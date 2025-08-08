Nový (TOP 09): Američanům vše zdraží

Malá lekce ekonomie nejen pro mé bývalé studenty. Tentokrát ještě jednou k americko – unijní celní bitvě:
Vzhledem k negativnímu nabídkovému šoku, jenž utrpěla americká ekonomika, k poraženým patří především američtí spotřebitelé. I bez velké znalosti ekonomické teorie je jasné, že omezíte-li evropskou konkurenci na americkém trhu, pak evropské zboží zdraží a následkem toho zdraží i zboží americké, neboť obě dvě skupiny výrobků jsou substituty. Američané současně budou mít k dispozici méně zboží navíc ještě v horší kvalitě.
Jste stále ještě přesvědčeni o ekonomickém vítězství Donalda Trumpa? Chcete při podzimních volbách u nás podporovat ty politiky, co si na hlavu nasazovali trumpovské červené čepice a Donalda Trumpa nepokrytě adorovali? Myslete na to při podzimních volbách.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV