Prezident nechce jmenovat. Macinka odhalil, co s tím. A naštval Žantovského

07.01.2026 21:43 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Filip Turek zůstává kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí,“ vyjádřil se šéf resortu zahraničních věcí a předseda Motoristů Petr Macinka poté, co prezident Petr Pavel opět odmítl nominanta koalice jmenovat. Kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu Motoristé však podávat nebudou. Je prý totiž možné, že hlavě státu přesně o tento krok jde.

Prezident nechce jmenovat. Macinka odhalil, co s tím. A naštval Žantovského
Foto: Repro ČT
Popisek: Petr Macinka

Hostem pořadu Interview ČT24 byl ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. Hovořil o postoji strany k tomu, že prezident Petr Pavel znovu odmítl jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí, ačkoliv ho premiér Andrej Babiš (ANO) do funkce navrhl. 

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

90%
7%
3%
hlasovalo: 37921 lidí

„Počkáme si na písemné zdůvodnění, protože to poslední písemné vyjádření pana prezidenta nebylo z našeho pohledu úplně v pořádku v tom smyslu, že tam byly věty typu, abych to volně parafrázoval, že není podstatné, co je pravda, ale to, co si o tom všem myslí nějaká část veřejnosti. Tak to nám nepřipadá jako úplně seriózní vyjadřování v procesu sestavování vlády,“ uvedl Macinka.

Připouští, že politik má mít důvěru veřejnosti v tom smyslu, že je mu udělena, nebo neudělena volbami. „Filip Turek určitě kandidátem na ministra životního prostředí za Motoristy zůstává,“ řekl předseda strany.

Uvedl, že o věci bude mimořádně jednat poslanecký klub Motoristů, a připustil, že plánoval různé varianty. Nehodlá však své příští kroky avizovat. Záleží prý také na tom, jakou formou prezident Turka odmítne.

„S panem prezidentem jsem asi dvacet minut telefonoval, protože mě jeho postoje zajímaly. Řekl mi, že zhruba do pátku hodlá vyhotovit dokument, v němž se dozvíme, proč pana Turka nehodlá jmenovat. Nechci deintimovat důvěrný rozhovor s prezidentem republiky, ale zmínil jednu věc, která mě zaujala – že se hodlá situovat do jakési role garanta ústavnosti. Mám pocit, že pan prezident složil při inauguraci slib, že bude zachovávat Ústavu. Pokud by odmítl jmenovat kandidáta na ministra, který mu byl navržen, dostává se mimo Ústavu. Hrozí, že se dostane do situace, že Ústavu bude porušovat. To není správné,“ zdůraznil Macinka.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V Ústavě je podle něj napsáno, že prezident republiky jmenuje na návrh premiéra. „Je tam napsáno jmenuje, ne že může jmenovat, že si to může rozmyslet, že může odmítnout. Nic takového tam napsáno není,“ řekl Macinka.

Připustil, že exprezident Miloš Zeman měl k Ústavě podobný vztah jako současná hlava státu. A dodal, že bývalý vládce Hradu Václav Klaus vždy Ústavu naplnil. „Když byl někdo navržen, tak ho jmenoval,“ řekl šéf Motoristů.

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc

  • BPP
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident si podle něj nemůže vybrat, koho jmenuje. „Musí jmenovat toho, koho mu navrhne premiér. Nejsme v prezidentském systému,“ sdělil Macinka a dodal, že se nejedná o vládu prezidenta, ale o vládu premiéra Babiše.

Motoristé nechtějí měnit Ústavu a rozšiřovat pravomoci prezidenta

Kompetenční žalobu však podávat nehodlá. „Nechceme do toho zatahovat další instituci,“ objasnil předseda strany a ministr.

Na těch slovech v Ústavě podle něj není, co vykládat. Celá záležitost by také „zabrala nějaký čas“. A zamyslel se, zda prezident dokonce chce takový krok vyvolat, protože Ústavní soud může svými výroky Ústavu de facto změnit.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Možná, že se spoléhá na to, že Ústavní soud, jehož soudce jmenoval, a jsou to lidé blízcí jeho vidění světa, mu přidá nějaké kompetence. Nejsme v prezidentském systému a nemáme žádný zájem na tom, aby se odebíraly kompetence. Nemá docházet k přesunu pravomocí na prezidenta republiky,“ domnívá se Macinka.

Zdůraznil, že Motoristé nechtějí měnit Ústavu. „Nechceme rozehrávat hru o přesun kompetencí. Chceme zachovat systém. Nechceme, aby ho Ústavní soud měnil,“ řekl Macinka a zmínil, že prezident může mít s ústavními soudci „nějaké styky“.

Přichází nová generace politiků

Vysvětlil také, proč Motoristům o Turka tak jde. „Na osobě Filipa Turka dost záleželo, že možná bez něj a bez jeho volebního vkladu by asi ten výsledek voleb byl jiný, tedy by vůbec nemusela vzniknout tato vláda. Takže já si dovolím tvrdit, že bez Filipa Turka by nebyla tato vláda,“ uvedl ministr zahraničí.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vyjádřil se i ke kauze Turkových příspěvků na sociálních sítích. „Společnost si možná bude muset trošku začít zvykat na to, že přichází nová generace politiků, která žije svůj život se sociálními sítěmi. Musí být připravena na to, že za dvacet let od toho, co ten člověk je nějaký, tak ten člověk je jiný a nemělo by ho to přece diskvalifikovat,“ míní Macinka.

Vystoupení Motoristů se už komentuje na sociálních sítích. „Ministr Macinka v ČT právě nejen nařkl prezidenta ČR z nedodržování Ústavy, ale zpochybnil i kompetenci Ústavního soudu o ústavnosti rozhodovat. O ústavnosti tak bude ode dneška rozhodovat ministr Macinka,“ napsal na síti X bývalý politik a diplomat Michael Žantovský.

 

A europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) si jedním slovem přisadila: „Šašek.“

 

 

Psali jsme:

„Obrážeč Dakarů.“ Kavárna Pavla oslavuje, ale kvůli Turkovi není ticho
Den před nominací Turka. Ševčík našel zásadní Pavlův výrok z roku 2022
TOP 09: Návod pro Filipa Turka. Chodit už jen kanály
Lipavský odmítá, aby ho nahradil Turek

 

Zdroje:

https://twitter.com/danusenerudova/status/2008974025159266544?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/zantov/status/2008961907924050026?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/226411058040107/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , jmenování , ministr , MŽP , Pavel , Ústava , Ústavní soud , Turek , sociální sítě , Michael Žantovský , Macinka , kompetenční žaloba , Nerudová

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Je možné, že prezident Petr Pavel chce, aby Motoristé kvůli odmítnutí Filipa Turka podali kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane premiére

prezident Trupm přiznal, že Venezuelu nenapadl kvůli drogám, ale kvůli ropě se snaží svrhnout režim. Jadernou elektrárnu od agresivního Ruska mít nemůžeme, ale stíhačky F-35 od agresivních Spojených států chcete kupovat. Jak mi to vysvětlíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Věk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítěVěk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítě Zakázané potraviny při artritiděZakázané potraviny při artritidě

Diskuse obsahuje 47 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jděte po Antifě. V Evropě začíná sílit tlak

4:44 Jděte po Antifě. V Evropě začíná sílit tlak

Konzervativní kruhy v Evropě i v Americe čím dál důrazněji upozorňují na rizika spojená s násilnými …