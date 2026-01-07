„Čuňata.“ Novinářka se opřela do ČT. Jde doslova o zdraví

Americké ministerstvo zdravotnictví (HHS) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) oznámily významnou revizi dětského očkovacího kalendáře, která snižuje počet doporučených vakcín pro děti. Pod vedením ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr. se nový plán zaměřuje na 11 základních nemocí místo původních 16–17, což znamená pokles počtu vpichů z přibližně 72 na 18–19 do 18 let věku dítěte. Tato změna, popisovaná jako srovnání s mezinárodními standardy v rozvinutých zemích, jako jsou Dánsko nebo Velká Británie, vyvolala bouřlivé reakce jak v USA, tak v zahraničí.
Nový harmonogram neříká, že existují konkrétní vakcíny, které by děti neměly dostat. V praxi se pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti i nadále dostávaly všechny dříve doporučované vakcíny, mnoho nezmění. Pojišťovna bude očkování i nadále hradit. Americký očkovací kalendář se má nově více podobat tomu dánskému, v němž nejsou zahrnuty vakcíny proti chřipce, covidu, RSV, planým neštovicím, hepatitidě A, rotavirům a meningitidě. Dánsko doporučuje očkování proti obrně, záškrtu, tetanu a černému kašli, ale v poněkud odlišném časovém harmonogramu než v USA.
HHS rodičům radí konzultovat s pediatry individuální rizika, přičemž všechny vakcíny zůstávají dostupné a hrazené pojišťovnami. Kennedy zdůraznil, že změna neohrožuje veřejné zdraví, spíše odstraňuje zbytečné povinnosti, jako je každoroční očkování proti chřipce od šesti měsíců věku nebo proti covidu, které byly v USA de facto povinné pro vstup do škol a jeslí.
Zemřou americké děti?
Zpráva zaujala také v Česku. Česká televize (ČT) a Česká tisková kancelář (ČTK) popsaly krok jako „dosud nevídaný“, s důrazem na potenciální rizika pro dětské zdraví.
ČT informovala, že rodiče nyní nedostávají „jasné pokyny“, což prý způsobilo obavy z nárůstu nemocí. Tato interpretace však vyvolala kritiku na sociálních sítích. V příspěvku na platformě X publicistka Angelika Bazalová označila zpravodajství ČT a ČTK za manipulativní a plné hloupostí.
„Je to prasárna, jak média (zejména je to prasárna od těch veřejnoprávních) manipulují veřejným míněním a píšou naprosté hlouposti o očkovacích kalendářích v USA. Lidi jim na to samozřejmě naskakují a rozčilují se nad tím, že americké děti již brzy zemřou, protože nebudou očkované. Hned v perexu se z ČéTé dozvídáme, že jde o krok DOSUD NEVÍDANÝ. A čtenáři se sugeruje, že nebohý americký rodič nedostává JASNÉ POKYNY. Jaká je realita: Americké CDC dosud doporučovalo očkování proti 16 až17 nemocem a počet vpichů, které děti podstoupily do 18 let byl 72!!! Nyní (po změnách) se očkuje proti 11 nemocem a počet vpichů se snížil na 18 až19. Pro srovnání, v Česku s povinně očkuje proti 9 nemocem a děti dostávají povinně 7 vpichů, v Dánsku se očkuje proti 10 nemocem a děti dostávají 11 vpichů,“ vysvětluje novinářka.
Ve svém příspěvku porovnává americký systém po změně s těmi evropskými: „Takže americké děti i PO ZMĚNĚ dostávají víc vakcín než české. To se ale ze zprávy ČT a ČTK nedočteme! Namísto toho se sugeruje, že Kennedy je antivaxer. Přitom rodiče, kteří chtějí dětem dál píchat 72 vakcín, to dělat mohou, protože všechny dosavadní vakcíny se dále proplácejí z pojištění.“
A kolegům, kteří jsou podle ní neobjektivní, adresuje výtku: „Jste fakt novinářský čuňata.“
Bazalová upozorňuje, že snížení vpichů je především díky zrušení ročního očkování proti chřipce a covidu, což v Evropě není standardem. „Ten skok v počtech vpichů (ze 72 na 18) je v USA především proto, že se tam děti od půl roku (!) očkovaly KAŽDOROČNĚ proti chřipce a dokonce v posledních letech se od 6 měsíců KAŽDOROČNĚ očkovaly povinně proti covidu! Vzhledem k tomu, že bez toho se děti následně nedostaly do škol (ani do jeslí), znamenalo toto očkování de facto povinnost,“ objasnila publicistka.
Dále uvádí: „O smysluplnosti očkování kojenců proti covidu se vůbec nehodlám bavit. Pokud je o chřipku, v Evropě je očkování dětí proti chřipce naprostá rarita. Proti chřipce se děti očkují pouze ve Velké Británii. A to od dvou let, a nikoli injekčně, ale nosním sprejem. Chřipka není pro zdravé děti nebezpečná, vakcíny nebrání šíření a navíc jejich účinnost je rok od roku proměnlivá, takže jejich účinnost může být někdy až negativní (tedy nakazí se víc očkovaných než neočkovaných). Tím, že v USA tuto povinnost zrušili, najeli do stejných kolejí jako Evropa, kde samozřejmě děti na chřipku nikterak masivně neumírají.“
Stížnost Radě ČT na způsob zpravodajského a publicistického pokrytí tématu očkování v České televizi
Uvádí, že autor zprávy se vůbec nepokusí rozporovat tvrzení, že „nová doporučení ohrožují zdraví dětí, a dokonce jejich životy“, což je podle ní v příkrém kontrastu se situací v Evropě, kde děti bez chřipkové vakcíny na životě ohroženy evidentně nejsou a autor by měl přinejmenším zkusit vysvětlit, proč se domnívá, že by tomu mělo být v USA jinak.
„Předpokládám, že během následujících dnů se k tomu v České televizi jako obvykle vyjádří ‚odborníci‘ z Vakcinologické společnosti, jejichž podjatost také nikdo nezkoumá. Požadavek, aby ČT zkoumala, zda hosté, které k tématu zve, nejsou ve střetu zájmů, jsme formulovali i v naší petici, kterou má brzy projednávat Rada ČT. Můžete ji ještě podepisovat zde,“ vybídla členka Rady České tiskové kanceláře.
V závěru svého příspěvku píše, že to, co předvádí ČT24 a ČTK v tématu očkování, je dlouhodobě naprosto skandální. S objektivním podáváním informací to nemá nic společného.
