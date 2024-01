Adámková (ANO): Žádám znovu o zodpovězení otázek, které tady kladu už třetí den

reklama

Děkuji ještě jednou za slovo, paní místopředsedkyně.

Já bych dořekla tu svoji otázku, protože skutečně budu chtít odpověď. Byla bych velmi ráda, kdyby předkladatelé už teď neříkali, že tam ten člověk, který dělal SWOT analýzu, nemá pravdu, že to je vyřešeno. Já jsem to zatím neslyšela a doufám, že je to jenom z nedostatku času, že to není proto, že by nevěděli, to by mě velmi mrzelo. A abych ji dořekla, tak on se tady dále zabýval tím, co je běžné, to znamená riziko rozšíření, i v dobrém smyslu, korespondenční volby pro domácí volbu, riziko porušení tajnosti hlasování, které on paradoxně uvádí, je tedy vyšší v tom hlasování korespondenčním, neboť vy jste mi tady nezodpověděli, jakým způsobem zamezíte tomu, aby se nedala tato data zneužít, a riziko falšování voleb.

A když to sečtu, tak v této SWOT analýze výhody: korespondenční volba 3,4, volba z místa nebo říkejme jí klasická, jak chcete, 3,2. Čili tady by se zdálo, že ta situace je poměrně jasná.

Ale pozor, rizika: Volba korespondenční odčítá dva body, volba klasická 0,3 bodu. Čili sumárně tady je velké vítězství v té SWOT analýze pro klasickou volbu, a já tedy žádám znovu o zodpovězení těch otázek, které tady kladu už třetí den, odpovědi nenacházím a bohužel obávám se, že je ani dneska nenajdu.

A pak tedy mám dvě poznámky, které jinak bych neříkala, ale v té krátké době, kdy vystoupil pan ministr Lipavský, už mi volali nějací známí, kteří žijí dlouhodobě poměrně daleko, že se o tom hovoří i na těch zastupitelstvích a že tam je vůle tedy vypomoci, ale to je potom pro vás to - já jenom to říkám.

A pak mám ještě jednu věc. Prosím, odpusťme si to, kdo co má na hlavě. Mohli bychom se divit. Chápu, že pan předseda zemědělského výboru má blízko k těmto termínům, ale kdybychom se toho mohli vyvarovat ze všech stran, byla bych ráda.

Děkuji.

