlení konkrétní a funkční řešení. Postaráme se o zásadní změnu ve stavebním právu. Stávající procesy povolování staveb jsou neúnosně zdlouhavé a byrokratické. Proto prosadíme změnu stavebního zákona tak, aby se v České republice konečně mohlo jednodušeji, rychleji a levněji stavět. Bydlení nesmí být rukojmím úředníků a developerské lobby.
Pro mladé lidi zavedeme bezúročné hypotéky na tzv. startovací bydlení. Mladé rodiny musí mít možnost začít svůj život důstojně a bez doživotního zadlužení. Hypotéky poskytované státní bankou za férových podmínek budou znamenat skutečnou pomoc těm, kteří tvoří budoucnost naší země. Též zlepšíme systém přidělování bytů, posílíme prevenci zadlužení a ochráníme obyvatele před ztrátou bydlení v důsledku životních krizí. Stát má být pro občany oporou, nikoli hrozbou.
A půjdeme ještě dál. Vydáme státní dekret, kterým uvolníme pozemky ve vlastnictví státu pro výstavbu nových bytů formou družstevního bydlení. Tento model úspěšně funguje v řadě vyspělých zemí, například v Rakousku nebo Nizozemsku, kde je známý pod názvy jako cohousing či baugruppe. Lidé zde budují své bydlení společně, bez nutnosti podléhat lichvářským úvěrům a zájmům developerů. Vznikají stabilní sousedské komunity, které zajišťují dostupnost, férovost a spolupráci. Peníze zůstávají mezi lidmi – nikoliv v kapsách spekulantů.
Podporou družstevního bydlení, zjednodušením výstavby a státní pomocí při financování bydlení zvýšíme dostupnost bytů na trhu. Tím se přirozeně sníží i ceny a nájmy. Hnutí SPD nevede prázdné řeči – přináší řešení. Dáme lidem domov, ne dluhy!
Jako první jsme pro mladé rodiny připravili ucelený balíček motivačních finančních pobídek a daňových úlev, které jim výrazně usnadní cestu k vlastnímu bydlení. Tento program nese název „Rodina na prvním místě“ a jeho cílem je vytvořit podmínky, v nichž si mladí lidé budou moci dovolit žít důstojně, bez obav z budoucnosti. Podrobnosti o projektu najdete na našich webových stránkách www.spd.cz. Pokud nám občané v nadcházejících podzimních parlamentních volbách dají důvěru, začneme tyto návrhy okamžitě uvádět do praxe.
Radek Rozvoral
Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral
autor: PV