Trump ukázal sílu. Čeští politici s tím problém nemají

USA pod Trumpovým vedením rýsují nové světové uspořádání. Americká operace ve Venezuele, jejímž výsledkem bylo vsazení tamního prezidenta do vězení v New Yorku, naznačuje, že velmoci v rámci svých sfér vlivu hodlají v budoucnu daleko více jednat z pozice síly.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Je namístě i proto měnit názor na prezidenta USA Donalda Trumpa? Ve světle posledních událostí ve světě jsme se s takovou anketní otázkou obrátili na české politiky.
„Od počátku druhého mandátu Donalda Trumpa byla zřejmá trajektorie globální politiky, kterou bude realizovat. Cílem je návrat silných USA na mezinárodní scénu, což se objektivně Donaldu Trumpovi daří. Česká pozice by měla být jasná. Místo neproduktivního rozčilení, jak předvádí opozice, se aktivně snažit zapojit do dění snahou o posílení transatlantické vazby. Je to v zájmu zajištění bezpečnosti Česka. Dynamickou změnu světového uspořádání nepovažuji za překvapivou, vše k ní směřovalo. Místo reptání bychom ji měli využít jako příležitost pro Česko,“ vyzývá šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.
Senátor Zdeněk Hraba neočekává, že by někdo názor na Trumpa měnil. „Ti, kteří ho vášnivě nenávidí za cokoli co udělá nebo řekne, ho budou nenávidět dál. A ti, kdo prezidenta Trumpa uznávají pro jeho nasazení, aby byla jeho „Amerika opět velká“, ti rovněž svůj názor nezmění. Já osobně se řadím do toho druhého tábora, protože si myslím, že programem hlavy státu kdekoli na světě by mělo být blaho jeho národa a i to, aby se jeho země „stala opět velkou“. Co se týká změn světového uspořádání, tak jsem přesvědčený, že už řadu let probíhají a historie nám ukazuje, že je to zcela přirozená věc. V tomto případě je to reakce na vývoj od osmdesátých let 20. století,“ vysvětluje.
„Trumpa je potřeba podporovat. Co Trump dělá, dobře dělá. Budu navrhovat kongresu ODS, abychom mu poslali pozdravný telegram,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz senátor a dlouholetý starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa z ODS.
Svůj pohled nabídl i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Ano, je namístě ‚změnit názor‘ v tom smyslu, že Trump už není jen kontroverzní fenomén, ale jeden z hlavních architektů nového, tvrdšího světa. A to nové uspořádání vnímám tak, že se vrací doba, kdy se více prosazuje síla než pravidla – a Evropa proto musí být jednotnější, schopnější a obranně připravená,“ sdělil serveru ParlamentníListy.cz.
„Názor na Donalda Trumpa neměním. Vždy jsem upozorňoval, že je to pragmatik hájící tvrdě zájmy USA. Podstatné je, že Trump sám se nemění. S trochou nadsázky říkám, že ho znám od roku 1987, kdy vyšla jeho kniha The Art of the Deal a já jsem si ji koupil jako první knihu v emigraci. Tam je vše a kdo chce Trumpa pochopit, měl by si to přečíst. Změnu světového uspořádání vnímám jako drsný návrat k realismu. Události jako nekompromisní zásah USA ve Venezuele ukazují, že mezinárodní právo jako vágní pojem ustupuje síle a národním zájmům – přesně v duchu antického Melského dialogu, který se opět stává aktuálním. I nová americká bezpečnostní strategie nás varuje před ‚civilizačním vymazáním‘, pokud nezměníme kurz. EU politický mainstream se neustále diví Trumpovým krokům a pohoršuje se nad nimi. Chudáci, mají chaos v tom, co si myslet a říkat, ti naši politici současné opozice hlavně od doby, kdy přestali dostávat komunikační kartičky lampasáka Foltýna,“ říká europoslanec za hnutí ANO Tomáš Kubín.
Podle jeho slov, v tomto novém světě rozhoduje politika síly a ne neuchopitelných hodnot, které se mění podle toho, co zrovna zbabělým politikům nadiktují média. „Ctím mezinárodní právo, a Venezuela a Maduro, stejně jako případ s diktátorem Maduro tak Noriega a Panama za Bushe, nebo Grenada za Reagana – se mi mohou nelíbit, ale nesmím se jim divit. Stačí si přečíst, co říká Rubio nebo Trumpův poradce Miller – USA budou zajišťovat svou bezpečnost silou, pokud je to nutné, a nebudou se za to nikomu omlouvat. Nedovolí, aby nějaká země v jejich blízkosti dodávala suroviny jejich nepřátelům a poskytovala jim zázemí. Podle mne žádná zásadní změna světového uspořádání nenastává, to se jenom eurokrati nestihli vzpamatovat a zděšeně koukají přes sklo svého akvária na svět, který je jiný než ten virtuální, který si bláhově vytvořili. Přestaňme se pohoršovat a inspirujme se. Musíme odmítnout progresivní utopie, bránit suverenitu a hájit zájmy našich občanů stejně nekompromisně, jako to dělá Trump pro Ameriku,“ konstatuje Kubín.
Důvod na změnu pohledu na osobnost prezidenta USA není ani podle poslance SPD a šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla. „Kdo skutečně zná Donalda Trumpa, nemůže být překvapen. Trump bude vždy tvrdě prosazovat zájmy USA a nebude si brát servítky. Pokud bychom měli v něčem konečně změnit názor, tak v našem naivistickém postoji ke konfliktu na Ukrajině v posledních už téměř čtyřech letech. Všichni ti, kteří se tady byli v prsa s tím, že nelze ustupovat právu silnějšího, že je třeba uplatňovat v takovém případě sankce, odstříhávat se od plynu a ropy, plést svetry a zakazovat účast sportovců z Ruska na vrcholných akcích, jsou teď za naprosté hlupáky. Akce ve Venezuele naplno odhalila to, co tady já tvrdím už tři roky. Tedy, že zahraniční politika není o siláckých gestech a hysterických prohlášeních, nýbrž o tvrdém a nekompromisním prosazování vlastních národních zájmů. Česká republika by měla začít dělat to samé. Na prvním místě to znamená přestat řešit Ukrajinu, a začít se starat o naše občany a firmy. Například tím, že odejdeme z lipské burzy, opustíme systém emisních povolenek, uzavřeme smlouvu na dodávky plynu za fixní cenu s Gazpromem a otevřeme našim podnikatelům exportní trhy v Asii, v Africe i v Rusku,“ řekl Rajchl.
„Myslím si, že Donald Trump opět jednou ukázal, že je důležité, abychom se v Evropě soustředili na svůj průmysl a zejména na obranný průmysl,“ konstatoval senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.
Důvod ke změně názoru na Trumpa nevidí ani poslanec SPD Tomáš Doležal. „Domnívám se, že není nutné názor na prezidenta Trumpa příliš měnit. Od začátku svého druhého funkčního období se řídí heslem America First a postupuje často mimo rámec zaběhlých diplomatických uzanci, zvyklosti i standardu mezinárodního práva. Řečeno s Cimrmanem: Může se nám to někdy nelíbit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi skoro to jediné, co s tím můžeme dělat. Vzít to na vědomí a zařídit se podle toho. A přizpůsobit se počínající změně geopolitického řadu, kterou bychom mohli nazvat např. Koncert velmocí 2.0, v globálním měřítku, kdy se zdá, že USA, Rusko a možná Čína si vymezují prostorové zóny vlivu a v nich budou hegemony. Pro ČR z toho vyplývá nutnost vést svébytnou zahraniční politiku, udržovat kontakty a komunikaci se všemi těmito mocnostmi a časně si budovat pevný středoevropský regionální blok ve formátu aliance někdejších zemi Rakouska-Uherska, resp. bloku států střední Evropy a západního Balkánu, které byly dříve součástí tzv. socialistického bloku na bázi RVHP,“ míní.
„Světové velmoci, ať USA, Rusko, Čína a jejich lídři, jsou velcí a patřičně sebevědomí hráči, kteří se dívají na svět tvrdě skrze své ekonomické zájmy. Je naivní snažit se jim cokoli diktovat, obdobně jako je krátkozraké nesledovat je s přiměřenou opatrností a s občasnými výhradami. Což je ovšem často to jediné, co s tím naděláme. A proč jsme náhle tak slabí hráči? Důvodem je aktuální evropská sebedestrukce – sama Evropa tu změnu světového uspořádání a realizaci zájmů těch velmocí tak usnadňuje, až to bolí. Tato její sebezničující politika ji neskutečně oslabuje, dostává do pozice ekonomického úpadku, a bruselská šlechta je přehazováním neexistujících miliard už pouze směšná. Tedy jedním z hlavních viníků změn ve světovém uspořádání je Brusel – je tak neschopný, nebo naopak schopný všeho, že táhne Evropu ke dnu. A světoví lídři mohou v klidu tančit na jejím hrobě… Doufám proto, že střední Evropa se brzy spojí, odstřihne se od diktátorské EU a opráší last minute zdravý rozum,“ sdělila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
