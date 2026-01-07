Hejtman Půta: Chci veřejně ocenit člena SPD za cestu na Ukrajinu

07.01.2026 22:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánované cestě ministra Macinky na Ukrajinu.

Hejtman Půta: Chci veřejně ocenit člena SPD za cestu na Ukrajinu
Foto: ČT4
Popisek: Martin Půta

Jsem rád, že pan ministr zahraničí Macinka pojede na Ukrajinu, a vyjádřil tak jasný postoj Okamurovu takzvanému novoročnímu projevu. Ukrajina brání svou svobodu a samostatnost a bez naší podpory to nezvládne. A kdo nechápe, že potom bude prostě na řadě někdo další, tak jenom nepochopil vnímání světa ze strany Ruska. Protože Rusko nemá žádné hranice a Rusko nezapomíná. A když už jsme u té politiky, tak chci také veřejně ocenit, že se mnou byl v loňském roce na návštěvě našeho ukrajinského partnerského regionu Vinnycja předseda krajského zastupitelského klubu SPD Michal Švarc.

Bc. Martin Půta

  • SLK
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Adam Vojtěch si k sobě bere černokněžníky covidu
Plzeň: Pocta tvořivosti a kultuře. Nyní lze zasílat nominace
Merz: Ať Zelenskyj zadrží Ukrajince na Ukrajině. Přísně
Fiala propadal, Babiš uspěl hned napoprvé. Světový průzkum

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ukrajina , Půta , motoristé , Macinka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je dobře, že ministr Macinka pojedena Ukrajinu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Když vám tak záleží na lidech a této zemi

Proč se tak bráníte spolupráci s Babišem, když by to zabránilo tomu, aby se spojil s SPD? A co si myslíte o Motoristech?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hejtman Kuba: Otevřený dopis zástupcům odborů

6:04 Hejtman Kuba: Otevřený dopis zástupcům odborů

Text otevřeného dopisu hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby zástupcům odborů ohledně možnosti pro…