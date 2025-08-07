Šok, konec války do měsíce. Kotrba odhalil, co Trump udělá Evropanům

Setkání Trump – Putin, co z toho vzejde? Nejsou už domluveni? Média dlouho servírovala americké ultimátum, že ho Rusko bude ignorovat a Trump bude zesměšněn, ale tak to, zdá se, nedopadne…
Tak za prvé mám pocit, že Putin hraje šachy a Trump žravou dámu. Za druhé nemyslím, že cílový stav si oba pánové představují stejně. Za třetí: Putin má čas, protože jeho ekonomika je vystabilizovaná osmnácti balíčky sankcí do té míry, že už ho nic nepřekvapí a v Kremlu vrátná přijímá sázky na to, co bude obsahovat příští balíček.
Ad 1: Taktika Putina není dobýt co nejvíc území, taktika ruské armády je maximálně prodloužit ekonomické utrpení Západu z podpory Zelenského režimu. Každá státní kasa má svoje dno. I ta bruselská. A kupodivu nejhůř je na tom ta americká. Valí před sebou státní bankrot. Neschopnost financovat stát. Deficit, kam se podíváš, dluhy s úroky a úroky z úroků. Trump spěchá i proto, že musí do voleb prokázat výsledky – domácí, ekonomické i zahraničněpolitické. Putin je má.
Ad 3: Opakované překvapení není překvapení. Západ tak dlouho pomocí MMF a WTO globalizoval ekonomiku, až se mu to povedlo. Stále USA ani EU nemohou až tak úplně přestat s Východem obchodovat. Nemají dostatek klíčových surovin. Zatím co Východ – myslím tím Rusko, Čínu a částečně Indii a jejich satelity – ekonomickou výměnu se Západem obětovat můžou. Co neukradnou na patentech, to mohou s pašeráckým příplatkem získat od zemí Středního východu a Zálivu, případně od zbytků kolonií v Asii, pupeční šňůrou vázaných na USA. Evropa je na tom nejhůře, protože se rozhodla zezelenat a odkarbonizovat.
Závěrem: Rusko má suroviny, energii, průmyslové kapacity. Zbraně a střelivo vyrábí tempem větším než veškerý Západ dohromady. Jednu frontu na Ukrajině snese, druhou s Azery v Karabachu či Gruzii přežije. Porazila by ho až třetí v Kazachstánu, protože nemá dostatek lidí na tři funkční armády. Ale Tokajev se bojí rozehrát nepřátelství napřímo, prozatím si hraje s NATO na vábenou.
Situace na bojišti je vcelku jasná, Rusové vítězí, Ukrajinci nemají šanci trend zvrátit. Moskva má jednoznačnou výhodu pro vyjednávání. Co budou chtít za to, aby zavládlo příměří?
Mýlíte se. Příměří žádné nebude. Buď bude mír podle ruských podmínek, nebo bude pokračovat speciální vojenská operace, protože tohle není válka. To je vyčerpávání protivníka. Pouštění žilou evropským financím.
A bude Trump ochoten jejich podmínky splnit? Či přesněji řečeno, povede se mu přesvědčit Ukrajinu, aby na ně přistoupila, anebo se Ukrajinců nikdo nebude na nic ptát?
Až Trumpovi dojdou argumenty, udělá to, co udělal v Afghánistánu. Zavře krám. Opustí Ukrajinu i Evropu, stáhne posádky z Německa a Itálie, nechá si pouze strategické mezipřistávací letiště pro bombardéry a jaderné nálože pro globální válku v Turecku. Vypoví Five eyes. Nechá válkychtivé Evropany napospas sobě samým. Jeden útočný svaz s letadlovou lodí si nechá v Zálivu, druhý v Pacifiku. A to bude šok pro NATO a konec ukrajinské války do měsíce.
Evropy se též nikdo na nic neptá, nemá žádné slovo na mezinárodní scéně
Proboha, proč by měla mít? Už rok tady cituji Stalinovu otázku z diskuse z roku 1952 z jednání SSSR se Svatým stolcem o navázání diplomatických vztahů: „A kolik má papež divizí?“ Kolik má euroNATO divizí? Kolik má provozuschopných tanků? Kolik má funkčních systémů PVO na ukrajinské bojiště? Jakou má kapacitu výroby střeliva a zbraní? Jak dlouho vydrží jeho ekonomika bez obilí, uhlí, plynu a ropy z amerického čí blízkovýchodního importu? Kolik tisíc tun bavlny je ve státních zásobách? Jaká je kapacita muniček? Jaká je kapacita výroby kyseliny dusičné a sírové? Jaká je kapacita evropských hutí a válcoven na pancíře a nábojnice? Kolik má v zásobě dělostřeleckých hlavní pro výměnu těch přehřátých?
Ale... Nemůže EU jednání mezi Trumpem a Putinem překazit? Zdejší lídři tři roky opakují, jak musí být Rusko poraženo, jinak pojedou Putinovy tanky dál. Tento narativ, jak se dnes říká, se v plné nahotě ukáže jako falešný. Nebo ne?
Rusku stačí, co obsadí (a neopustí) a co mu bude dáno při sjednávání ukrajinské kapitulace. Dovolil bych si citovat ze svého článku „Trump obětuje Ukrajinu, aby vyhrál v Rusku. Bez boje. Nový řád světa“ v ParlamentníchListech.cz z 11. 11. 2024, ve kterém jsem naznačil rusko-západní hranice na poválečné Ukrajině s mapovou projekcí energií, surovin, obilí a dopravních koridorů. Klíčové je zamezení přístupu Ukrajiny k moři – obsazení Oděsy. Klíčové je obsazení nejvýkonnějších jaderných, uhelných, plynových a vodních elektráren. Zbytková Ukrajina bude zhroucený a zbídačený stát dvacet let. Záruka levné pracovní síly pro Západ i pro Rusko.
Trumpovi nejde o celosvětovou demokracii, bohatou Evropu ani o mírovou Ukrajinu. Trumpovi jde o peníze na odvrácení vlastního bankrotu. Udělá vše pro setrvání republikánské většiny u moci. Udělá vše pro posílení Ameriky. Make America great again.
autor: Radim Panenka