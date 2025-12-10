Malá (ANO): Arogance a povýšenost nemají v politice místo. Taková éra končí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě Bratislavy.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Já jsem to popravdě asi trochu podcenila, to téma jsem nevnímala jako nějak akutní a horké, řekla Malá

Jsem v Bratislavě. Spolu s kolegy ze Sněmovny vracíme naše vztahy se Slovenskem tam, kam patří. Slováci jsou naši nejbližší sousedé – pojí nás nejen jazyk, ale především dlouhá společná historie.

Jsem přesvědčená, že arogance a povýšenost nemají v politice místo. Je dobře, že tato éra končí. Hledejme, co nás spojuje a kde si můžeme navzájem pomoci. A i když se možná na všem neshodneme, tak se nic neděje, protože důležité přece je, že spolu mluvíme.

Děkuji za vřelé přijetí!

Mgr. Ing. Taťána Malá

  • ANO 2011
  • poslankyně
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě Bratislavy.