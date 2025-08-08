Nový (TOP 09): Američanům vše zdraží

08.08.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k americkým clům na evropské zboží.

Foto: TOP 09 / Ivan Štefko
Popisek: Miloš Nový

Malá lekce ekonomie nejen pro mé bývalé studenty. Tentokrát ještě jednou k americko – unijní celní bitvě:

Vzhledem k negativnímu nabídkovému šoku, jenž utrpěla americká ekonomika, k poraženým patří především američtí spotřebitelé. I bez velké znalosti ekonomické teorie je jasné, že omezíte-li evropskou konkurenci na americkém trhu, pak evropské zboží zdraží a následkem toho zdraží i zboží americké, neboť obě dvě skupiny výrobků jsou substituty. Američané současně budou mít k dispozici méně zboží navíc ještě v horší kvalitě.

Jste stále ještě přesvědčeni o ekonomickém vítězství Donalda Trumpa? Chcete při podzimních volbách u nás podporovat ty politiky, co si na hlavu nasazovali trumpovské červené čepice a Donalda Trumpa nepokrytě adorovali? Myslete na to při podzimních volbách.

Ing. et Ing. Miloš Nový

  • TOP 09
  • poslanec
autor: PV

Svobodu slova nelze zastavit

Uvědomujete si ten paradox, že zrovna vy mluvíte o svobodě slova a stěžujete si na její omezování? Nemají to snad komunisti ve své ideologii? A uvědomujete si, že to byli oni, kdo ji ti potlačovali a donutili tak kvůli tomu řadu lidí o k emigraci, protože jednoduše šli za svobodou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

