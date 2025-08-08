Neziskovka vyhrála migrantům odškodné. Co je to za vzkaz?

08.08.2025 10:40 | Monitoring

Neziskové organizace poslaly jasný vzkaz všem migrantům. Nejen z Afriky. Právník a dlouholetý brněnský politik Robert Kotzian ukázal na konkrétní případ z Irska, který považuje za velmi nebezpečný.

Neziskovka vyhrála migrantům odškodné. Co je to za vzkaz?
Foto: Repro Youtube
Popisek: Migranti směřující do Velké Británie

Anketa

Prospěla někdy ODS České republice?

11%
0%
2%
1%
86%
hlasovalo: 14190 lidí
Právník, dlouholetý brněnský politik a bývalý náměstek primátora města Brna, popsal případ, jak neziskové organizace lákají migranty do EU. Jako odborník na migrační politiku.

„Zvaní migrantů do Evropy probíhá nepřímo, pomocí práva EU, přes soudní soustavu a migrační neziskovky,“ napsal Kotzián na sociální síti X. A dal jeden příklad.

Začal popisovat případ dvou migrantů – z Afghánistánu a z Indie, kteří dorazili do Irska. Psal se rok 2023 a tito migranti dostali finanční pomoc i ubytování. Ale ubytování bylo poskytnuto s časovým odstupem asi dvou měsíců.

„Zhruba ve stejné době si tyto dva migranty vyhlídla migrační neziskovka (zřejmě jich bylo více), nechala je podepsat plné moci a jejich jménem podala žalobu na náhradu škody za čas ‚protrpěný‘ v době, než irský stát těmto migrantům poskytl ubytování,“ napsal Kotzián s tím, že migrační neziskovky vyhrály a tato výhra není ničím menším, než jasným vzkazem všem migrantům nejen z Afriky.  

„Rozsudky, jako je tento, dosažené migračními neziskovkami jsou jasným vzkazem do Afriky a na Blízký východ: Přijďte, protože evropské státy vás musejí ubytovat a musejí vám poskytnout základní životní potřeby,“ napsal Kotzián.

Právník to vidí tak, že neziskové organizace soudní cestou zvou do EU migranty, aniž by se před tím zeptaly občanů EU, zda o to vůbec stojí.

 

Psali jsme:

Orbán: „Ochránili jsme, čeho jsme dosáhli.“ A dal varování
„Jen muž a žena, nic víc.“ Macinka dopálil moderátorku s „transsexuály“
Jak se vybírali „dezoláti“ pro výlet na Ukrajinu. Režisér promluvil
„974 %.“ Profesor odhalil šokující čísla. Migranti a násilí

 

Zdroje:

https://t.co/TqjLKsAP9T

https://twitter.com/RobertKotzian/status/1952615607540547778?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Kotzian , migrace , soud , neziskové organizace , Irsko , uprchlíci , Neziskovky

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Robert Kotzián?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Jinde na netu:

V případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinnýV případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinný Zrádný mýtus zvaný červená řepaZrádný mýtus zvaný červená řepa

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rédová píchla do vosího hnízda. Žluč, nadávky. I od senátora

11:37 Rédová píchla do vosího hnízda. Žluč, nadávky. I od senátora

Na jižní Moravě kandiduje za uskupení STAČILO! do sněmovny Petra Rédová. A v předvolební kampani si …