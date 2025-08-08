Trikolora: Šikanování, ostrakizace a kriminalizace opozice

Každý jsme strůjcem svého osudu. Strůjci svého osudu jsou i státní zástupci, kteří na vládní politickou objednávku kriminalizují politickou opozici. Skutečně svobodná Česká republika nepotřebuje další prokurátorské Urválky. To už tu bylo a nic dobrého to nepřineslo. Ve skutečně svobodné zemi je samozřejmostí jak svoboda projevu, tak svoboda po projevu.
Vyjádřit kritický názor na nelegální masovou migraci a nebezpečný migrační pakt, a to za situace, kdy zprávy o útocích nožem přicházejí ze zemí EU prakticky každý týden, není žádný rasismus ani podněcování k nenávisti, ale obyčejné varování, ba přímo povinnost politika. Pokud za to státní zástupce podává na Tomia Okamuru a SPD obžalobu, zcela nepřijatelným způsobem nás vrací do časů totality.
Jedním ze základních znaků totality totiž je existence zpolitizované policie a zpolitizovaného státního zastupitelství, které vládním politikům posluhují při šikanování, ostrakizaci a kriminalizaci opozice. Obvykle se to stupňuje s blížícími se volbami. Přesně to nyní pozorujeme doslova v přímém přenosu.
Hlavním viníkem tohoto nebezpečného trendu je Fialova vládní koalice. V podzimním parlamentních volbách máme příležitost odeslat celou tuto garnituru na politický hřbitov a toto nebezpečné směřování naší země zastavit. Nepromarněme ji.
autor: PV