Adámková (ANO): Chci velmi požádat, aby zvítězila lidskost a snaha pomoci

Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, vážení pane ministře,

dovolte mi, abych již jako evergreen opět vás požádala o zařazení sněmovního tisku 162, transplantační zákon, a to je tedy zmírnění nespravedlnosti, která se děje dobrovolným dárcům kostní dřeně. Domnívám se, že protože už je to asi popatnácté, že už jste všichni odborníci na tuto problematiku. Vlastně děkuji za to, že organizační výbor stále nám dává do třetích čtení tento sněmovní tisk, ale ono na něj stále nedochází.

A já bych chtěla jenom obrátit vaši pozornost k současné době, kdy, jak dobře víte, tak bohužel nemoc krve má jedno malé děvčátko, jehož rodiče jsou velmi aktivní a díky jejímu tatínkovi je opravdu veliký zájem lidí - a já všem za to velmi děkuji - aby se nechali otestovat, zda nejsou vhodnými možnými dárci, eventuálně kostní dřeně nebo krvetvorných buněk.

Jenom chci pro vaši představu říci, že zatímco běžně zájemců je zhruba dva tisíce v našem registru, tak v současné době za pár týdnů je to víc než pět a půl tisíce osob. Ale abyste si nemysleli, že to všichni budou dárci kostní dřeně - to jsou zájemci, lidé, kteří chtějí nabídnout svoji pomoc, ale samozřejmě většina z nich bude ze zdravotních důvodů, byť by se zdáli zdravými, odmítnuta.

To, co se může ale stát - a já doufám, že samozřejmě budeme mít více dárců - je, že některý z nich opravdu bude mít nějakou komplikaci, která bude vyžadovat pracovní neschopnost. Podle současného transplantačního zákona - myslím zase, že už to všichni můžete přednášet - je psáno, že dobrovolný dárce orgánu určeného k transplantaci, který posléze bude v pracovní neschopnosti - a protože to jsou většinou mladí lidé, čili jsou v pracovním procesu - dostane plný plat.

Není tomu tak u dárců kostní dřeně, což jsou lidé s vysokými morálními kredity, protože jejich kostní dřeň opravdu jde do anonymního registru a v případě potřeby je použita. Chci jenom upozornit znovu, že i když jste ze široké rodiny, v případě, že budete mít tuto vážnou nemoc, jakou třeba je akutní leukémie, vůbec nemusí nikdo z té rodiny se hodit. Ta možnost není úplně jednoduchá. Nejedná se jenom o shodnou krevní skupinu, dělá se tam celá řada testů a opravdu, ta komplikace, která vyžaduje pracovní neschopnost, je velmi zřídkavá, odběr dělají odborníci, ale stalo se.

A stalo se to tak, že tento člověk, který tuto komplikaci měl, opravdu neměl na splacení splátky, ale také on chce svým dětem dát najíst, chce, aby chodily na kroužky, i ten měsíc, kdy tedy je v neschopnosti, protože se přihlásil jako dobrovolný dárce kostní dřeně, která se odebírá nejčastěji z prsní kosti, je to vpichem do prsní kosti, a přestože toto je děláno velmi rutinně a odborníky, nelze vyloučit tuto hnisavou komplikaci. Takže kuloárně toto všichni chápete.

Já chci velmi požádat, abyste zvážili své politické přesvědčení, aby tedy zvítězila lidskost a snaha pomoci, protože při zvýšeném zájmu všech těchto dobrovolníků není vyloučena tato komplikace, která může být bohužel léčena až pracovní neschopností, a tito lidé, což jsou většinou, prosím, lidé do 40 let věku, čili mají doma malé děti, mají víceméně půjčku ve veliké většině případů, aby nemuseli mít strach, že by neměli na toto základní pokrytí svých potřeb.

Takže žádám o zařazení jako prvního bodu zítra v bloku třetích čtení a děkuji i za podporu. Děkuji.