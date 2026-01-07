ČPZP zavádí nové preventivní programy a navyšuje některé příspěvky

„Problematika prevence zdraví je pro nás klíčová. Proto se trvale snažíme naše pojištěnce motivovat ke zdravému životnímu stylu, k pravidelným pohybovým aktivitám, k preventivním lékařským prohlídkám i screeningovým vyšetřením pro včasné odhalení závažných onemocnění. Klienti, kteří se starají o své zdraví, s námi mohou ušetřit stovky až tisíce korun ročně,“ konstatuje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.
V programu Duševní zdraví nyní ČPZP poskytuje příspěvek až 6 000 Kč, což je dvojnásobek loňského příspěvku. V programu Sportovní kroužky zase rodiče mohou na sportování svého dítěte od tří let využít od ČPZP částku 700 Kč, tedy o 200 Kč více než v roce 2025. Kompletní nabídku preventivních programů zveřejnila pojišťovna na svých webových stránkách www.cpzp.cz.
Novinkou je preventivní program Porod+ s příspěvkem až 500 Kč. Příspěvek je možné vyčerpat na nadstandardní služby související s porodem, například na nadstandardní pokoj při porodu, nadstandardní či individuální stravu na oddělení šestinedělí či úhradu související s pobytem doprovodu a další.
Rozšiřuje se škála možností ve využití příspěvku získaného v rámci doplňkového programu Bonus Plus, kde ČPZP odměňuje své klienty za věrnost a zdravotní prevenci částkou až 500 Kč ročně. Účastníci programu nyní mohou čerpat příspěvky i na aktivity Menopauza, Prostata, Sportovní ochranné pomůcky, Ochranná přilba (pro dospělé) a Trekové hole.
Dětem s celiakií mohou rodiče z programu Celiakie, dědičné metabolické poruchy uhradit nově i bezlepkové obědy ve školní jídelně. ČPZP jim i letos na bezlepkovou dietu přispěje částkou až 4 000 Kč.
Jak ČPZP informovala v minulé tiskové zprávě, z legislativních důvodů bude u vybraných preventivních programů dospělým pojištěncům vyplácet příspěvky jen v případě platné preventivní prohlídky u praktického lékaře. Spadá sem již zmíněný nový program Porod+. Dalšími programy, kde bude čerpání příspěvku podmíněno preventivní prohlídkou, jsou Dentální hygiena, Diabetes, Pravidelný pohyb, Jedeme dál, program Těhotenství+ (což je část programu Manažerka mateřství) a také program Ortopedické vložky.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má přes sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.
