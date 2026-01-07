Jsem rád, že pan ministr zahraničí Macinka pojede na Ukrajinu, a vyjádřil tak jasný postoj Okamurovu takzvanému novoročnímu projevu. Ukrajina brání svou svobodu a samostatnost a bez naší podpory to nezvládne. A kdo nechápe, že potom bude prostě na řadě někdo další, tak jenom nepochopil vnímání světa ze strany Ruska. Protože Rusko nemá žádné hranice a Rusko nezapomíná. A když už jsme u té politiky, tak chci také veřejně ocenit, že se mnou byl v loňském roce na návštěvě našeho ukrajinského partnerského regionu Vinnycja předseda krajského zastupitelského klubu SPD Michal Švarc.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
