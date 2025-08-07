Mašek (ANO): Vítku, dozimetr, co? Jasně, držíš jazyk za zuby jako správný mafián

Tak si udělejte popcorn, nalejte si sklenku vína a sledujte, co se to zase děje za komedii. Vítek, náš hrdina, který ztratil hlas, tentokrát poslal poselství skrze svou poslankyni. Sám se bojí otevřít pusu, tak to posílá přes kurýra. Ale chápeme. Vítku, DOZIMETR, co? Jasně, držíš jazyk za zuby jako správný mafián. A co ten šifrovaný telefon? Pořád si s ním hrají děti?
Tohle už je trapné i na bývalého učitele z Kolína.
Vítku – tobě nemusíme vysvětlovat základy.
Nebo ano?
Osm základních pravidel do voleb SPOLU a STAN:
1. Omerta – drž pusu a mlč
Nejsvatější pravidlo. S policajtem se nemluví. Nikdy. Proto ten telefon u dětí? Informace zůstávají v kruhu. Rodina je víc než stát. A ty držíš jako hrobka. Proč asi, že?
2. Loajalita – dnes ke koalici
Koalice je všechno. Na sebe se vykašli. Don Petr mluví, ty posloucháš. Nezradíš. Nikdy. Anebo se nedožiješ dalšího poselství přes paní poslankyni.
3. Žádné drogy – nebo jen na toaletě Sněmovny
Tradičně to bylo tabu. Ale my tušíme, jak to bylo ve skutečnosti, co? Už se to vyšetřilo?
4. Vstup jen pro vyvolené – koalice je pevná
Žádní náhodní pánové. A taky musíš být schopný držet pusu a krok. Vítku, ty už jsi to dávno splnil. Gratulujeme!
5. Účty se neperou na veřejnosti – to už jsme zažili.
Ta vaše slavná bitcoinová Bezpečnostní rada státu, že?
Vše se to řeší uvnitř. Nic ven!
6. Žádný fet, žádný chlast – Bumbal Jurečka se prostě při střelbě na FF utrhl náhodou v noci
Sebekázeň je základ. Ale kdo ví, když se tak třeseš, abys náhodou nemusel něco říct nahlas.
7. Neokradeš vlastní – to se prostě nedělá
Mimo komunitu? Jasně, tam můžete loupit do aleluja. Ale vlastní? To si nedovolíš. Aspoň ne bez krytí.
8. Rozkazy se plní – a hlavně se mlčí
Don Petr něco řekne? Dělej. Neptej se proč. A hlavně – nediskutuj. Diskuze = podezření. Podezření = problém. A problém… no, to víš nejlíp sám.
No tak konec srandy.
Tak co, Vítku? Už sis to osvěžil?
Máš to v malíku, viď?
Jsi přece starej mazák, frajer s kontakty, borec z první linie.
Tak přestaň hrát divadlo pro své věrné a aspoň nelži.
Však ty to chápeš… a víš, že to víme i my.
A příště za sebe nikoho nikam neposílej, je to trapné!
Můžeš to říct přece sám! Jo nemůžeš vlastně! Chápeme! Předsedo!
autor: PV