„První tři věty by měly budit hrůzu.“ Kubal z ČT straší Trumpem

07.01.2026 19:59 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Prezident USA Donald Trump se v příspěvku na sociální síti Truth Social opětovně pustil do zemí NATO, které „neplatily své účty“. Po jeho zásahu prý začaly platit „okamžitě“, a to dokonce 5 % HDP. Zopakoval také, že „ukončil osm válek“, a Norsko, které je členem NATO, „se hloupě rozhodlo“ neudělit mu Nobelovu cenu za mír. Důležité myšlenky zdůraznil častým používáním velkých písmen.

„První tři věty by měly budit hrůzu.“ Kubal z ČT straší Trumpem
Foto: ČT
Popisek: Michal Kubal

„Pamatujte, že všichni ti velcí fanoušci NATO měli 2 % HDP a většina z nich neplatila své účty, AŽ JSEM PŘIŠEL JÁ. USA za ně, hloupě, platily! Já jsem je, s úctou, dostal na 5 % HDP A ONI PLATÍ, okamžitě. Všichni říkali, že to nelze, ale mohlo by to být, protože jsou to všichni moji přátelé. Bez mého zapojení by Rusko mělo teď CELOU UKRAJINU. Pamatujte si také, že jsem sám UKONČIL 8 VÁLEK a Norsko, člen NATO, se hloupě rozhodlo neudělit mi Nobelovu cenu za mír. Ale na tom nezáleží! Důležité je, že jsem zachránil miliony životů. RUSKO A ČÍNA mají nulový strach z NATO bez Spojených států A POCHYBUJU, ŽE BY TU NATO BYLO PRO NÁS, KDYBYCHOM JE OPRAVDU POTŘEBOVALI. VŠICHNI MAJÍ ŠTĚSTÍ, ŽE JSEM VE SVÉM PRVNÍM FUNKČNÍM OBDOBÍ ZNOVU VYBUDOVAL NAŠI ARMÁDU A POKRAČUJI V TOM. Vždycky tu pro NATO budeme, i když oni tu pro nás nebudou. Jediná země, které se Čína a Rusko bojí a kterou respektují, jsou USA PŘESTAVĚNÉ DJT, OBNOVTE USA, UDĚLEJTE AMERIKU ZNOVU VELKOU!!! Prezident DJT,“ napsal prezident USA Donald Trump na síti Truth Social.

Novinář Michal Kubal na síti X podotkl: „První tři věty by měly budit hrůzu ve všech, kdo tvrdí, že Trump se spokojí s obrannými výdaji členských zemí NATO ve výši 2 % HDP.“

„A ten zbytek by měl děsit všechny ostatní,“ přisadil si Pavel Valenta.

Psali jsme:

Takto by Trump mohl získat Grónsko
Trump už ví, jak udělá pořádek ve Venezuele
Robert Troška: Trump-Venezuela? Vzkaz všem diktátorům po celém světě
František Kubák: Napadení Venezuely a únos prezidenta Madura a jeho manželky

 

Zdroje:

https://t.co/CVyrLcUO0q

https://twitter.com/MichalKubal/status/2008926975264448911?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PavelValenta/status/2008930667036278797?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Čína , NATO , Rusko , USA , válka , Nobelova cena , mír , Trump , výdaje na obranu

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že se Česká republika nakonec nevyhne výdajům na zbrojení ve výši 5 % HDP?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane premiére

prezident Trupm přiznal, že Venezuelu nenapadl kvůli drogám, ale kvůli ropě se snaží svrhnout režim. Jadernou elektrárnu od agresivního Ruska mít nemůžeme, ale stíhačky F-35 od agresivních Spojených států chcete kupovat. Jak mi to vysvětlíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domácí prostředky postaví ňadra do trvalého pozoruDomácí prostředky postaví ňadra do trvalého pozoru Děsivé následky výplní kyselinou hyaluronovouDěsivé následky výplní kyselinou hyaluronovou

Diskuse obsahuje 19 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jděte po Antifě. V Evropě začíná sílit tlak

4:44 Jděte po Antifě. V Evropě začíná sílit tlak

Konzervativní kruhy v Evropě i v Americe čím dál důrazněji upozorňují na rizika spojená s násilnými …