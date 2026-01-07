Zoo Jihlava má třetí nejvyšší návštěvnost v historii

Rok 2025 byl pro zoologickou zahradu výzvou, přesto však můžeme konstatovat, že jsme měli velice vysokou návštěvnost. Celkově do zahrady zavítalo 347 046 návštěvníků a jedná se tak o třetí nejvyšší návštěvnost v historii zoo (rekord drží rok 2023). Nejvíc lidí přišlo v srpnu (72 129), nejméně pak v lednu (5 291). Další příznivé měsíce byli již tradičně během hlavní sezóny zoo (duben až září), v zimních měsících zavítá do zoo méně lidí.
Loni jsme ve výukovém centru PopdpoVRCH uspořádali celkem 624 výukových programů, kterých se zúčastnilo 12 373 dětí. Pokračovali jsme i v úspěšné akci pro seniory projekt ZOOUniverzita 3v a uspořádali jsme 8 přednášek pro veřejnost, nazvané Večery PodpoVRCHem. „Dále jsme pořádali dva semináře EVVO pro pedagogy a velkou novinkou byla interaktivní výstava Mezi námi zvířaty. Tu si mohli návštěvníci prohlédnout v prostorách Modety, která sousedí se zoologickou zahradou a dozvědět se mnoho zajímavostí a poměřit si svoje síly se zvířaty,“ řekla vedoucí centra PodpoVRCH Pavla Jarošová. Výstavu navštívilo 67 školních skupin (1404 dětí) a z řad veřejnosti 365 dětí a 338 dospělých. Oblíbené letní tábory jsme letos navýšili až na 8 turnusů a úspěšná byla i soutěž pro školy KvíZOOvání. Zaznamenali jsme rekordních 48 škol, 7286 dětí ve školních kolech, 108 soutěžních 6ti členných týmů v zoo v základním kole a ve finále 9 nejlepších týmů.
„Museli jsme se potýkat hned se dvěma nepříznivými situacemi – nákazou slintavky a kulhavky a pak ptačí chřipkou,“ konstatuje ředitel zoo Jan Vašák. „U obojích jsme museli přijmout opatření, která se částečně dotkla i návštěvníků – dezinfekční rohože nebo dočasné pozastavení zážitkových programů. I přesto k nám lidi chodili a ukázali tak svoji přízeň zahradě, za což jsme velice rádi,“ dodal. Z těch radostných událostí to byli úspěchy na poli chovu zvířat. Specializujeme se na ochranu ohrožených druhů a zaznamenali jsme několik významných odchovů. „Na prvním místě to je samice kočkodana Rolowayova, což je druh, který patří mezi nejohroženější primáty světa,“ připomíná ředitel zoo. Dále to byl kočkodan Lowéův, druhé mládě guerézy běloramenné, přírůstek byl i u tamarínů pinčích a u pekari Wagnerových a dočkali jsme se odchovu i u labutí černých a komb Garnettových. Můžeme zmínit i mláďata u ovcí vlašských, zeber Burchellových, nyal nížinných, surikat, kapybar nebo arating slunečních. Z příchodu nových druhů můžeme připomenout korovce mexického, mirikiny bolivijské nebo agamy Weberovy.
Do bývalých ptačích voliér u Australské farmy se přestěhovali manulové a kočky slaništní. „Voliéry prošly úpravou, aby vyhovovaly chovu malých koček, což jsou druhy, na které se naše zoo dlouhodobě specializuje,“ vysvětlil Vašák. „V minulém roce jsme získali i podporu Kraje Vysočina. Získané prostředky budou využity na výstavbu ubikace pro kočky pouštní a karakaly vedle Afrického pavilonu, na výměnu sítí u levhartů cejlonských a irbisů a na herní prvek ve tvaru lodě blízko hlavního vstupu,“ vyjmenoval ředitel. U všeho již započaly přípravné práce a v roce 2026 by mělo dojít k dokončení, pokud půjde vše podle plánu. „Dále bychom v letošním roce chtěli realizovat zasíťovaní tygřího výběhu,“ doplnil plány Vašák.
Věříme, že i v roce 2026 nám návštěvníci zachovají svoji přízeň a těšíme se na všechny milovníky přírody a zvířat v naší zoo.
