Ekonom: Ne, Italové, nestavte most, nepomůže nám to proti Putinovi

08.08.2025 12:50 | Monitoring

Italská vláda Georgie Meloniové se rozhodla uvést do chodu projekt výstavby velkého mostu z pevninské Itálie na Sicílii. Ekonom Robin Brook, někdejší hlavní devizový stratég Goldman Sachs, má za to, že to vůbec není dobrý nápad. Kvůli Vladimiru Putinovi.

Ekonom: Ne, Italové, nestavte most, nepomůže nám to proti Putinovi
Foto: Repro CPAC
Popisek: Premiérka Giorgia Meloniová na konferenci CPAC

Italská vláda odklepla výstavbu vysutého mostu mezi pevninskou Itálií a Sicílií. S předpokládanou délkou 3,7 km půjde o nejdelší vysutý most na světě.  

Podle ekonoma Robina Brookse to není dobrý nápad.

„Italský most na Sicílii je darem pro Putina, protože nijak nezvyšuje bezpečnost Evropy před ruskou agresí a zároveň odvádí omezený fiskální prostor – kterého Itálie má jen málo – od toho, co by Evropu skutečně ochránilo. Toto je Superbonus 2.0…“ napsal ekonom.

Jediný důvod, proč si Itálie může dovolit uvažovat o výstavbě mostu, je podle ekonoma, že Evropská centrální banka zasahuje ve prospěch italských dluhopisů a udržuje výnosy z nich nízko. A vyzval země jako Německo k zásahu.

 

„Řím doufá, že most bude klasifikován jako vojenský výdaj, aby se započítával do cíle NATO, kterým je 5 % HDP vynakládat na obranu. Ministr dopravy Matteo Salvini, lídr pravicové strany Liga a Meloniové vládní spojenec, oslavil tento milník s tím, že cílem je dokončit most mezi lety 2032 a 2033. Také tvrdil, že most vytvoří 120 000 pracovních míst ročně a přinese do oblasti hospodářský růst. Regiony Sicílie a Kalábrie patří k nejchudším v Evropě,“ napsala k tématu BBC.

Psali jsme:

Černý scénář: Ukrajina se zhroutí, Západ se rozhádá. Kvůli Trumpovi
Zelenskyj po telefonu s Merzem: Je čas ukončit válku
Za zády Trumpa. Prezidenti, kterým USA vyhrožují, posílí spolupráci
„Válka musí skončit.“ Ale Rusko ví své

 

Zdroje:

https://t.co/09tTnGJZuQ

https://twitter.com/robin_j_brooks/status/1953072861146423738?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bbc.com/news/articles/c80d74v0e4lo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , EU , Německo , Rusko , zahraničí , Itálie

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Považujete projekt spojující italskou pevninu se Sicílií za dobrý nápad?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Ing. Radovan Vích byl položen dotaz

O kolik byste snížili sociální odvody pro pracující rodiče?

A týkalo by se to obou rodičů a i živnostníků? A ještě máte také řešení toho, jak si s malými dětmi sehnat práci? Protože to také není snadné. Ráda bych třeba něco jen na částečný úvazek, ale ne za almužnu a hledat takovou práci je jak hledat jehlu v kupce sena.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinnýV případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinný Penis budoucnosti bude velkolepýPenis budoucnosti bude velkolepý

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Další , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseNechtík , 08.08.2025 13:08:44
blázen co věří tomu, že Rusko chce obsadit Evropu. Asi nečte naše média. To by se dozvěděl, že ruská armáda je v rozkladu, mezi vojáky jsou kanibalové a než jen dojde ke Kyjevu uplyne skoro 100 let. A té je výběr od autora tohoto článku.

|  10 |  0

Další články z rubriky

Ceny Společnosti pro obranu svobody projevu. Letos budou hodnotit velká jména

13:20 Ceny Společnosti pro obranu svobody projevu. Letos budou hodnotit velká jména

Pokud znáte někoho, kdo se odvážně postavil za svobodu slova, můžete jej nominovat na Cenu za svobod…