Adámková (ANO): Kvalita pitné vody samozřejmě není nikdy dostatečně dobře kontrolovaná

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi říct několik slov k důležitosti kvality pitné vody ze zdravotního hlediska, které se potom promítá do zdravotně sociální problematiky. Je třeba si uvědomit několik základních parametrů. Za prvé, že v současné době ve velkých městech většina vody je v soukromých rukách, pohříchu ne našich, takže do té kvality pitné vody samozřejmě pak jsou zapojeny další organizace. A jak už jsme tady zmiňovali dvakrát, tak bohužel také ty mnohdy nekvalitní vodovodní cesty, tedy ty trubky, naopak zůstávají v majetku měst nebo obcí a ty jsou někdy v žalostném stavu. Takže věnovat se kvalitě pitné vody je více než nutné v tomto případě. Musíme si uvědomit, že i v těch malých městech a tak jsou na tyto vodovody, které jsou tak zvaně veřejné, ale samozřejmě ta voda je tam z nějakého zdroje, napojeny mateřské školy, základní školy, zdravotní středisko a samozřejmě řada domácností. A v tomto případě je zase nutné říci, že ta voda může bohužel i ten zdravotní stav zhoršovat.

Další věcí, která bývá a vy to nakonec znáte, že v řadě třeba ubytovacích zařízení máte vodu, kde vás upozorní, že si s ní nemáte čistit ani zuby. Je to proto, že nemohou zaručit kvalitu té pitné vody tak, aby nezhoršovala zdravotní stav. Takže to je samozřejmě věc, která je velmi nutná a brát ji v potaz.

Do se týče další věci, kterou si málokdo uvědomuje, jak je důležitá víceméně ta péče o pitnou vodu, je to, že do toho patří i věci, které jsou ve styku s pitnou vodou. Víte, že když je tam zelenina, omývá se v pitné vodě a podobně. Zase musím říci, že máme řadu provozoven veřejného stravování, kde musíme opět zabezpečit kvalitu pitné vody, takže bez toho to opravdu nepůjde a je potřeba se jí opravdu věnovat.

Co se týče další věci, na kterou bych chtěla upozornit, že velmi málokdy si i ti lidé, kteří pracují s pitnou vodou v tom smyslu, že zpracovávají další věci, uvědomují, že ta voda, ať už je studená nebo teplá, pitná, nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity, a to ani v koncentraci, ani v počtu, které by ohrožovaly veřejné zdraví. Čili opět se dostáváme k tomu, že ta kontrola je naprosto nutná.

No a musíme si uvědomit, že máme další dvě věci, a to je buď zásobování z nějakých zdrojů anebo individuální zdroj. U těch individuálních zdrojů, což jsou obvykle tedy studny, je to sice dneska již minimum obyvatel na území naší republiky, ale tam je opět nezastupitelné místo hygienické služby, protože ono se na to v posledních letech zapomnělo, ale já třeba si velmi dobře jako dítě pamatuji, že byly povinné kontroly kvalit pitné vody a v případě, že byla ta voda samozřejmě špatná, tak buď nebylo možné z ní čerpat nebo se musela používat pouze po převaření anebo velmi často se do té vody přidávaly samozřejmě různé tablety. Nechci tady říkat názvy, aby to nebylo, že něco chci preferovat, protože některé už ani nejsou na trhu, některé ano. Jedná se o to, že i ten majitel, prosím pěkně, který dále poskytuje tu vodu, si musí uvědomit, že je vázán některými povinnostmi, které spadají potom do těch, kteří s vodou pracují dále. Jedná se o to, že buď tedy čerpá více než deset kubíků vody anebo jakoby poskytuje tu vodu více než padesáti obyvatelům. Na to pamatuje vyhláška, myslím si, že to je jistě dobře a nebudeme tam žádná další omezující pravidla nebo nějaké zvolňování dělat.

No a co se týče těch hygienických limitů, tak zase hygienický limit musí být samozřejmě zkoumán a je sledován jednak při 22 stupních Celsia a 36 stupních Celsia. A tam jsou jasně dané počty kolonií, které může ta voda obsahovat. Čili vidíte, že to není jenom tak, že by se někdo podíval na tu vodu a řekl si, mně se líbí nebo nelíbí a podle toho povolím nebo nepovolím. Je to naprosto striktní a jasná analýza.

Co v té vodě všechno potřebujeme sledovat dále, prosím pěkně, jsou jednak minerály - kolegyně o tom už částečně hovořily, takže je tu nebudu číst znovu, bylo by to zbytečné - ale také dusičnany. Velmi často, zejména na vesnicích, se dostáváme k tomu, že samozřejmě ta voda buď nemá již kvalitní rozvod a prosakují tam věci, které jsou na povrchu, což pochopitelně opět může být potom to nebezpečí, a upozorňuji znovu, že se to trošku stalo teď dvakrát v posledním roce a bylo to u toho typu těch volných mateřských školek, kde jsou umístěny v přírodě a není to úplně dodržováno. Ale to jistě je jiná kapitola, to teď nebudeme probírat. Je tam omniak(?), je tam chlor, olovo už tady kolegyně zmiňovala, nebudu ho tedy zmiňovat znovu. Je tam ale také Ph té vody, protože i to se samozřejmě sleduje, mangan, ale je tam také pach, protože se může stát, že ta voda, kde bychom si mysleli, že ionty jsou v pořádku, prostě má nějaký odér, který není přijatelný pro spotřebu. Čili i to tam ten hygienik musí zhodnotit.

Potom je další věc, kterou by chtěla říci, že je velmi důležitá a to jsou pesticidy. Víte velmi dobře, že bez toho hnojení by se to výrazně omezilo, upozorňuji výrazně. Ale prostě neobejdeme se bez něj. Jednak jsou to tedy buď produkty ze stájí a podobně. Ale zase tam pak budeme mít dusičnany a jiné složky. Anebo jsou to samozřejmě pesticidy umělé.

Já při té příležitosti bych tady vzpomněla, co už se dneska neděje a my to v půdě stále nacházíme, potažmo ve vodě. To je staré dobré DDT, které doufám, že už nebudeme mít dále. Jen tak pro mladší kolegy - protože někdy ta nostalgie a radost na českým výrobkem je velká - je to původně česká provenience. Je to dichlordifenyltrichlorethan, čili velmi jednoduchá sloučenina.

Ale víte, že jsme tím kdysi dobývali svět. Tak to bohužel velmi dlouho zůstávalo v půdě, dostávalo se to do podzemních vod. Dokonce se přemýšlelo, byla taková teorie, že to možná může i za úbytek zajíců v českých zemích. Je-li to pravda nebo ne, nemohu úplně potvrdit. Čili z toho vidíme, že věci, které spolu nemusí souviset, nakonec mohou ten řetězec významným způsobem zacyklit a je to úplně někde jinde.

Musíme říci také, že podle všech hygienických analýz a výsledků, které byly dělané v letech 2004 až 2012, došlo významně ke zlepšení používané vody. Ale musíme také říci, že za těch 10 let - trošku zaokrouhluji - došlo k výraznému zhoršení kvality toho vodovodního řádu. Takže opět je potřeba si uvědomit, že cesta té vody ne vždycky je prostě v rukách té obce nebo toho města. Čili tam s tím musíme pracovat.

Další věcí, kterou je důležité si uvědomit, co všechno musíme udělat pro úpravu té vody, aby byla kvalitní. Jednak máme asi 39 % pitné vody z podzemí, 38 povrchových a 23 smíšených. To se může zdát, že se o nic nejedná, ale jedná. Protože ta úprava podzemní vody je třikrát výhodnější ekonomicky než upravovat povrchové vody. Čili podzemní vrt proti řece, velmi lapidárně řečeno.

No a jinak musím říci pro nás jako zdravotníky do jisté míry potěšující věc. To je to, že skoro 95 % našich obyvatel je již napojeno na nějaký veřejný řád, což může být tedy vodovodní ve městě. Ale také víte, že vesnice si dělaly svoje vodovodní řády. Čili již to není to čerpání z kterékoliv studny, která stála vedle nějakého odpadního místa, což nebylo samozřejmě dobře.

Při té příležitosti chci říct, že bohužel nekvalitní voda může zásadním způsobem ohrozit naše zdraví. Nejenom tím, že budete mít zažívací obtíže, ale bohužel ona v sobě může mít zárodky, které člověk, který je nějakým způsobem ne zcela imunitně v pořádku, již nemusí dále zvládat. Takže ty situace také velmi dobře známe. Už jsme tady o tom hovořili, je to přítomnost Legionely ve vodě.

Takže ta voda, prosím pěkně, musí být sledovaná. Jsem ráda, že to zpřísnění je. Nejenom v tom momentě, kdy si beru ten kohoutek, ale musí být sledovaná i po cestě. Protože teplá voda bohužel, zejména v těch částech vodovodu, kde nedochází k trvalému nebo pořádnému odběru, může být velmi rychle znečištěna Legionelou. Což potom bohužel mělo i fatální následky.

Já bych při té příležitosti chtěla zmínit - a tady potom budu samozřejmě dále apelovat na pana ministra, protože mi to úplně není jasné. Toto patří samozřejmě do velké gesce pracovníků hygieny. To znamená, krajské hygienické služby tady s tím samozřejmě mají velkou práci, umí tu kontrolu provádět. Ale jestliže tam chceme opravdu významným způsobem snižovat počet pracovníků a chceme zlepšit kvalitu pitné vody, pak mi ta rovnice malinko nevychází. Takže budeme v tomto směru určitě, co se týče těch hygieniků, významným způsobem chtít odpovědi.

Tady bych chtěla tedy jenom říci, že my můžeme - a neděje se to na těch hygienách. Takže opět prosím o nějakou zpětnou vazbu do příště. Máme studijní obory asistent veřejného zdraví. To jsou lidé, kteří přesně patří do tohoto ranku, kteří přesně mohou pracovat v terénu, mohou tam odvádět velkou práci a těm vedoucím pracovníkům potom samozřejmě významným způsobem tu práci připravit.

Dále bych chtěla říci ještě jednu věc. To je to, že pan ministr Heger - jenom, abych to odlehčila, řekněme, některými věcmi - tak dokonce v době, kdy byl ministr, tak řekl, že si přeje - a že jistě ta doba bude a že je - aby v restauracích nejlevnějším nápojem byl nealkoholický nápoj. Tak vás musím ujistit, že voda je v průměru dražší než pivo. Jistě máte některé provozovny, kde tomu tak není, ale jinak je to tak.

Takže ti lidé si velmi často objednávají takzvanou vodovodu, protože chtějí natočit pouze vodu z kohoutku, která je tedy levnější než to pivo. Doufám tedy že všude, ale zaručit to nemohu. Proto je tak důležité, aby všechny tyto provozovny měly kvalitní pitnou vodu, protože oni ji poskytují svým zákazníkům. Tam, kdyby došlo k nějakému problému, tak máme velmi rychle nějakou epidemii, kterou bychom tedy neradi, protože pravděpodobně to by nezvládlo ani místní infekční oddělení.

Před asi 15 lety jsem pomáhala sloužit na infekčním oddělení a jedna část naší reprezentace - nebudu říkat, v jakém sportu, protože kdo si to pamatuje, ví a jinak to nebudeme dělat, vezměte to jako příhodu ze života, z natáčení - se dostala do podobné situace, kdy neměli tedy úplně kvalitní zdroj. Samozřejmě to zničilo celou ligu na několik dnů. Takže to bych byla velmi nerada, kdybychom opět tyto situace měli. Domnívám se, že to je velmi nutné.

Co se týče těch zdravotních průkazů. Jak říkala paní kolegyně Ochodnická velmi dobře a podrobně, je to tak, že v současné době ty zdravotní průkazy máme v absolutní nekontrole. Nevíme o nich vůbec nic, jak jsou a kde jsou. Za prvé, některé jsou tak historické, že už ani majitel si nepamatuje, kdy byl na nějaké kontrole. Jenom pro ty mladší kolegy chci říct, že získat zdravotní průkaz v době mého mládí - což z vašeho pohledu je déle, než jste na světě tedy, ale nicméně věřte mi, i my jsme tehdy žili - tak to znamenalo opravdu vydání se na hygienickou stanici. Předcházely tomu klasické výtěry, rentgen, srdce, plíce a tak dále.

Pak se ta situace jakoby zmírnila, že to již tak není potřeba a tak dále, že všichni jsou tak spolehliví a samostatní, že se prostě nechají vyšetřit. Je vám jasné, že opak se stal pravdou. Čili v současné době - a to mě velmi zarazilo, proto jsem velmi ráda za to, že se tím zabýváme - je to asi dva roky, jsme takto odhalili člověka, který měl otevřenou tuberkulózu a hodlal nastoupit jako kuchař. Měl platný zdravotní průkaz.

Takže tím spíše není možné je vydávat šmahem. Není možné je dávat na dobu neurčitou. Samozřejmě všichni si přejeme být mladí, zdraví, krásní, ale ovšem realita je úplně jiná. Takže určitě musíme zprecizovat tedy nějakou dobu vydání, řekněme, toho zdravotního dobrozdání. Zatím nechci říkat nějaký jiný název, ale říkejme tomu pracovně nový zdravotní průkaz, byť to nebude zdravotní průkaz. Protože těch svodů na cestě, jak ohrozit naše zdraví, je mnoho. My to musíme eliminovat - pokud můžeme samozřejmě - v rámci té preventivní prohlídky, pokud možno co nejvíce.

V současné době už nás třeba tolik neohrožují úplně některé choroby, které byly před 40 lety, ale máme nové, protože samozřejmě úplně zdraví nejsme. Je tam jednak hepatitida typu B. Upozorňuji, že může probíhat inaparentně, čili ten člověk to nemusí vědět. Ale máme taky hepatitidu typu C a máme další choroby. Nebudu je tady všechny samozřejmě jmenovat. Není to přednáška z těchto chorob ani přenosných ani infekčních.

Chci jenom říci, že je velmi dobře, že hygienici budou mít zase tyto nové věci. Kvalita pitné vody samozřejmě, bych řekla, není nikdy dostatečně dobře kontrolovaná a nejsme ještě stále ani teď úplně přísní. Ale myslím si, že to pomůže k tomu, abychom eliminovali možné patogeny v té vodě. Děkuji za pozornost.

