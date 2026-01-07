„Aby ODS nedopadla jako ČSSD, stane se toto.“ Z opozice velmi jasně

Blíží se tedy Kongres ODS, na němž podporujete Radima Ivana. Ten začal ofenzivu v médiích, nicméně jak to vypadá v boji se „strejcokracií“ ve straně?
S Radimem Ivanem a dalšími kolegy pracujeme na projektu ČESKO.plus už čtyři roky. Ta kandidatura opravdu nespadla z nebe. A boj se „strejcokracií“ – nejen v ODS, ale v každém kolektivu – probíhá každý den. Je to boj s pohodlností, s absencí sebereflexe, s pocitem, že „to nějak dopadne“. A to je boj, který musí vést každý sám se sebou.
My se jen snažíme, aby ODS neskončila jako sociální demokracie – vyprázdněná, unavená a přesvědčená o vlastní neomylnosti. Hlavu v písku některých kolegů už prostě nešlo dál přehlížet.
Síla ODS vždy spočívala v pluralitě názorů a v soutěži myšlenek. My tuhle tradici nebouráme, my ji obnovujeme. A upřímně – někdy mě až překvapuje, kolik skvělých, akčních a odvážných lidí v ODS napříč republikou máme. Bez ohledu na věk. Protože jsou pětadvacetiletí strejcové a sedmdesátiletí nestrejcové. Vy víte, jak to myslím.
Karel Havlíček, ale ostatně i Babiš, tvrdí, že dokážou srazit ceny energií díky zestátnění ČEZu a dalším zákrokům. Že dokážou „uhrát“ emisní povolenky ETS2. Vy s Radimem mluvíte o podpoře podnikání. Nejsou ale ty případné výsledky Havlíčka s Babišem pro podnikatele atraktivnější?
Vláda Petra Fialy předala zemi Babišovi v mnohonásobně lepším stavu, než jí přebírala, a to prosím nezmění ani denní lži o spálené zemi nebo drzé kecy o totalitě v nejsvobodnější zemi světa.
Karel Havlíček i Andrej Babiš zatím předvádějí hlavně to, že kvůli Babišovým průšvihům musejí chodit po špičkách kolem vlastizrádné sebranky, která svými výroky znevažuje Českou republiku a dělá z ní nedůvěryhodnou ostudu v civilizovaném světě.
To žádné zestátnění ČEZu ani kouzlení s emisními povolenkami nenahradí. Z dosavadních výroků hnutí ANO a jejich partnerů vyplývá především jedno: Opětovné rozvrácení veřejných financí a návrat k chaosu, který tu po jejich vládnutí musela uklízet minulá vláda.
A to pořád není to nejhorší. Nejhorší je ta ostuda, kterou svým lavírováním kolem nestoudných výlevů komerčních kolaborantů dělají všem občanům této země. Ostuda se totiž v ekonomice vždycky projeví – jen se to neukáže hned.
Pardon za blbý dotaz, ale Radim Ivan mluvil i s našimi čtenáři o „start-upech“, pod čímž si lidé většinou představí IT firmy. Přitom mnozí by raději viděli nárůst průmyslové výroby, na kterou jsou zvyklí jako na tahouna ekonomiky. Jak se s tímto vypořádat?
Představy některých „velkých průmyslových kluků“ o průmyslové velmoci jsou dnes úplně odtržené od reality. Česká republika má deset milionů obyvatel – to je asi čtvrtina obyvatel čínského Guangzhou… jsme součástí globální ekonomiky a nikdo to nezmění žádným vzdycháním po starých časech. Ty už se nikdy nevrátí.
Vzpomínáte na jarmarky SPD a nesmysly o potravinové a jiné soběstačnosti? Kdyby se tímto směrem někdo vydal, tak skončíme jako rozvojová země. Ne proto, že by průmysl či české potraviny byly špatné, ale proto, že centrální plánování nikdy nefunguje.
My potřebujeme deregulaci, podnikání a svobodný trh. Jestli to bude průmysl, zemědělství, IT nebo služby, o tom nemají rozhodovat politici, ale realita. To je jediný funkční model prosperity.
Když objíždíte v rámci „kampaně“ pro kongres Českou republiku, jak se straníci dívají na to, jak má ODS opozičně působit proti Babišově vládě? Pořád mluvit o „hodnotové“ politice, nebo to vzít z ekonomického úhlu pohledu?
Tak ono to jde samozřejmě ruku v ruce. Babiše jsme už zažili. To není nic nového. Tunelování země, sabotáž rozvoje, penězovody do jeho firem. Klasika. Jo a ještě šikana svobodných občanů přes nekonečné kontroly, šikana konkurentů majitelových firem, zločiny finanční správy. Tak asi se to dá přežít. Ovšem součástí vládního tábora jsou teď čistí kolaboranti. Naprostí vlastizrádci, kteří chtějí, aby Putin vraždil české občany (neříkají to takhle, ale všechny jejich výroky a kroky by k tomu vedly). Takže to je novinka. S tím se musí společnost vyrovnat. A to prosím přesto, že tyto síly (reprezentované SPD, Trikolorou a Rajchlem) dostaly nejméně procent za dobu jejich existence. 7 % špinavých ruských kolaborantů dělá ostudu skvělé zemi. Další Putinovy štětky – STAČILO! totiž občani vykopali na smetiště tam, kam patří.
A hodní lidé z hnutí ANO mlčí. Mlčí, že se jejich parťáci stavějí mimo civilizaci.
Teď se řeší výroky Tomia Okamury, protivýroky ukrajinského velvyslance, zase nějaké výroky Radima Fialy... Co když občan namítne, že s tím „šaškováním kolem Ukrajiny“ máte jít „někam“ a chce řešit praktické věci? Pardon, já to tak slyšel. A „vlastizrádci, stepní Hitler a experti z Wishe“ to asi nespraví.
Jenže realita je taková, že válka na Ukrajině praktická věc je. Velmi praktická. Ekonomicky, bezpečnostně i politicky. Ta válka jednou skončí – a pak přijde obnova Ukrajiny. Stovky miliard eur v zakázkách, investicích, infrastruktuře. České firmy by z toho mohly významně těžit. Český rozpočet taky. Všichni občané. I voliči KoKoKo – Koalice komerčních kolaborantů. To nejsou ideály, to jsou tvrdá čísla. A teď si položme jednoduchou otázku: Bude někdo brát vážně zemi, jejíž vrcholní politici pravidelně relativizují ruské zločiny, urážejí napadený stát a dělají z Česka užitečného idiota Kremlu? Nebo dají ty zakázky raději Polákům či Pobaltí, kteří mají jasno, kdo je stepní Hitler a největší vrah a zločinec současnosti?
Takže když někdo říká, že „Ukrajina není praktické téma“, říká tím vlastně: Nezajímá mě, jestli české firmy přijdou o obrovské příležitosti a jestli Česko ztratí respekt. A nezajímá mě, že drzými ulhanými kecy okrádám Česko a všechny občany o stovky miliard příležitostí. A to už není názor – to je špatný obchod.
A jestli kvůli pár poslaneckým platům a lajků na sociálních sítích někdo ochotně zrazuje vlast, zrazuje Česko ve prospěch prašivých banditů z asijských stepí, a dělá z nás nespolehlivého partnera, pak to není vlastenectví. To je jen hodně drahá reklama na vlastní malost a charakterový debakl.
Můžeme to myslet trochu s nadsázkou, ale akce Donalda Trumpa proti Venezuele spojila některé politiky vaší bývalé koalice a jejich oponenty, kteří zrovna nemilují Ukrajinu. Mluvilo se o „agresi“ a „porušení mezinárodního práva“. Baví vás, jaký v tom všem Trump udělal „guláš“?
Geopolitika je moje velká láska. A jsme ve zlomovém období, jaké Evropa desítky let nezažila. Skončil geopolitický romantismus.
Pořád ale platí jedno: Geopolitický nerozhled je extrémně nebezpečný. Jak proruské kolaborantství, tak naivní vzdychání po „hodném světě“ z přelomu tisíciletí jsou mimo realitu.
Svět se změnil. A kdo to nechápe, ten bude jen zmateně komentovat důsledky. A vydávat rozčílené statusy na sociálních sítích… ovšem už TGM říkal, že rozčílení není program.
Zkusme to tak: Pakliže byste vy měl možnost řídit ODS a určovat, co bude v roce 2026 dělat, co nedělat a v jakém pořadí bude co dělat, jak byste to postavil?
Tak to je docela oříšek.
V první řadě bych otevřel stranu a spustil masivní skauting kvalitních lidí. Bez toho žádná obnova není možná.
Zároveň bych výrazně posílil think-tank IPPO – Institut pro pravicovou politiku. Bez intelektuální a poctivé odborné práce žádná pravice dlouhodobě nepřežije.
A pak komunální volby. Ty jsou klíčové. Poslanecký klub si musí odmakat svou práci, ale politika se nedělá jen ve sněmovně. My musíme lidem ukázat, že naše konkrétní politiky jim přinesou víc než Babiš a jeho komerční kolaboranti.
Před Vánoci zašumělo českým prostorem, že Martin Kuba chystá vlastní politický projekt, ve kterém se chce soustředit na – řekněme – praktická témata a všechny ty totemy, které pravici nutí liberální média, nechat stranou. Uzrály ve vás přes Vánoce nějaké poznámky k tomuto?
No, já přeji každému, kdo se pustí do politiky hodně štěstí, protože je důležité mít chuť měnit svět kolem sebe. Tyhle nesmysly o liberálních médiích mě nechávají chladným. Neliberální média zase vymývají občanům mozky kremelskou propagandou, to máte těžký… nakonec ovšem bohatí Rusáci nechávají svoje děti studovat v tom zlém liberálním světě. Protože v tom svém bordelu plném chlastu, smrti, zmaru a svinstva žít nechtějí. Ale zpátky k panu Kubovi… pokud dokáže nabídnout smysluplnou alternativu, já s ním budu rád spolupracovat. Co jsem zaslechl, on se chce primárně soustředit na komunál v jižních Čechách, a věřím, že tam má pozici silnou.
