Adámková (ANO): O kolik je navýšení ve státním rozpočtu?

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já jsem chtěla pro vysvětlení a větší pochopení té problematiky, (se) kterou opravdu, znovu říkám, je škoda, že jsme nemohli v závěrečné fázi tedy s tím nějak poprat jinak. Podávání léků - to, co se vám doma zdá velmi jednoduché, tak samozřejmě pomoc rodiny je jasná, ovšem ono tomu tak není. Příkladně praktická sestra, to znamená sestra, která má maturitu, tak určitě o tom něco ví, zná něco o chorobách, tak ona třeba nemůže podávat injekční formu léčby. To znamená, že když to vezmeme na ty tablety, je to velmi závažné. Před některým podáním tablet musí být zkontrolován skutečně zdravotní stav, to znamená tepová frekvence, minimálně třeba krevní tlak a podobně.

Něco jiného (je) to měřit doma, na zahradě, u kamarádů, to ať si každý dělá, co chce, to (je) samozřejmě jeho svaté právo. Něco jiného je to s celým dopadem na zdravotní stav toho člověka. To je za prvé, že opravdu to není jednoduché. Není to jenom tak, (že) mu něco řekneme. A musí to být také se zodpovědností. Ne, že tomu člověku dáme kompetence, ale on tam musí mít zodpovědnost, protože samozřejmě může dojít potom k poškození pacienta.

A za druhé - tak jak čteme ten zákon, že tedy skutečně by se tyto některé věci zásadní hradily vlastně ze zdravotního pojištění. Tak já jsem včera dávala velký pozor, ale prosím, asi mi to uniklo. Vy to asi budete vědět z hlavy. A prosím o tu odpověď, o kolik je tedy navýšení ve státním rozpočtu pro tyto pacienty? Vy je máte spočítané, o kolik to je? A prosím o číslo, které tam tedy zaznělo, protože musíme vědět, s čím počítáme.

Vy podáváte zákon koncem roku, a upozorňuji, že zdravotně pojistné plány pojišťoven již jsou nejspíše spočítány s nějakým výhledem, tak prosím o to, jak pojišťovny zajistí, aby toto bylo tedy placeno, jestliže vám tento zákon projde. Já to tam nevidím a vidím to jako velký problém. Ale možná to spočítáno je, ale neřekli jste to. Tak prosím o odpověď, zdravotně pojistný plán... (Poznámka poslance Kaňkovského.)

Prosím, nebudeme na sebe, pane primáři, pokřikovat.

