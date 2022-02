Adámková (ANO): Dochází k nedodržování pravidel hygieny pracovního prostředí

reklama

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, říkala jsem tady od tohoto místa několikrát, že doba covidu jistě pomine a budeme mít jiné starosti. A ta doba přichází. Není to jenom tím, že vidíte, jsou zde návrhy na rozvolnění, čili to jsme zcela v souladu. Ale z terénu přichází řada podnětů a bohužel musíme říci, že pravděpodobně i v dobré víře dochází k nedodržování pravidel hygieny pracovního prostředí. Což se může zdát odtažité, ale ono to velmi souvisí. Jedná se zejména o vzdělávací zařízení všech typů, kde v současné době je doporučeno třeba větrání. Může se vám to zdát opět úsměvné, ale to je velmi, velmi zajímavá záležitost a velmi důležitá pro zdravotní stav našich dětí. Což si možná neuvědomujete, ale je tomu tak. Takže já budu navrhovat zařazení bodu, který teď krátce zdůvodním.

Pro pracovní prostředí, což je pro učitele, pro děti je to prostředí v jistém smyslu také pracovní, platí řada vyhlášek, co všechno toto musí splňovat. A samozřejmě máme tady orgány hygieny práce, které na to dohlížejí, ale v současné době se domnívám, že nemají určitě čas toto vykonávat. A pravděpodobně se těm školským pracovníkům dostalo některých doporučení, která jsou jistě myšlena dobře, ale nedostali k tomu metodiku. Takže já jsem teď velmi nerada, že pan ministr Válek odchází, protože bohužel ono to stejně spadne na něj, co, co chci dát jako bod práce, protože to nikdo jiný nebude umět vypořádat. Takže bych proto k tomu chtěla něco říci.

Hygiena samozřejmě se zabývá i odvětráváním, osvětlením, ale také sleduje třeba pohyb a rychlost proudění vzduchu u země, což pro děti ve školských zařízeních je mateřské školy a podobně. A to, co mi píše terén a mám na to desítky mailů, je samozřejmě obava rodičů, že tady ty děti jsou bohužel vystavovány už mimo dovoleným podmínkám řekněme tomu hygieny práce.

Čili není vůbec udělána kategorizace pracoviště. Ta hygiena práce se tam jistě nedodržuje, protože všichni myslí všechno dobře, prosím, chápejte to, že oni se na nás obrací s otázkou, oni nás nekritizují, chtějí, ale nevědí. Tak já jenom chci připomenout, proč se domnívám, že bychom si o tom měli popovídat, eventuálně nějak upravit metodiku, ale to už je záležitost ministrů této vlády, aby se o to podělili samozřejmě.

Takže, za prvé, je daná teplota na pracovišti, tedy třeba v těch školních třídách. Je tam povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující prostředí včetně, prosím pěkně, působení virů a bakterií, což se domnívám, že není také v současné době dodržováno. Je tam jasně dáno, jak se mají mýt povrchy, zábradlí, madla a ti rodiče mi včetně adres těch zařízení ukazují, že se tomu tak neděje. Pravděpodobně nestíhají ti zaměstnanci.

A jestliže tam je klimatizační jednotka, tak je tam i jasně dáno, jaký může být rozdíl teplot mezi vnějším a vnitřním prostředím, a opět mají doloženo, že tomu tak není. Měření teploty, pro vaši představu, jenom v těchto zařízeních tak, aby bylo doložitelné, že je správně, nemůže být děláno tak, že si přinesu teploměr z domova, ale musí být dáno kulovým teploměrem, jsou tam jasně dané limity a ty limity se měří jak u té podlahy, kde ty děti ve školce samozřejmě tráví určitou dobu, tak i na lavicích pro děti školní.

A to větrání je tak, že se opravdu na ně otevřou okna. Takže my máme řadu naprosto jmenovitých podnětů s adresami těch škol, kde děti první, druhé třídy sedí u těch oken, jsou tam otevřená okna, oni píší, samozřejmě špatně. Máme tady jmenovité adresy školek, kde tedy ti rodiče se dotazují, zda by bylo možné zlepšit tam dohled a nebo jim říci, jak to mají dělat. Takže pro vaši představu, třeba jenom má se měřit i teplota v úrovni hlava, kotník a rozdíl nesmí být větší než tři stupně Celsia pro dospělého člověk. Takže toto všechno, kdyby se mělo splnit, tak opravdu je to poměrně náročné.

A zrovna tak je tady proudění vzduchu, třeba i u té země, což jistě také nebude úplně splněno. Takže abychom se dostali k tomu, co od nás ten terén žádá a co si přejí nyní už i ta vzdělávací zařízení, to znamená jasnou metodiku, a protože je to součinnost několika ministerstev, to nemůže udělat jenom Ministerstvo zdravotnictví, protože to neovlivňuje Ministerstvo školství a podobně. A navíc je tady další věc, která se ukazuje, a to je Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože dle praktiků, pediatrů výrazně narůstá necovidových - upozorňuji, necovidových - onemocnění respiračního traktu, protože ty děti prostě asi nastydnou.

Takže ale co z toho resultuje? Z toho opět jsou tedy ošetřovačky necovidové, upozorňuji, nikoliv žádné zvýhodněné, necovidové. Takže já prosím navrhuji zařazení bodu, který jsem nazvala Informace Vlády České republiky - a je mně vcelku jedno, jak pan premiér to rozloží na jednotlivé ministry, jistě mu do toho nebudu mluvit - dodržování metodiky hygieny práce mateřské školy, základní školy a střední školy jako prevence virových onemocnění. A prosím zařazení buď 1. března jako třetí bod programu, nebude-li možné, tak prosím 2. března na 16 hodin. Děkuji.

