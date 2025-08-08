Od Milionu chvilek k Motoristům. Klempíř řekl proč. Došlo i na Turka

Oto Klempíř oznámil svůj vstup do politiky, když se rozhodl coby nestraník kandidovat za Motoristy v Plzeňském kraji. Mnozí mu v reakci na to neopomněli připomenout jeho minulost propojenou se Státní bezpečností.
I hudební skupina J.A.R., ve které Klempíř působil už od jejího vzniku v roce 1988, s ním v reakci na jeho spolupráci se stranou Motoristé sobě ukončila spolupráci.
Klempíř přiznal, že nečekal, že ho kapela J.A.R. kvůli jeho rozhodnutí vyhodí: „Když žiješ s chlapci 36 let, víte o sobě všechno. Viděli jste se v situacích, o kterých se nemluví. Očekáváš, že tohle se nestane,“ uvedl bývalý frontman skupiny J.A.R. v rozhovoru s Čestmírem Strakatým.
Kandidatura podle něj neměla být důvodem k rozchodu. „Kdyby přišel nějaký nejmenovaný kolega, a řekl: ‚Rozhodl jsem se kandidovat třeba za TOPku‘, tak já dám ruku na srdce a polituji ho. A řeknu: ‚Jdeš do veřejný služby, kde lidi ztrácejí kamarády, ztrácejí zaměstnání, ztrácejí dosavadní život, rodina v pekle a v čertově výhni. A to ti teda, kamaráde, držím palce, abys tohle ustál‘,“ řekl s tím, že čekal, že jeho vstup do politiky kolegové z kapely „unesou“.
Zároveň zdůraznil, že kapela podle něj vždy byla politická: „Přesně proto s námi stál Karel Schwarzenberg na pódiu. Přesně proto se koncertovalo pro ODS-ku. Přesně proto se zpívalo pro Milion chvilek. J.A.R. je bytostně politická kapela,“ dodal bývalý frontman kapely.
Členové kapely již dříve uváděli, že politika je téma, na kterém se shodnou jen minimálně. Klempíř ale dodává, že ve skutečnosti jsou všichni antikomunisté, prozápadně orientovaní a zastánci členství v Evropské unii. Na otázku, jestli není problém, že Motoristé sobě nejsou takto vnímáni, reaguje s tím, že Motoristé jsou čistokrevná prozápadní strana: „Chtějí být součástí NATO, chtějí být součástí Evropské unie, a ukotvení Motoristů je na západě. Za prvé. A za druhé, my už patříme na západ 35 let.“
Zároveň odmítl mediální narativ, že by Motoristé byli proruskou stranou nebo financovaní z ruských peněz. „Ten mediální narativ, že je někdo íránský agent, že je proruský, že je financován ruskými penězi… Můžu na férovku říct, že pro mě to byla kruciální věc té kandidatury za Motoristy. To byly první otázky, na které jsem se ptal, jak to je. Já mám nějaké možnosti si to ověřovat, nic jsem nenašel. Motoristé prošli mým drobným amatérským sítem nějakých lehkých prověrek – a prošli se ctí. Jinak bych tam ani nepáchnul,“ pokračoval Oto Klempíř.
Když se dál připomínaly některé kontroverze spojené s Filipem Turkem, Klempíř jasně zdůrazňuje, že to nebyl důvod jeho spolupráce s Motoristy sobě. „Filip Turek není ta věc, kvůli které jsem vstupoval k Motoristům. To je třeba od sebe separovat,“ zdůraznil s tím, že Filip Turek rozhodně není proruský, jak se o něm píše. „Je to osoba, na kterou je částečně i jeho zásluhou mediálně poměrně agresivně stříleno. On to buď ustojí, nebo neustojí. Nemá žádný tým poradců, nemá žádné PR-isty kolem sebe, dělá to čistě na své triko. Buď ho někdo strašným způsobem nesnáší, nebo ho má strašným způsobem rád. Nic jiného tam není,“ doplnil.
Přiznal ale, že při rozhodování o kandidatuře zvažoval více politických stran. „Snadno dojdeš pak k dedukci. Kdo by tě bavil méně a kdo by mě bavil více,“ uvedl s tím, že nechce konkrétně jmenovat, o jaké strany šlo. Nebyla to ale ani ODS, ani Piráti. „ODS mě dřív bavila hodně. I Piráti mě bavili fantasticky, protože Piráti… to byl fenomén, když nastoupily ty dredařské máničky a vyprávěly ty věci. Jako upír jsem nasával tu jejich tehdejší energii, to bylo nevídané. ODS to byli štramáci, tam byla velká profesionalita, velké zkušenosti. Ale ani nad jednou z těchto stran jsem teď nepřemýšlel,“ prozradil.
Následně dodal, že pro něj byla důležitější atmosféra a společenství než samotná politika. „To si takhle popovídáš s Borisem Šťastným, s Petrem Macinkou. Řekneš si: co je tohle za lidi? Když vidíš ten tým – ten je fantastický. Je to hodně vzdálený příměr, ale přišlo mi to jako entuziastické začátky J.A.R. Prostě bez nároku na honorář, ve volném čase, non-stop, naplno, jedeme, děláme to. Nemáme ty prostředky, máme omezené věci, ale prostě pojďme to dokázat. A to jsem zíral. To v těch druhých stranách, to tam nebylo. Takže když to přeženu, Motoristé mi přišli sexy,“ dodal Oto Klempíř.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská