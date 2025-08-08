ČSÚ: Zvýšila se výroba vepřového a drůbežího

08.08.2025 13:33 | Tisková zpráva

Ve 2. čtvrtletí 2025 se na jatkách vyrobilo celkem 117 411 tun masa, meziročně o 4,2 % více, z toho výroba drůbežího se zvedla o 8,1 %, výroba vepřového byla vyšší o 2,8 % a výroba hovězího klesla o 1,5 %. Přímý nákup mléka od producentů se meziročně navýšil o 1,0 % a dosáhl 843 614 tis. litrů.

ČSÚ: Zvýšila se výroba vepřového a drůbežího
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„Zatímco výroba vepřového a drůbežího masa na jatkách se zvýšila, výroba hovězího opět poklesla. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v celoevropském měřítku vzrostly natolik, že se výrazně snížil dovoz hovězího masa a tím i předběžně kalkulovaná spotřeba hovězího,“ uvedla Markéta Fiedlerová, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Výroba masa a nákup mléka

Ve 2. čtvrtletí 2025 bylo na jatkách vyrobeno 16 431 tun hovězího masa, meziročně o 1,5 % méně, což představuje 52,9 tis. poražených ks skotu (−2,3 %). Snížily se porážky krav (−4,1 %), porážky býků se v tomto čtvrtletí nepatrně zvýšily (+0,4 %), podobně jako jalovic (+1,2 %). Vepřového masa se vyrobilo 54 156 tun, meziročně +2,8 %. Na jatka bylo dodáno 579,9 tis. prasat. Porážky prasnic se meziročně zvedly o 6,1 %. Na drůbežích jatkách bylo zpracováno 31 099 tis. ks drůbeže, z toho bylo 29 638 tis. kuřat, zbytek tvořily slepice, kachny a krůty. Masa z těchto druhů drůbeže1 se vyrobilo 46 786 tun, meziročně +8,1 %. Ve 2. čtvrtletí bylo od tuzemských producentů prvními kupujícími nakoupeno 843 614 tis. litrů mléka (+1,0 %), mlékárny nakoupily 707 303 tis. l. (−2,0 %).

Ceny zemědělských výrobců

Ceny jatečného skotu ve 2. čtvrtletí vzrostly meziročně o 28,0 %, a to ve všech sledovaných kategoriích, nejvíce se zvedly ceny jatečných krav (+34,3 %) a telat (+26,5 %). Chovatelé dostali za jatečné býky v průměru 77,01 Kč/kg v živém nebo 140,15 Kč/kg v mase. Vzhledem k minulému čtvrtletí to bylo o 13,86 Kč za 1 kg masa více. Ceny jatečných prasat byly meziročně nižší o 9,9 %. Průměrná cena dosáhla 36,94 Kč za kg živé hmotnosti nebo 48,02 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 2,04 Kč za kg v mase víc než ve čtvrtletí prvním. Ceny jatečných kuřat se meziročně zvedly o 3,1 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 29,13 Kč za kg v živém. Ceny mléka byly meziročně o 19,7 % vyšší. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 13,22 Kč/l.

Psali jsme:

ČSÚ: Průmyslovou produkci v červnu podpořila výroba motorových vozidel
ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
ČSÚ: Míry zaměstnanosti mužů a žen se sbližují
ČSÚ: Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně o 2,4 procenta

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČSÚ , TZ

autor: Tisková zpráva

Svobodu slova nelze zastavit

Uvědomujete si ten paradox, že zrovna vy mluvíte o svobodě slova a stěžujete si na její omezování? Nemají to snad komunisti ve své ideologii? A uvědomujete si, že to byli oni, kdo ji ti potlačovali a donutili tak kvůli tomu řadu lidí o k emigraci, protože jednoduše šli za svobodou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSÚ: Zvýšila se výroba vepřového a drůbežího

13:33 ČSÚ: Zvýšila se výroba vepřového a drůbežího

Ve 2. čtvrtletí 2025 se na jatkách vyrobilo celkem 117 411 tun masa, meziročně o 4,2 % více, z toho …