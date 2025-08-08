Neziskovka vyhrála migrantům odškodné. Co je to za vzkaz?

Prospěla někdy ODS České republice?
„Zvaní migrantů do Evropy probíhá nepřímo, pomocí práva EU, přes soudní soustavu a migrační neziskovky,“ napsal Kotzián na sociální síti X. A dal jeden příklad.
Začal popisovat případ dvou migrantů – z Afghánistánu a z Indie, kteří dorazili do Irska. Psal se rok 2023 a tito migranti dostali finanční pomoc i ubytování. Ale ubytování bylo poskytnuto s časovým odstupem asi dvou měsíců.
„Zhruba ve stejné době si tyto dva migranty vyhlídla migrační neziskovka (zřejmě jich bylo více), nechala je podepsat plné moci a jejich jménem podala žalobu na náhradu škody za čas ‚protrpěný‘ v době, než irský stát těmto migrantům poskytl ubytování,“ napsal Kotzián s tím, že migrační neziskovky vyhrály a tato výhra není ničím menším, než jasným vzkazem všem migrantům nejen z Afriky.
„Rozsudky, jako je tento, dosažené migračními neziskovkami jsou jasným vzkazem do Afriky a na Blízký východ: Přijďte, protože evropské státy vás musejí ubytovat a musejí vám poskytnout základní životní potřeby,“ napsal Kotzián.
Právník to vidí tak, že neziskové organizace soudní cestou zvou do EU migranty, aniž by se před tím zeptaly občanů EU, zda o to vůbec stojí.
autor: Miloš Polák