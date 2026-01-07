Prezident nechce jmenovat. Macinka odhalil, co s tím. A naštval Žantovského

Hostem pořadu Interview ČT24 byl ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. Hovořil o postoji strany k tomu, že prezident Petr Pavel znovu odmítl jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí, ačkoliv ho premiér Andrej Babiš (ANO) do funkce navrhl.
„Počkáme si na písemné zdůvodnění, protože to poslední písemné vyjádření pana prezidenta nebylo z našeho pohledu úplně v pořádku v tom smyslu, že tam byly věty typu, abych to volně parafrázoval, že není podstatné, co je pravda, ale to, co si o tom všem myslí nějaká část veřejnosti. Tak to nám nepřipadá jako úplně seriózní vyjadřování v procesu sestavování vlády,“ uvedl Macinka.
Připouští, že politik má mít důvěru veřejnosti v tom smyslu, že je mu udělena, nebo neudělena volbami. „Filip Turek určitě kandidátem na ministra životního prostředí za Motoristy zůstává,“ řekl předseda strany.
Uvedl, že o věci bude mimořádně jednat poslanecký klub Motoristů, a připustil, že plánoval různé varianty. Nehodlá však své příští kroky avizovat. Záleží prý také na tom, jakou formou prezident Turka odmítne.
„S panem prezidentem jsem asi dvacet minut telefonoval, protože mě jeho postoje zajímaly. Řekl mi, že zhruba do pátku hodlá vyhotovit dokument, v němž se dozvíme, proč pana Turka nehodlá jmenovat. Nechci deintimovat důvěrný rozhovor s prezidentem republiky, ale zmínil jednu věc, která mě zaujala – že se hodlá situovat do jakési role garanta ústavnosti. Mám pocit, že pan prezident složil při inauguraci slib, že bude zachovávat Ústavu. Pokud by odmítl jmenovat kandidáta na ministra, který mu byl navržen, dostává se mimo Ústavu. Hrozí, že se dostane do situace, že Ústavu bude porušovat. To není správné,“ zdůraznil Macinka.
V Ústavě je podle něj napsáno, že prezident republiky jmenuje na návrh premiéra. „Je tam napsáno jmenuje, ne že může jmenovat, že si to může rozmyslet, že může odmítnout. Nic takového tam napsáno není,“ řekl Macinka.
Připustil, že exprezident Miloš Zeman měl k Ústavě podobný vztah jako současná hlava státu. A dodal, že bývalý vládce Hradu Václav Klaus vždy Ústavu naplnil. „Když byl někdo navržen, tak ho jmenoval,“ řekl šéf Motoristů.
Prezident si podle něj nemůže vybrat, koho jmenuje. „Musí jmenovat toho, koho mu navrhne premiér. Nejsme v prezidentském systému,“ sdělil Macinka a dodal, že se nejedná o vládu prezidenta, ale o vládu premiéra Babiše.
Motoristé nechtějí měnit Ústavu a rozšiřovat pravomoci prezidenta
Kompetenční žalobu však podávat nehodlá. „Nechceme do toho zatahovat další instituci,“ objasnil předseda strany a ministr.
Na těch slovech v Ústavě podle něj není, co vykládat. Celá záležitost by také „zabrala nějaký čas“. A zamyslel se, zda prezident dokonce chce takový krok vyvolat, protože Ústavní soud může svými výroky Ústavu de facto změnit.
„Možná, že se spoléhá na to, že Ústavní soud, jehož soudce jmenoval, a jsou to lidé blízcí jeho vidění světa, mu přidá nějaké kompetence. Nejsme v prezidentském systému a nemáme žádný zájem na tom, aby se odebíraly kompetence. Nemá docházet k přesunu pravomocí na prezidenta republiky,“ domnívá se Macinka.
Zdůraznil, že Motoristé nechtějí měnit Ústavu. „Nechceme rozehrávat hru o přesun kompetencí. Chceme zachovat systém. Nechceme, aby ho Ústavní soud měnil,“ řekl Macinka a zmínil, že prezident může mít s ústavními soudci „nějaké styky“.
Přichází nová generace politiků
Vysvětlil také, proč Motoristům o Turka tak jde. „Na osobě Filipa Turka dost záleželo, že možná bez něj a bez jeho volebního vkladu by asi ten výsledek voleb byl jiný, tedy by vůbec nemusela vzniknout tato vláda. Takže já si dovolím tvrdit, že bez Filipa Turka by nebyla tato vláda,“ uvedl ministr zahraničí.
Vyjádřil se i ke kauze Turkových příspěvků na sociálních sítích. „Společnost si možná bude muset trošku začít zvykat na to, že přichází nová generace politiků, která žije svůj život se sociálními sítěmi. Musí být připravena na to, že za dvacet let od toho, co ten člověk je nějaký, tak ten člověk je jiný a nemělo by ho to přece diskvalifikovat,“ míní Macinka.
Vystoupení Motoristů se už komentuje na sociálních sítích. „Ministr Macinka v ČT právě nejen nařkl prezidenta ČR z nedodržování Ústavy, ale zpochybnil i kompetenci Ústavního soudu o ústavnosti rozhodovat. O ústavnosti tak bude ode dneška rozhodovat ministr Macinka,“ napsal na síti X bývalý politik a diplomat Michael Žantovský.
A europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) si jedním slovem přisadila: „Šašek.“
