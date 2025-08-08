ČSÚ: Zvýšila se výroba vepřového a drůbežího

„Zatímco výroba vepřového a drůbežího masa na jatkách se zvýšila, výroba hovězího opět poklesla. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v celoevropském měřítku vzrostly natolik, že se výrazně snížil dovoz hovězího masa a tím i předběžně kalkulovaná spotřeba hovězího,“ uvedla Markéta Fiedlerová, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.
Výroba masa a nákup mléka
Ve 2. čtvrtletí 2025 bylo na jatkách vyrobeno 16 431 tun hovězího masa, meziročně o 1,5 % méně, což představuje 52,9 tis. poražených ks skotu (−2,3 %). Snížily se porážky krav (−4,1 %), porážky býků se v tomto čtvrtletí nepatrně zvýšily (+0,4 %), podobně jako jalovic (+1,2 %). Vepřového masa se vyrobilo 54 156 tun, meziročně +2,8 %. Na jatka bylo dodáno 579,9 tis. prasat. Porážky prasnic se meziročně zvedly o 6,1 %. Na drůbežích jatkách bylo zpracováno 31 099 tis. ks drůbeže, z toho bylo 29 638 tis. kuřat, zbytek tvořily slepice, kachny a krůty. Masa z těchto druhů drůbeže1 se vyrobilo 46 786 tun, meziročně +8,1 %. Ve 2. čtvrtletí bylo od tuzemských producentů prvními kupujícími nakoupeno 843 614 tis. litrů mléka (+1,0 %), mlékárny nakoupily 707 303 tis. l. (−2,0 %).
Ceny zemědělských výrobců
Ceny jatečného skotu ve 2. čtvrtletí vzrostly meziročně o 28,0 %, a to ve všech sledovaných kategoriích, nejvíce se zvedly ceny jatečných krav (+34,3 %) a telat (+26,5 %). Chovatelé dostali za jatečné býky v průměru 77,01 Kč/kg v živém nebo 140,15 Kč/kg v mase. Vzhledem k minulému čtvrtletí to bylo o 13,86 Kč za 1 kg masa více. Ceny jatečných prasat byly meziročně nižší o 9,9 %. Průměrná cena dosáhla 36,94 Kč za kg živé hmotnosti nebo 48,02 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 2,04 Kč za kg v mase víc než ve čtvrtletí prvním. Ceny jatečných kuřat se meziročně zvedly o 3,1 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 29,13 Kč za kg v živém. Ceny mléka byly meziročně o 19,7 % vyšší. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 13,22 Kč/l.
autor: Tisková zpráva