Babiš (ANO): České republice po různých privatizacích nepatří téměř nic

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme svolali tuhle schůzi proto, protože si myslíme zkrátka, že není možné, aby ve vládě byl organizovaný zločin. A my samozřejmě víme, že ta schůze nebude schválena, proto samozřejmě máme jenom omezenou možnost tady vystoupit.

Podle mého názoru STAN je skutečně strana organizovaného zločinu. Všichni teď mluví o panu Hlubučkovi, který rozkrádal Dopravní podnik v Praze, podobně jako Rittig za Nečase, ale to je jeden případ z mnoha. Starostové a Nezávislí totiž mají korupci v genech. Stačí se podívat na kauzy, ve kterých figurovali jejich lidé. První průšvih na ně praskl již po volbách, kdy na jejich účet začaly chodit statisícové platby, které posílaly podezřelé firmy, jež ovládají jedni a titíž lidé, anebo společnosti, kterým velí firmy z Kypru, případně je v minulosti kyperské firmy založily. Takhle jim naposílaly přes tři milióny korun. A když se to provalilo, tak Starostové peníze rychle vrátili zpět a tvářili se, že je všechno v pořádku.

Ale tohle je jen špička ledovce. Největší gauner je samozřejmě Stanislav Polčák, europoslanec a šedá eminence Starostů. Člověk, který má nejblíže k lidem z okolí mafiána Radovana Krejčíře, konkrétně k Michalu Redlovi, který je nyní ve vazbě v kauze Hlubuček. Polčák před časem chtěl miliónové výpalné za to, že ovlivňoval vznik zákona o odškodnění obcí v kauze Vrbětice. Ano, ty peníze, které schválila naše vláda, tak chtěl 2,9 miliónů korun za 62 hodin práce, to znamená 46700 korun za hodinu. A když se to provalilo, tak se peněz velkoryse vzdal a vždycky stávající koalice to dávala za příklad, jak jsou úžasní a jak respektují a že je to ta změna.

Ale tenhle pán má na triku mnohem toho víc. Stačí si vzpomenout na kauzu peněz SNK Evropských demokratů, kterým se záhadně ztratily peníze za volby, které jim pan Polčák hlídal.

Pak jsou tady také podezřelé nákupy pozemků v Klánovicích, za což ho vyšetřovala policie.

Nic z toho vedení STAN nevadilo, takže Polčák mohl dlouhá léta být v nejužším vedení a nyní za odměnu pobírá mnohasettisícový plat v Bruselu.

Takhle funguje celý STAN, korupce, kontakty na mafii, klientelismus, a korupčníků se nezbavují, ale odměňují je. A jak jsem říkal už víckrát, 5K porodila 3K. Korupce, konspirace a kokain.

A pak tu máme libereckého hejtmana Martina Půtu. Ten je souzen za přijetí úplatku v korupční kauze téměř za 100 miliónů, policie má odposlechy, na kterých Půta radí obviněným manažerům, jak nejlépe vyvést peníze z ROP Severovýchod. Jinde zase jeho kumpáni mluví o tom, že o Půtu bude postaráno, že mu nebudou nic dlužni a že je slíbena i jednička pro Půtu, a označují ho přezdívkou Nejvyšší. Liberecký hejtman navíc nechal tajně sledovat svoji politickou konkurenci. Tohle jsou samozřejmě mafiánské praktiky. A takového člověka chce pětikoalice nominovat do Dozorčí rady ČEZu. To je samozřejmě ta slibovaná změna.

No a pak tady máme už bývalého ministra školství pana Gazdíka. Člověk, který se tváří jako moravský prosťáček, ale prasklo na něj, že s lidmi od Krejčíře jezdil do Rakouska na dovolenou a píše si s nimi přes šifrované aplikace. A když ho novináři nachytali při lži, tak tvrdil, že to nebyla dovolená, ale jen prodloužený víkend. Člověk, který udělal kariéru s panem Kalouskem, ale potom, když už nebyl populární pan Kalousek, tak byl u KDU, no a teďka naposledy samozřejmě STAN. Podvedl Piráty a nechal se vykroužkovat a dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Takže navíc pan Gazdík z pozice člena vlády tlačil na policejní vyšetřovatele v kauze Bečva. Jemu se nelíbilo, že postupují nestranně. Mimochodem nevím, jestli jste si všimli, že to je takový úzus. Pan ministr vnitra ukazoval na videu, že 12. 9. je soud na Čapí hnízdo, takže to je vlastně co? To je nátlak na českou justici, to je nátlak na nezávislou českou justici, to je to, jak vysvětloval panu policejnímu prezidentovi, že vlastně už by tam neměl být, takže takhle tenhle organizovaný zločin se chová.

A když pan Gazdík rezignoval, tak to byla velká sláva, změna, celá pětikoalice byla nadšená, jak jde příkladem.

Takže další, máme tady poslance za STAN pana Bernarda. Jeho jméno se objevilo například v kauze ovlivňování veřejných zakázek v Ostravě. Bernard byl totiž v kontaktu s lobbistou Martinem Dědicem, který za manipulace s veřejnými zakázkami dostal osm let vězení. Policie se mimochodem před lety také zabývala zakázkou, ve které pan Bernard se angažoval jako šéf plzeňské Škody. Šlo o případ kolem stavby depa v areálu Škoda Transportation. Ze zakázky tehdy odplulo 160 miliónů korun, ale vyšetřování šlo do ztracena. Takže takový životopis pro Starosty je v pohodě, protože před volbami ho přijali do svých řad.

No a pak tady máme pana předsedu STAN a ministra vnitra Víta Rakušana. Člověk, který o korupci ve STANu prý vůbec nic nevěděl, i když o tom psala většina médií měsíce zpátky. A tváří se jako pan Čistý, ale je samozřejmě ze stejného těsta jako pan Hlubuček, Polčák nebo Gazdík. Stačí se podívat, jak fungoval v Kolíně. Když byl starostou, tak STAN získal dar 100 tisíc korun z kyperské firmy Geosan Development. Ředitelem mateřské kyperské daňové schránky byl tehdy Lukáš Sedlatý z advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, která byla spojena s machinacemi v pražském Dopravním podniku a Ivo Rittigem. To je ale náhoda. Zase STAN a zase pražský Dopravní podnik.

Navíc za jeho starostování v Kolíně najal bez výběrového řízení lidi, kteří jsou mu blízcí. Jeden z právníků je zastupoval, když způsobil dopravní nehodu, druhý Rakušana bránil v kauze lživých letáků, takže to je ten klientelismus.

Také ho za přidělení zakázek bez výběrového řízení potrestal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A pak už samozřejmě člověka nepřekvapí, že Kolín spolupracoval s člověkem, který byl u vzniku neuznaného konzulátu separatistické Doněcké republiky v Ostravě. Takže tolik k úspěšnosti pana Rakušana jako starosty.

A co udělal pan Rakušan ihned, když nastoupil do vlády jako ministr vnitra? Ano, hádáte správně, pokoutně dotlačil policejního prezidenta k rezignaci, aby tam mohl být někdo jiný. A to ještě udělal předtím, než se stal ministrem. A hned nato je oznámena reorganizace Národní centrály proti organizovanému zločinu, tedy odboru, který právě vyšetřuje lidi ze STAN a dostal je do vazby.

Takže pokud si ještě někdo myslí, že pan Rakušan by měl zůstat ministrem vnitra, tak nevím, co k tomu dodat.

Takže STAN je mafie, která byla tak založena, je to projekt pana Redla, u vzniku asistovali pan Gazdík a pan Polčák, to je jejich projekt. A postupně to, když už ve Zlínském kraji nebylo co řešit, tak to vyvezli do Prahy.

Takže my samozřejmě jsme vyzvali pana premiéra, aby s tím něco udělal, ale pan premiér říkal, že všechno je v pořádku.

Samozřejmě, kdyby naše hnutí mělo takovýhle skandál, tak to máme na České televizi žlutý pásek od rána do večera, ale bylo strašně zajímavé zjistit, jak pořad Reportéři, který měl od roku 2017 asi 130 pořadů, z toho polovina těch pořadů byla o Babišovi a Agrofertu, samozřejmě negativně. Takže je velice zajímavé, když bývalá zaměstnankyně Reportérů paní Markéta Dobiášová, která samozřejmě není naše příznivkyně, mluví o tom, jak se v tom pořadu manipuluje, jak pan Wollner odmítl v podstatě o tom točit reportáže.

Paní Dobiášová říká. Marku Wollnere, kolegové, z jakého důvodu redakce reportérů České televize téměř tři roky nezveřejnila informace o kauzách Hlubuček? Na to nemáme stejný názor. Tlaky organizované skupiny kolem Hlubučka, developerů a bohužel i bývalých novinářů ve službách STAN - novináři ve službách STAN (Směje se.) - byly na České televizi obrovské. A to jsem i investigovala a ukazovala na propojení zájmových skupin. Potenciál kauzy v Lysolajích ve spojení s dalšími byznysy městských lukrativních pozemků pod taktovkou Hlubučka a spol byl velký. A tam, pokud vím, na Facebooku pan Šlachta mluví o škodě asi 322 milionů.

Nejen Lysolaje, ale i okolnosti prodeje pozemku u metra Palmovka, v Holešovicích. Všechno jsme s kolegyní A. Paclíkovou rozkrývaly. Stály totiž postupně za zveřejnění právě proto, že šlo o rozsáhlou lobbistickou skupinu napojenou na vysokou politiku. Proto, aby náhodou v budoucnu nemohlo dojít ke zpochybňování mé novinářské práce, odevzdala jsem před mým odchodem z ČT scénář M. Wollnerovi. Odešel mailem přesně 28. listopadu 2019 ve 22.58 hodin. Jistě vám ho rád sám poskytne.

Ke kauze vyvedení lukrativních městských pozemků Hlubučkem, jejich podezřelému prodeji bez výběrového řízení předem vybranému developerovi, vše ve scénáři stálo a stojí. Jsou v něm popsané i triky, jakým se pozemky prodaly pomocí posudku nechvalně proslulého znaleckého ústavu EQUITA, který přitom neměl být ve státní správě k prodeji pozemků vůbec použit.

Stejně tak byly a jsou ve scénáři popsané i nátlaky, které Petr Hlubuček a jeho lidé na nás v ČT praktikovali. Nevím, zda pan Wollner scénář četl. Reportáže se většinou schvalovaly až ve střižně. Ale pokud ano a scénář mu nepřišel dobrý, tak mu nic nebránilo v tom, aby z pozice dramaturga, šéfredaktora, zpracoval informace jinak on sám či jiný reportér. Všechny natočené materiály, skryté nahrávky a informace, včetně scénáře, zůstaly v redakci, jsou majetkem České televize.

Tak já bych chtěl vyzvat Českou televizi, která je veřejnoprávní a nezávislá... To samozřejmě myslím ironicky, protože není nezávislá a to všichni dobře vědí, že Česká televize vyhrála stávající pětikoalici volby, vyhrála, těmi reportážemi, svojí manipulací i ve finálních debatách před volbami.

M. Wellnerovi jsem několik měsíců po mém odchodu ve vzájemné komunikaci psala, ať kauzu dotáhne, že je jí v šuplíku škoda, že případně pomůžu, budu sledovat. Prý to nešlo. Tak to nešlo. Zastavit investigativu rozdílných kauz je zcela v kompetenci šéfredaktora. Když tohle vzniklo na Twitteru, tak všichni ti mravokárci i někteří ti, na které Bakala řval, když byli zaměstnáni u něj, že proč píší o ČEZ, tak mají tu drzost a píší na Twitter, jak pan Wollner - to je tedy ten totální antibabišovec - a znovu opakuji, půlka reportáží byla vždycky proti Babišovi a proti Agrofertu, vymyšlené, sprosté lži - no tak tady pan Wollner mlčí. To je morálka, to je morální vzor, pan Wollner.

Takže co říká paní Dobiášová. Přiznám si, překvapilo mě, že reportéři nepoužili dávno natočená ověřená fakta a informace ani po mediálním zadržení Hlubučka jeho kumpánů. Kauzu Lysolaje v té souvislosti otiskli jako první redaktoři z Aktuálně. Není na mě hodnotit, proč si přinejmenším Lysolajskou kauze nechali reportéři vzít konkurencí. Mám od začátku jasno. Byla to kauza, která ukazovala na propojení developerů a politiků, způsob nakládání s veřejným majetkem. Sledovat jsem ji nepřestala a posledního půl roku dohlížela na to, jak ji zpracovávají studenti žurnalistiky Univerzity Karlovy. Myslím, že se jim to povedlo skvěle a zveřejnili ji před pár dny na in Fakta.

No, tak snad se paní redaktorce nic nestane. Protože tahle mafie, která tady funguje od revoluce, ten politický kartel, se nebrání ničemu. Jde totiž o obrovské miliardy. Samozřejmě jak ta média fungují. To jsem se musel pobavit včera, když tady Bakalovo vydavatelství psalo, jak pan premiér byl úžasný v tom Štrasburku a jak se tam vyjadřuje politolog Sokol.

Víte, ono vždycky v té televizi tam vystupují a tváří se, že jsou nezávislí. Víte, kdo je politolog Sokol? To je asistent pana Jiřího Pospíšila. No a pak Jiří Pospíšil je kdo? Pan Jiří Pospíšil, europoslanec - byl v ODS, teď je v TOP 09 - je produkt kmotra (?) Jurečky z Plzně. Teď jsme se dozvěděli, že vlastně figuruje i v kauze Hlubuček. Že Redl to dělil půl na půl. Takže půl STAN, půl TOP 09. Takže takhle to tady máme. Organizovaný zločin STAN. To hnutí nejenom že bylo založena na to, aby loupilo veřejné prostředky, ale samozřejmě ještě zneužívá svůj název. Bylo by dobré - a já se divím, že ti starostové, ti skuteční starostové, kteří mají na starosti život občanů v obcích, že se vůči tomu neohradí.

Takže ano, vrátili jsme se tam do devadesátek, tam na začátek. Pan premiér říká - vlastně neříká nic. Náš problém před volbami bylo to, že lidé mají krátkou paměť. A samozřejmě to nikdo ani nepřipomíná, co se tady od revoluce stalo. Můžeme si to připomenout. Od ODS - skandál Bác, Sindh, černé konto ve Švýcarsku, sponzorský dar, Gripeny 2,9 miliardy, bamberská aféra, ROP Severozápad, Kušnierz, OKD, IPB - tam zašantročili české pivo, které paní předsedkyně teč chce někomu prodat. Těch kauz - CME 10 miliard pryč, Internet do škol. Můžu tady číst dlouho.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec

Jak zkrachovaly banky, lehké topné oleje, tajné financování ODS, Komerční banka, vytunelovali všechny banky. Potom je ČSSD prodala za hubičku. Privatizace Telecomu, Harvardské fondy, Toskánská aféra, Řebíček jak stavěl dálnice za 500 milionů, Langer, Dalík. Topolánek jak skvěle podnikal a měl dluh a předtím, než se stal politikem mu ho někdo odkoupil. Přeběhlíci, radar v Brdech, CASA, hazardní lobby, amnestie, Opencard, ROP Severozápad, ProMoPro, H-systém, Union banka, Motoinvest, Agrobanka. Na to všichni zapomněli, na to všichni zapomněli před volbami. Takže teď se jim to připomíná. Takže doufám, že všichni voliči té pětikoalice jsou spokojeni, že jsou v pohodě.

Situace je taková, že v České republice po kupónové privatizaci a dalších privatizacích nám nepatří téměř nic. Takže ty řeči o energetické nezávislosti. Ano, všechno je pryč. Rafinérie jsou polské, distribuce plynu je maďarská, čerpačky jsou polské, maďarské, rakouské a i ten ČEZ zprivatizovali. Teď je zajímavé, že francouzská vláda vyhlásila povinný výkup akcií EDF. Takže tato vláda v podstatě si připravila tu půdu předtím, než já jsem založil protikorupční hnutí, kde jsme se skutečně snažili očistit politickou scénu od té korupce. Vrátili jsme se tam a bohužel znovu jsme tam, kde jsme nechtěli být.

Piráti se tváří, jak jsou protikorupční. No tak bych jenom připomněl, jak přítelkyně pana Michálka Michaela Krausová se scházela s odsouzeným manažerem GC Decor a předávala mu nabídky na reklamu Pirátské straně. Takže na to se zapomnělo. IT zakázky a tak dále. Takže znovu jsme tam, kde jsme nechtěli být. Korupce, protěžování svých stranických kolegů. My víme, že samozřejmě nám nedáte prostor.

A Česká televize, která vám vyhrála volby, už ani nepřenáší to, co se děje v Poslanecké sněmovně, aby lidi neslyšeli to, co opozice říká, a mluvíme k věci velice konkrétně. My na to budeme poukazovat, myslím, že lidi vidí, co se děje.

K tomu předsednictví, které jsme my připravovali tři roky. Nechali jsme zrekonstruovat novou krásnou zahradu na Úřadě vlády, nový terminál na letišti, novou zasedačku vlády, nový prostor pro provládní média a novou kantýnu. To všechno jsme připravili. No a to, co se děje, je úplná katastrofa. Hubáčková, totální fiasko, odsouhlasila konec spalovacích motorů, dražší bude bydlení, dražší bude provoz aut a další věci. Na projev pana premiéra přišlo 50 europoslanců, z toho 20 bylo z České republiky, takže tak to asi vypadá. A pan premiér na to neslyší, neslyší na to a nevadí mu, že hnutí STAN, organizovaný zločin, je ve vládě, je ve vládě, a samozřejmě jediné jeho argumenty jsou vždycky útok na hnutí a na Babiše. Ale já myslím, že lidi nejsou hloupí. A i když média vám nahrávají a vyhrála vám ty volby, a oligarchové potřebují slabého premiéra, potřebují strany, které nemají peníze a nemají média, aby je manipulovaly, tak lidé nejsou hloupí a vidí to. A přijde den, kdy vám to spočítají. Děkuji. (Potlesk poslanců levého spektra.)

