„První tři věty by měly budit hrůzu.“ Kubal z ČT straší Trumpem

„Pamatujte, že všichni ti velcí fanoušci NATO měli 2 % HDP a většina z nich neplatila své účty, AŽ JSEM PŘIŠEL JÁ. USA za ně, hloupě, platily! Já jsem je, s úctou, dostal na 5 % HDP A ONI PLATÍ, okamžitě. Všichni říkali, že to nelze, ale mohlo by to být, protože jsou to všichni moji přátelé. Bez mého zapojení by Rusko mělo teď CELOU UKRAJINU. Pamatujte si také, že jsem sám UKONČIL 8 VÁLEK a Norsko, člen NATO, se hloupě rozhodlo neudělit mi Nobelovu cenu za mír. Ale na tom nezáleží! Důležité je, že jsem zachránil miliony životů. RUSKO A ČÍNA mají nulový strach z NATO bez Spojených států A POCHYBUJU, ŽE BY TU NATO BYLO PRO NÁS, KDYBYCHOM JE OPRAVDU POTŘEBOVALI. VŠICHNI MAJÍ ŠTĚSTÍ, ŽE JSEM VE SVÉM PRVNÍM FUNKČNÍM OBDOBÍ ZNOVU VYBUDOVAL NAŠI ARMÁDU A POKRAČUJI V TOM. Vždycky tu pro NATO budeme, i když oni tu pro nás nebudou. Jediná země, které se Čína a Rusko bojí a kterou respektují, jsou USA PŘESTAVĚNÉ DJT, OBNOVTE USA, UDĚLEJTE AMERIKU ZNOVU VELKOU!!! Prezident DJT,“ napsal prezident USA Donald Trump na síti Truth Social.
Novinář Michal Kubal na síti X podotkl: „První tři věty by měly budit hrůzu ve všech, kdo tvrdí, že Trump se spokojí s obrannými výdaji členských zemí NATO ve výši 2 % HDP.“
„A ten zbytek by měl děsit všechny ostatní,“ přisadil si Pavel Valenta.
