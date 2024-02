Adamec (ODS): Podnikatelé, kteří dokážou vybudovat své firmy od nuly

reklama

Podnikatelů, kteří dokážou vybudovat své firmy od nuly, dlouhodobě udržet jejich prosperitu, vytvářet pracovní příležitosti, a následně chtějí svůj zisk využívat i pro věci prospěšné ostatním, si velmi vážím. Jako starosta jsem se vždy snažil, aby město umělo vytvářet pro takové podnikatele potřebné podmínky a obráceně jsem se vždy mohl spolehnout na to, že oni budou městu dobrými partnery pro řadu projektů, na jejichž realizaci bychom jenom z městského rozpočtu nedosáhli. I dnes jako předseda Hospodářského výboru PS PČR se s nimi snažím neztratit kontakt a čerpám od nich mnoho podnětů k projednávání souvisejících témat v parlamentu.

K setkání o tom, jak využít vzájemných zkušeností a blízkosti obou zemí pro další vzájemnou kooperaci, a nejen v podnikatelském sektoru, jsem využil i návštěvy polského velvyslance Mateusz Gniazdowski, který spolu s hejtmanem Královéhradeckého kraje na své cestě po regionu zavítali i do Trutnova. Prohlédli si galerii EPO1 a nové prostory Autostyl a.s. – zdařilé rekonstrukce chátrajících industriálních objektů, které vdechly těmto součástem trutnovské historie nový život a smysl. Stojí za nimi v tom prvním případě manželé Kasperovi a v tom druhém Jan Kranát.

Obdivuji nejenom to, co již vybudovali, jejich stabilní prosperitu trvající už více jak třicet let, ale i to, že mají chuť neustále přijímat nové výzvy, ať už v oblasti technologií či podnikatelských záměrů a současně podněcovat a podílet se na realizaci dalších společensky významných aktivit. Nepochybuji, že i záměr najít obdobně smýšlející partnery na polské straně, dokážou proměnit v některou z úspěšných realizací. Rád tomu budu nápomocen i ze své současné pozice.

Mgr. Ivan Adamec ODS



