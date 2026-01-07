Hejtman Kuba: Otevřený dopis zástupcům odborů

Vážení,
chtěl bych Vás tímto dopisem ještě jednou a naposledy vyzvat k jednání o možném prodeji DK Metropol v Českých Budějovicích do majetku Jihočeského kraje. Tuto otevřenou formu dopisu volím proto, že jsem přesvědčen, že v případě této budovy se nejedná jen o uzavřené jednání mezi Vámi jako majiteli a námi jako zájemcem o koupi, ale že v tomto se jedná o nemovitost, která svým významem a umístěním vždy ovlivňovala a v budoucnu bezesporu bude dál ovlivňovat nejen vzhled města, ale i život jeho obyvatel. Proto považuji za správné veřejně a jasně deklarovat naše postoje a zájmy.
DK Metropol je svým umístěním na Senovážném náměstí a vnitřním uspořádáním stavbou, která umožňuje ve stávajícím půdorysu vybudovat moderní multifunkční sál pro koncerty, operu nebo filharmonii včetně zázemí pro Jihočeské divadlo. Z dokončené analýzy kulturních prostor je zjevné, že právě tyto prostory dnes kultuře v krajském městě zoufale chybí a bohužel žádné z předchozích vedení města za poslední desítky let nedokázalo tento problém vyřešit. Bohužel absence takových prostor nejen omezuje nabídku kulturních akcí ve městě, ale i čím dál více limituje možnost rozvoje Jihočeského divadla. Dokonce je dnes legitimní otázkou, zda je vůbec možné bez takových prostor divadlo v krajském městě ve stávajícím rozsahu udržet. Jako hejtman vnímám, že Jihočeské divadlo není pouze institucí města, ale plní také regionální funkci. Proto jsem opakovaně potvrdil, že kraj je spolu s městem připraven se budoucností Jihočeského divadla zabývat.
Jistě jste zaznamenali, že na konci loňského roku se nám podařilo dosáhnout dohody se společností Viscofan, která přesune svou výrobu z areálu v blízkosti nádraží do areálu Jihočeského letiště. Tím se celý stávající areál uvolní pro realizaci výstavby nové městské čtvrti, ve které by mělo dojít ke kombinaci bytové výstavby a výstavby pro občanskou vybavenost. Součástí areálu jsou i historické budovy, které jsou ve velmi dobrém stavu a svými rozměry a architekturou rovněž umožňují realizaci multifunkčního sálu a zázemí pro Jihočeské divadlo stejně jako stávající DK Metropol. Realizace tohoto projektu v těchto prostorech by byla unikátní a jako Jihočeský kraj jsme spolu s městem připraveni tento záměr realizovat. Nyní se zpracovává studie celého území, na kterou už bude možné navázat konkrétní projektové práce pro jednotlivé stavby. Investice na vybudování sálu včetně zázemí divadla velmi pravděpodobně přesáhne jednu miliardu korun a jen náklady na projekt tedy logicky budou v desítkách milionů. Je také třeba říci, že tyto náklady budou ve stejné výši, ať se bude projekt realizovat v areálu Viscofanu, nebo modernizací DK Metropol. Uvádím to zde především proto, že pokud se jako kraj a město rozhodneme jít cestou využití historických budov v areálu Viscofan, pak už jednou pro vždy uzavíráme možnost vybudování takového zázemí v DK Metropol. Tím logicky definitivně uzavřeme jednání o možném nákupu této nemovitosti a ani nájem sálu v DK Metropol nebude pro divadlo dlouhodobě atraktivní. Během pár let se tak DK Metropol může stát budovou, která bude vyžadovat investice ve stovkách milionů korun, ale i kdyby je do ní někdo investoval, bude složité pro ni najít využití.
Pak se logicky otevírá otázka, jakou funkci bude plnit tento dům pro Vás jako majitele a co bude přinášet obyvatelům města. Respektuji, že rozhodnutí bude pouze na Vás, ale jsem si jist, že i generace Vašich předchůdců budovala DK Metropol s jasným záměrem, jak a pro jaký účel má obyvatelům města sloužit, a nikdo z nich by ho nechtěl vidět jako zchátralou, nevyužitou budovu. I my jako vedení kraje a města jsme přesvědčeni, že jeho poloha a dispozice je ideální k tomu, aby zde došlo k vybudování multifunkčního sálu a zázemí pro Jihočeské divadlo. Právě vazbou na ostatní projekty, jako je modernizace a proměna Senovážného náměstí na zelenou plochu, nová moderní budova Alšovy jihočeské galerie, která tu vyroste, blízkost KD Slavie a budovy Jihočeského muzea, může v této lokalitě vzniknout unikátní kulturní district.
Z důvodů, které jsem popsal, Vaše rozhodnutí, ať chcete nebo ne, ovlivní budoucnost nejen této budovy, ale i celého města. A protože jsem stále přesvědčen, že k budoucnosti města máme přistupovat s velkou odpovědností, obracím se na Vás s touto poslední žádostí ohledně možného nákupu DK Metropol.
Na závěr ale také musím ještě jednou jasně deklarovat, že pokud nedojde k dohodě do konce května, začneme závazně pracovat na variantě v areálu Viscofanu. To bude spojené s vynakládáním veřejných prostředků na přípravu projektu a pro zastupitele kraje a města už logicky nebude možné se k jednání vrátit.
Vím, že při Vašich jednáních někteří z Vás používají argumentaci, že „neprodáte majetky Vašich otců“. Jako Jihočech a Budějovičák, který tady žije celý svůj život, stejně jako asi většina z Vás, si ale myslím, že jste zodpovědní nejen za „majetky svých otců“, ale také za to, v jakém městě budou žít Vaše děti a vnoučata. A tuto odpovědnost nelze v tomto Vašem rozhodnutí ignorovat. Zvažte tedy, prosím, ještě jednou Váš postoj s ohledem na budoucnost budovy, která, ať chceme nebo ne, bude vždy významnou součástí našeho města. Jsem si totiž jist, že i Vašim otcům by záleželo na tom, jakou roli bude DK Metropol v budoucnosti města hrát.
