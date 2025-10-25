Babiš (ANO): Češi v Evropě zase prohráli

Ursula von der Leyenová to měla promyšlené od začátku. Devadesátiprocentí klimatický cíl jí blokovala hlavně Francie. Nejdříve Ursula napsala tento týden členským zemím dopis, jak všechno bude perfektní, a pak od blokace závěrů ustoupila Francie. Prostě není stát jako stát, Francie si tam prosadila ochranu své oceli, uhlíkové clo, a hlavně u aut – made in Europe, a tedy pro Francii odškrtnuto, už nic nebude blokovat. A co Česko? Nic. Závěry odmávány. Premiér Fiala žádné dealy nedělal za celé období a neudělal ho ani teď, když k tomu měl příležitost.
A teď konkrétně pár vět ze závěrů: Green Deal máme proto, abychom odvrátili hrozbu změny klimatu. Musím se ale zeptat: Není větší hrozbou to, že nebudeme mít v Evropě žádný průmysl? Summit vyzval Evropskou komisi, aby zrychlila práci, aby se snížily ceny energií. A opět se ptám: Kdy se tedy lidem ceny energií sníží? Na Petra Fialu ani na EU se spoléhat nelze, řešení přineseme my s novou vládou. Závěry uvádějí, že musí dojít k masivní elektrifikaci.
A další otázka: Kde je plyn? Žádné změny v taxonomii, žádný plyn v závěrech, a přitom pro Česko je to zásadní technologie, která nám udrží ceny tepla na přijatelné úrovni. No a konkrétně ke klimatickému cíli – závěry sice neobsahují ani číslo 90, ani že by toto číslo bylo schváleno. V tom má Fiala pravdu – jenže má to háček. Číslo 90 tam nikdy nebylo. Ona stačí věta: „Komise má pomoci firmám a občanům, aby zvládli klimatický cíl.“ Tedy cíl sice nebyl řečen, ale byl schválen. Na Radě pro životní prostředí 4. listopadu už kvalifikovanou většinou jen přibudou veškeré detaily.
No a pak perlička – Petr Fiala říkal, jak odloží ETS 2, to jsou ty nové zelené daně – povolenky z plynových kotlů a benzinu. A co je v závěrech? Summit vyzývá Komisi, aby přijala opatření a zajistila plynulý náběh ETS 2. A pak hovoří o revizi, ale zase je to bruselské, obecné – prostě nic jsme si jako Češi včera neprosadili. A někdy v následujících týdnech přijde Komise s tím jejich pomyslným stropem, jak nám řekli tento týden.
Na příští Evropskou radu už, doufám, pojedu já, obrátím se na ostatní nám spřízněné státy a budeme chtít konkrétní změny v EU, bychom zajistili energetickou bezpečnost za udržitelné ceny. Musíme prosadit změny, co se týče povolenek, plynu, jádra.
Hodně práce nám tady holt Fiala nechal, pro Českou republiku za celé čtyři roky neudělal vůbec nic a nevyužil ani historické šance v podobě českého předsednictví.
My budeme v Evropské unii zastupovat Českou republiku jako svrchovaný stát, který vždy hájí zájmy svých občanů, a zároveň budeme Unii přesvědčovat o tom, že má sloužit všem členským státům a jejich občanům, a rozhodně ne naopak, jako je tomu teď.
A já vám slibuju, že naše nová vláda udělá vše pro to, abychom tento přístup dokázali změnit.
(psáno pro ECHO24, publikováno na svém veřejném facebookovém profilu)
