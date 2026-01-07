ČPZP zavádí nové preventivní programy a navyšuje některé příspěvky

07.01.2026 15:14 | Komerční článek
autor: Tisková zpráva

Z nových preventivních programů i nových možnosti čerpání si v letošním roce mohou vybírat pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR zároveň navyšuje příspěvek na prevenci duševního zdraví a na sportovní kroužky. Na posílení prevence zdraví svých klientů ČPZP plánuje vydat celkem 470 milionů Kč. Loni to bylo 450 milionů Kč.

„Problematika prevence zdraví je pro nás klíčová. Proto se trvale snažíme naše pojištěnce motivovat ke zdravému životnímu stylu, k pravidelným pohybovým aktivitám, k preventivním lékařským prohlídkám i screeningovým vyšetřením pro včasné odhalení závažných onemocnění. Klienti, kteří se starají o své zdraví, s námi mohou ušetřit stovky až tisíce korun ročně,“ konstatuje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

V programu Duševní zdraví nyní ČPZP poskytuje příspěvek až 6 000 Kč, což je dvojnásobek loňského příspěvku. V programu Sportovní kroužky zase rodiče mohou na sportování svého dítěte od tří let využít od ČPZP částku 700 Kč, tedy o 200 Kč více než v roce 2025. Kompletní nabídku preventivních programů zveřejnila pojišťovna na svých webových stránkách www.cpzp.cz.

Novinkou je preventivní program Porod+ s příspěvkem až 500 Kč. Příspěvek je možné vyčerpat na nadstandardní služby související s porodem, například na nadstandardní pokoj při porodu, nadstandardní či individuální stravu na oddělení šestinedělí či úhradu související s pobytem doprovodu a další.

Rozšiřuje se škála možností ve využití příspěvku získaného v rámci doplňkového programu Bonus Plus, kde ČPZP odměňuje své klienty za věrnost a zdravotní prevenci částkou až 500 Kč ročně. Účastníci programu nyní mohou čerpat příspěvky i na aktivity Menopauza, Prostata, Sportovní ochranné pomůcky, Ochranná přilba (pro dospělé) a Trekové hole.

Dětem s celiakií mohou rodiče z programu Celiakie, dědičné metabolické poruchy uhradit nově i bezlepkové obědy ve školní jídelně. ČPZP jim i letos na bezlepkovou dietu přispěje částkou až 4 000 Kč.

Jak ČPZP informovala v minulé tiskové zprávě, z legislativních důvodů bude u vybraných preventivních programů dospělým pojištěncům vyplácet příspěvky jen v případě platné preventivní prohlídky u praktického lékaře. Spadá sem již zmíněný nový program Porod+. Dalšími programy, kde bude čerpání příspěvku podmíněno preventivní prohlídkou, jsou Dentální hygiena, Diabetes, Pravidelný pohyb, Jedeme dál, program Těhotenství+ (což je část programu Manažerka mateřství) a také program Ortopedické vložky.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má přes sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

