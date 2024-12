Adámková (ANO): Já v tom chci vidět ta přesná čísla a vy mi je nedáváte

Pane ministře, dámy a pánové,

já začnu úvodem, který asi je všem jasný, a to je, že hnutí ANO zásadně a vždy pomáhá potřebným. Myslím, že o tom není žádné pochyby. Pomáhá více než je nutné, pomáhá aktivně a nepotřebuje k tomu žádné usnesení této Sněmovny, abychom si to vyjasnili, protože prostě tak to cítíme.

Tento zákon, který se předkládá, já už nebudu opakovat to, co říkali mí předřečníci, a ctění kolegové, prosím, je farizejský, a já se na to dívám ze zdravotního pohledu. Vy přesně máte taková čísla, pak zase maková čísla. Víme velmi dobře, co se děje v posledních třech měsících. O tom, že válka bude, či nebude, prosím pěkně, já doufám v mír, protože válka je utrpení pro lidi, já jsem zdravotník, a bohužel to odnášejí i děti, nevinní nejčastěji, a to je špatně.

Čili my chceme mír, samozřejmě, že ano, bylo by to divné, kdybych chtěla něco jiného. Ale - teď prosím popisuji situaci a není to vůbec nic proti žádnému obyvateli Ukrajiny - ti lidé tuší, že samozřejmě ta ruka Páně se zavírá. A co udělali, a plně chápu, ze širokého okolí, a mám konkrétní příklady s konkrétními jmény, já ty lidi viděla, sem samozřejmě nyní berou své široké příbuzenstvo na - jaksi poslední možnost to vidí - úpravy poměrně již (jejich?) závažných zdravotních problémů.

A tady vidím farizejství vlády. Ukažte mi v tom rozpočtu na příští rok, protože minimálně do března to platí, kde na to máte peníze! Takže my tady budeme něco slibovat, co ani nemůžete slíbit (splnit?), na úkor našich občanů, těm Ukrajincům víceméně tedy lžete, já v tom chci vidět ta přesná čísla a vy mi je nedáváte. To jsou jenom povídání. Takže prosím pěkně, bylo by dobré provázat věci s realitou.

Děkuji.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. BPP

poslankyně



