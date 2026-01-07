Černochová (ODS): 50 tisíc pro vojáky. To jsem prosadila já

Obrana není marketing. Obrana je závazek.
Programové prohlášení nové vlády v oblasti obrany bohužel působí spíš jako soubor líbivých frází než jako promyšlený plán. Bez jasných priorit, bez konkrétních kroků, bez odpovědí na zásadní otázky.
Ano, za poslední čtyři roky se podařilo výrazně posílit obranyschopnost ČR. Zvýšili jsme rozpočet na obranu, modernizovali Armádu ČR, zlepšili podmínky pro vojáky, investovali do infrastruktury a prosadili klíčové zákony. Přesto stále nejsme tam, kde bychom měli být. Právě proto je nutná kontinuita a stabilita, ne brzda.
Nová vláda tvrdí, že není třeba přehodnocovat velikost a úkoly Armády ČR. To je v přímém rozporu s realitou a s novými cíli NATO. Hrozby rostou, nároky na armádu také. Tvářit se, že se nic nemění, nemůžeme.
Slib platu 50 tisíc korun u vojáka po základní přípravě je už od 1. ledna REALITOU. A prosadila jsem to já, takže v programovém prohlášení nové vlády si můžete odškrtnout splněno a nechlubit se cizím peřím.
Celá obranná část programového prohlášení působí nejednotně a místy si odporuje. Chybí jí jasná rozpočtová trajektorie a garance, že stát dodrží schválené závazky. Pokud ne, ohrozí to armádu i důvěryhodnost ČR u spojenců.
Spojenci nečtou mezi řádky, ale hodnotí činy. Postoj k podpoře Ukrajiny a muniční iniciativě musí být jasný. A zatím není.
Obrana pro mě nikdy nebyla politickým heslem. Byla a zůstává závazkem vůči občanům, vojákům i našim spojencům.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.