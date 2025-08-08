Ekonom: Ne, Italové, nestavte most, nepomůže nám to proti Putinovi

Italská vláda odklepla výstavbu vysutého mostu mezi pevninskou Itálií a Sicílií. S předpokládanou délkou 3,7 km půjde o nejdelší vysutý most na světě.
Podle ekonoma Robina Brookse to není dobrý nápad.
„Italský most na Sicílii je darem pro Putina, protože nijak nezvyšuje bezpečnost Evropy před ruskou agresí a zároveň odvádí omezený fiskální prostor – kterého Itálie má jen málo – od toho, co by Evropu skutečně ochránilo. Toto je Superbonus 2.0…“ napsal ekonom.
Jediný důvod, proč si Itálie může dovolit uvažovat o výstavbě mostu, je podle ekonoma, že Evropská centrální banka zasahuje ve prospěch italských dluhopisů a udržuje výnosy z nich nízko. A vyzval země jako Německo k zásahu.
Italy’s bridge to Sicily is a gift to Putin because it does nothing to really make Europe safer from Russian aggression, while diverting scarce fiscal space - which Italy has little of - away from what would truly protect Europe. This is Superbonus 2.0… https://t.co/09tTnGJZuQ— Robin Brooks (@robin_j_brooks) August 6, 2025
„Řím doufá, že most bude klasifikován jako vojenský výdaj, aby se započítával do cíle NATO, kterým je 5 % HDP vynakládat na obranu. Ministr dopravy Matteo Salvini, lídr pravicové strany Liga a Meloniové vládní spojenec, oslavil tento milník s tím, že cílem je dokončit most mezi lety 2032 a 2033. Také tvrdil, že most vytvoří 120 000 pracovních míst ročně a přinese do oblasti hospodářský růst. Regiony Sicílie a Kalábrie patří k nejchudším v Evropě,“ napsala k tématu BBC.
autor: Miloš Polák