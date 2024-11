Adámková (ANO): Žádnou dobře odvedenou sociální práci tam nevidím

Vážení páni ministři, dámy a pánové,

dovolte mi několik poznámek k mým předřečníkům. Tato důchodová šaráda - reforma to jistě není, jak víme všichni - dává velké šance opravdu zarazit klíny do populací mezi generace, a to je špatně. Tam nevidím žádnou sociální práci dobře odvedenou.

Povím vám jeden příklad, a jsem velmi ráda, kdybyste mi vysvětlili, že už k tomu nebude docházet. Vůbec se nemyslí na osoby, které vlastně pomáhají našemu systému. A řeknu vám konkrétní případ. Inženýr, 57 let, několik cizích jazyků, šéf mezinárodní firmy, který vede obchodní oddělení, odchází pečovat o své umírající rodiče, čímž na druhou stranu významným způsobem ulevuje systému a samozřejmě dělá větší komfort pro svou rodinu.

Po dvou letech toto končí, protože bohužel lidé jsou smrtelní, a on přichází s řadou inzerátů, které nabízejí práci. A víte, co je lepší, přátelé, než hledat práci v 58 letech věku? Mít mor. Protože to si vás někdo všimne. Ale v tomto případě nikoliv. Ten člověk nenachází rok a půl práci - a je to konkrétní člověk, to není žádná chiméra ani žádné tabulky, které by mi dělal asistent - a to proto, že je takzvaně starý. A říká mu to většinou šéf personálního, kterému je asi tak 35 let.

Takže bych byla velmi ráda, kdyby si stát, tedy vy si uvědomili, že jedna věc je řešení odchodu do důchodu. A v tom původním návrhu připomínám, že nemáte žádné zastropování, všechno ostatní se řeší za chodu pozměňovacími návrhy. A máme tady celou škálu těchto lidí, kteří chtějí pracovat, mohli by pracovat, ale náš systém již jim to neumožňuje.

Děkuji.

