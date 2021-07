Aulická Jírovcová (KSČM): Podporujeme především mateřské školky, tedy kvalitní předškolní péči

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

V jiných prostorách, každopádně se budu snažit, abych byla stručná a aby mi bylo především rozumět. Na pana ministra Adama Vojtěcha bych jenom řekla k tomu pozměňovacímu návrhu, který navrhovala paní kolegyně Richtrová. Myslím si, že i na výboru bylo téměř jednoznačně řečeno, že tento pozměňovací návrh nebude podpořen. Víceméně bych to zkrátila, nevím, jestli vám tady všichni rozuměli, jak jste to přednášel. Vlastně v České republice nemáme ani schválenou vakcínu, která by obsahovala nebo neobsahovala tu právě tu zmíněnou část hepatitidy B, to znamená, že ani nelze o tom víceméně dál mluvit.

Co se týče toho konečného návrhu zákona o dětských skupinách, rodilo se to velmi těžce, když tedy použiji toto přirovnání. Musím říci, že za KSČM je to opravdu ohromný a velký kompromis. A ani do této doby si nejsem jistá, že celý klub tento kompromis podpoří, protože ty zásadní věci, na kterých jsme trvali, které jsme požadovali, to znamená, aby se snížil věk dětí, aby opravdu do dětských skupin chodily ty malé děti a víceméně se pak dětské skupiny navázaly na předškolní výchovu, na předškolní vzdělávání, to znamená na ty mateřské školy, tak to se nepodařilo. My vnímáme situaci, z jakých důvodů to je. Samozřejmě jsme o tom hodně mluvili a i někteří kolegové jsou přesvědčeni, že právě ten kompromis, který dnes leží na stole, a kde i my jsme dali ten určitý posun, tak možná nepodpoří právě z toho důvodu, že tam nevidí - nebo spíš vidí tu hrozbu, že by dětské skupiny mohly nahrazovat mateřské školy právě v těch menších obcích nebo v těch velkých obcích, což samozřejmě není naše snaha, protože právě KSČM podporuje především podobu mateřských školek, to znamená té kvalitní předškolní péče.

Ale co bych zdůraznila. Mně tady dneska opět zase chybí pan ministr školství, který ač třeba celé té diskuse se možná v začátcích zúčastnil, tak víceméně pak v průběhu a ke konci už nebyl přítomen vůbec. A myslím si, že tato oblast připadá zejména vlastně jemu, i když tento zákon spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ač třeba s některými věcmi nemůžeme souhlasit, tak zase na druhou stranu víme, že ministerstvo práce si dalo velkou práci a velkou snahu, aby ta kompletní podoba byla dnes schválena, aby vlastně byli všichni účastni. A mě to mrzí především za Ministerstvo školství, že vlastně vzdalo nějakou tu snahu pomoci při tvoření tohoto zákona nebo této novely, a spíše přijít a vlastně kopat za ty mateřské školy a za tu péči o děti od tří let, protože ty nedostatky v určitých místech České republiky, to znamená kapacitně, jsou obrovské.

Na to navazují třeba i samotné příspěvky, které v mateřských školách jsou, a na které dnes navazuje i to financování dětských skupin do budoucna. A nemluvím třeba jenom o financování, kolik se dostává, těch pět tisíc korun na dítě, ale třeba i to, že se vlastně dlouhodobě nevalorizují peníze na stravu a tak dále. A to jsou věci, které nás trápí a které bohužel už v tomto čase nevyřešíme. Na druhé straně vnímáme, že je tady přes 50 tisíc dětí v dětských skupinách, které prostě mají možná možnost někde, na druhou stranu ve většině případů opravdu tu možnost nemají, a proto chodí děti do dětských skupin, protože ty nedostatečné kapacity v mateřských školách se projevují právě tím, že ten hlad po péči o děti od roka do tří let je obrovský. A proto za nás bych jenom chtěla říci, že dnes někteří, možná celý klub, teď to nedokážu říct, kdo je přítomen, podpoří ten komplexní pozměňovací návrh. Ale děláme to s obrovským respektem a zároveň si klademe za cíl a věřím tomu, že v dalším volebním období pro nás bude i jednou z priorit znovu se vrátit k dětským skupinám a samozřejmě i k mateřským školám obecně a celkově k otázce předškolní péče a vzdělávání a zaujmout to, aby naše děti dostávaly tu nejlepší péči; jak u těch dětí do tří let, tak u dětí, které se začnou vzdělávat.

Děkuji.

Ing. Hana Aulická Jírovcová KSČM



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Aulická Jírovcová (KSČM): Účelem nemocenského pojištění je nahrazovat pouze přiměřenou výši příjmu Aulická Jírovcová (KSČM): Náš kraj není odpadní žumpou Aulická Jírovcová (KSČM): Proč chodit do práce zadarmo, když ostatní nemusí. Dávky jsou lukrativní Aulická Jírovcová (KSČM): Když nám máte pomoci, neděláte nic jiného, než nás zase dupete

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.