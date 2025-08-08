Liška (STAN): Přejmenovat kraj a myslet si, že to vyřeší problémy?

Přejmenovat kraj a myslet si, že to vyřeší problémy? To je vše, co politici, kteří za současný stav nesou odpovědnost, umí?
ODS vymyslela „penězovody“ pro kraj, ale s ČSSD je přesměrovaly ke svým kamarádům. Peníze se utopily v nesmyslech. Všichni slibovali boj s chudobou a zneužíváním sociálních dávek, ale když mohli, neudělali nic – jen kritizují ty, kdo se o něco snaží. Dnešní ANO chce prý taky „řešit“ dávky, ale ve Sněmovně to blokuje. A kdo vlastní sociální byty a ubytovny? Zase jejich spolustraníci a přátelé.
Komunisté na kraji čtyři roky nedělali nic, takže bez kauz, ale i bez pokroku. Historické problémy – špatná struktura obyvatel, nízká vzdělanost, málo kvalitních pracovních míst – zůstaly.
Levicové a populistické vlády vzdělání nepodporují, protože myslící voliči by prokoukli jejich triky.
A ANO? Pět let v kraji – co vás napadne? Levné jízdné v dopravě? Jen populismus a prožírání peněz. Co víc? Nic. A to měli čtyři roky společnou vládu s ODS!
Přejmenování kraje je jen prázdná bublina. Politici nemají vizi, jen se přiživují na starých pořádcích. Změna přijde, až voliči podpoří ty, kdo už ukázali výsledky – třeba na komunální úrovni.
Možnosti tu jsou!
Ing. Petr Liška
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV