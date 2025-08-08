Senátor Rychlík: Vystavme je hanbě a opovržení. Ty Vidláky, Rédové, Bobošíkové

08.08.2025 12:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k opozičním politikům uskupení Stačilo!.

Foto: ČT
Popisek: Břetislav Rychlík

Kam se posunul práh drzé nestoudnosti a nechutnosti, ale i nezodpovědnosti ve veřejném prostoru. Pamatujete na rok, kdy premiér Stanislav Gross jmenoval šéfem Úřadu  vlády jednoho z velitelů mlátiček při Palachově týdnu, jistého Pavla Přibyla?

V roce 2004 jsem z Javorníka nad Veličkou napsal výzvu  “Komunismus byl bití. Pane Přibyle, odstupte!” V sobotu ta výzva vyšla, v úterý se před Úřadem vlády sešli občané ( pamatuju Jiřího Suchého, oskarového kameramana Miroslava Ondříčka, spisovatele Jíru Stránského, rockera Olina Nejezchlebu v uniformě Pohotovostního pluku). Gross nás nechtěl přijmout, domluvil nám to nebožtík Pavel Dostál. Delegaci tvořili Eva Holubová, Jan Burian, Lubomír Kotek a jedna paní učitelka, jejíž třídu po vystoupení z metra na Václaváku zkropili bolševici vodou a ztloukli. Mluvil jsem ke Grossovi o stigmatu tohoto národa v podobě Palachovy oběti, o řeči symbolů ve společnosti o , ehm, jakési morálce a odkazu Jana Palacha. Gross nechtěl ustoupit, nakonec pod nátlakem řekl, že můžeme lidem venku vzkázat, že pokud se na Přibyla něco najde ( ve smyslu brutality zásahu ), tak ho odvolá. Do týdne od výzvy tak musel učinit!

Dnes jakýsi parazit na Palachově odkazu, kandidátka komunistického Stačilo! Rédová, šermuje jménem Jana Palacha jen tak, beze studu. Přesně kvůli takovým proruským kolaborantům, lidem bez morálky, proti lžím a manipulacím, agresivitě bolševiků, kvůli všem takovým Vidlákům, Konečným, Rédovým, Bobošíkovým se Jan Palach obětoval. Pojďme jim to u voleb ukázat. Ale už teď je vystavme hanbě a opovržení! Šable hore!

doc. Břetislav Rychlík

  • BPP
  • senátor
Článek obsahuje štítky

Palach , Rychlík , Rédová

autor: PV

Dobrý den, podle mě lidé pomáhají dost - když je třeba darovat krev, kostní dřeň, nebo i finančně, třeba v různých sbírkách. Ale nemáte pocit, že co totálně selhává je stát? Že by měl více pomáhat potřebným a ne těm, co pomoc jen zneužívají? Proč třeba na nějaké vážně nemocné probíhají sbírky, proč ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

