Babiš (ANO): Evropská komise a samozřejmě někteří evropští poslanci chtějí rozhodovat o nás

Takže dobrý den, vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, kolegové, děkuju za slovo. No, my známe pana ministra, takže předpokládám, že mi bude říkat, že tomu nerozumím.

Víceméně já jsem se té problematice věnoval od roku 2015 a de facto až do roku 2021, takže několik let. A jako jeden z mála ministrů nebo premiérů Evropské rady vždycky jdu na místo činu. Proto jsem navštívil Frontex ve Varšavě, proto jsem navštívil Operaci Sophia, to je operace bezpečnostní proti pašerákům, proto jsem byl na konferenci v Palermu o Libyi, proto jsem navštívil Maltu, Itálii. Zkrátka mám tady x projevů k tomu - v OSN, v Davosu, všude. A my jsme bojovali proti. A znovu je za tím ten šílenec Timmermans. Protože my nechceme, aby někdo za nás určoval, kdo v naší zemi bude žít. Nebudou to dělat ti pašeráci, kteří kasírují až šest miliard eur ročně, protože pašují všechno - cigarety, zbraně a lidi, kteří za to platí. Takže to rozhodnutí, které udělal pan ministr a které my jsme odmítli v roce 2020, protože po tom, co jsme zarazili kvóty v červnu 2018, Timmermans se nevzdal. Možná jste zapomněli, že nás žalovali. Potom to padlo. A stále a stále pokračovali v tom projektu, který my jsme odmítali. A já tomu nerozumím, co se stalo, že pan ministr to odsouhlasil.

Tady v rozhovoru pro Právo pan ministr říká - Sněmovna opakovaně přijala od roku 2015 do současnosti několik usnesení, když zavázala vládu, aby neakceptovala zavádění trvalých kvót a tak dále. Pan ministr tvrdí, že vláda Petra Fialy pokračovala v tom mandátu. No nepokračovala.

A první dotaz na pana ministra je, jestli by nám mohl ukázat ten mandát. Já mám tady v ruce mandát, a je to rámcová pozice 20. října 2020, kterou předložil na vládu Jan Hamáček, ministr vnitra. A ta pozice jasně říká, že ten návrh považuje Česká republika za velice problematický a rozporný s dlouhodobou pozicí České republiky, a že budeme proto během projednávání usilovat o odstranění povinnosti podílení se a tak dále. Takže není pravda, jak tvrdí pan ministr, že by zkrátka pokračoval v nějaké pozici. Mě zajímá, jestli by nám mohl ukázat pan ministr tu pozici schválenou vládou. Já nevím, jak funguje tahle vláda, víme, že nefunguje, že se nedaří, že nic nefunguje, ale za nás byla takzvaná Evropská agenda. To bylo před vládou a tam se hlasovaly všechny pozice ministrů, kteří zastupovali Českou republiku v Bruselu. O tom se hlasovalo, takže já bych chtěl vědět, jestli se hlasovalo, jestli skutečně pan ministr měl ten mandát, který tvrdí, a vůbec nechápu, jak je možné, pokud se hlasovalo a pokud ten mandát měl, že je to úplně v rozporu s programovým prohlášením vlády.

Vždyť vy říkáte, že navýšíte podporu pro migrační tábory mimo Evropskou unii. To je přesně to, co my jsme říkali, jednejme. Samozřejmě Turecko, které zastavilo tu migraci, ale zkasírovalo tři miliardy eur za to, Egypt, Libye, Alžír, Tunis, Maroko, to byly všechno naše návrhy. Jednejme tam, aby nepřišli vůbec k nám. Každý, kdo přichází do Evropy, by měl přicházet na pozvání. Takže je to v rozporu s programem prohlášení vlády, je to v rozporu s programem Spolu. Spolu má v programu: Evropská unie musí efektivněji bránit své vnější hranice. Na evropské úrovni je nutné urychlit proces odmítnutí žadatelů o azyl. Bojovat s pašeráky. No, to je všechno, co my říkáme, jo. Zároveň trváme na tom, aby si každá země Evropské unie mohla svobodně zvolit svoji vlastní migrační politiku, a tak dále. Takže je to totálně v rozporu s tím, co máte v programu.

Další věc. Mě by zajímalo, když tedy jste měl ten mandát, a pokud je tu pan Benešík, který je, pokud vím, stále předseda výboru pro evropské záležitosti, tak já jsem před každou evropskou radou chodil se šerpou na jednání toho výboru, kde jsem informoval o tom, co tam budu projednávat. Dnes jsme se chovali slušně, neignorovali jsme vás vůbec. Tak já se ptám, jestli pan Rakušan byl na tom výboru pro evropské záležitosti a jestli ten výbor věděl o tom a jestli pan Benešík vlastně to zorganizoval? Takže to je druhý dotaz.

Třetí dotaz, toto je ten text - 150 stran. Já jsem žádnou výjimku nenašel. A v podstatě i to, co tvrdí pan ministr, nemá logiku, protože já chápu, že Piráti, TOP 09 a STAN chtěli rozbít V4. Tak se jim to povedlo. Ta V4 dne 29. 6. 2018 ve 4 hodiny ráno zabila ty kvóty. Zabila. Nedovolili jsme to. Nedovolili. A ta situace v Evropě se změnila. V roce 2015, když Viktor Orbán postavil plot za 170 km, všichni křičeli, co to je? Sebastian Kurz vítal migranty, Angela: Wir schaffen das. A jaká je dnes situace? Řecký premiér Kyriakos (Kyriakos Mitsotakis) vyhrál volby, protože slíbil voličům, že postaví plot 200 km na hranici s Tureckem proti migrantům.

Stejný den, jak jste schválili tenhle skandál, tuhle skandální dohodu, Syřan pobodal ve Francii pět lidí, z toho čtyři děti. Syřan, který měl azyl ze Švédska. A Macron řekl, že zpřísní migrační politiku. Švédsko, které bylo lídr v přijímání migrantů, kde jsou části některých měst, kde se policie bojí jít do no go zóny, protože tam je zabijou. Kriminalita. Dánsko - všichni změnili. Sebastian Kurz po tom, co 2015 vítal, tak další volby vyhrál s tím, že je proti migrantům. Takže v této situaci ta šílená Evropa, a nevím, kdo to tam všechno... Ale podstatné je, že pan ministr za to hlasoval.

V této situaci pan ministr v televizi říkal, že k nám chodí jenom migranti z východních zemí. Tak samozřejmě to nes... Já se ptám, proč jste, pane ministře, zavedl kontroly na česko-slovenské hranici? Proč? A kdo chodil přes tu hranici? No, migranti ze Sýrie. Jak tam přišli? No, přišli tou jižní cestou přes Balkán, protože i ten maďarský plot není komplet, tam je 20 km, které nejsou dostavěné. A potom, když Slováci začali křičet, že co to je, a premiér Heger křičel, no tak se probudil pan premiér a potkal se se slovenským premiérem v Kramářově vile a objevili Ameriku. Musíme bránit ilegální migraci na vnější hranici.

Já jsem byl na té vnější hranici, já jsem byl v severní Makedonii na hranici, měli jsme tam 50 našich policistů. Absurdní situace. Ze Schengenského prostoru, z Řecka, které dostalo miliardy eur na boj proti ilegální migraci, přicházeli ilegální migranti do no Schengen prostoru. Já jsem byl na tom plotu s Maďarskem, tam bylo 50 našich policistů, kteří zadrželi 7000 ilegálních migrantů a kolik pašeráků. A na druhé straně čekala auta s německými espézetkami a rakouskými, aby si zkásli ta eura od těch migrantů. Tak v této situaci, kdy vlastně Evropa je nastavena úplně jinak, přichází tenhle šílený šok. Takže já vůbec tomu nerozumím. Pan ministr si protiřečí. Taky si vzpomínám, že Němci, pan Kretschmer chtěl zavést kontroly s Českou republikou. Proč? No, protože ti Syřané zkrátka přicházeli přes Slovensko do Německa. A místo toho, aby pan premiér se přidal k iniciativě srbského prezidenta, rakouského premiéra a maďarského premiéra, kteří se domluvili v tom stejném čase v Budapešti, a potom, myslím, že v Bělehradě, že budou společně bránit vnější schengenskou hranici, tak zůstalo jenom u konstatování. A samozřejmě... Takže to je ten rozpor toho, že pan ministr říká, že vlastně je to skvělé. Já nevím, co je na tom skvělého, nevím. Já si myslím, že na tom není skvělého vůbec nic. Poprvé v historii se zavádí vlastně... Nebo oficiálně země Evropské unie říkají, že každý rok přijmou 30 000 migrantů ilegálních. Jak je budou počítat? Nevím. Teď tam téměř ukradli loď. Chovají se jak Piráti, který chtějí zničit náš život. To mluvíme o těch našich Pirátech, ti se chovají stejně. A v této chvíli my jim říkáme, těm pašerákům, no, 30 000 minimum a co když to bude milion? A pan ministr tvrdí, že nás se to netýká, že máme tu výjimku. Já nevím, kde je ta výjimka. I kdybychom ji měli, tu výjimku, i kdybychom měli, tak principiálně je to nepřijatelné. My žijeme v Schengenském prostoru a pokud si někdo myslí, že když zase přijdou stovky tisíc migrantů, že se nás to netýká, tak je úplně mimo. A potom samozřejmě ten dokument je úplně šílený, tam ty výpočty a tak dále. Takže... Nerozumím tomu, nerozumím, proč... A já tomu rozumím, že Polsko bylo proti, Slovensko se zdrželo, Maďarsko je samozřejmě proti. A proč už se to nekoordinuje? A ty dotazy jsem řekl.

Já jsem se opakovaně ptal pana premiéra, kolik nás stojí tí ukrajinští migranti, uprchlíci? Pan premiér reagoval podrážděně v televizi Prima, že vlastně, že to je skandální, ale vždyť já se ptám jenom proto, abychom mohli objektivně posoudit, jaký rozpočtový dopad to má na rozpočet, který se nedaří sestavit a který nefunguje. Covid, když tato vláda stále říká, no, to je strašné, ta Ukrajina, jakým způsobem dopadla na ten náš rozpočet. Tak proč to nespočítáte?

V roce 2020 byl propad HDP 5,5 %, to je 82 miliard. To jsou čísla Ministerstva financí, a vydali jsme 370 miliard, to je spolu 455 miliard, my jsme vydali. To se dá dohledat. A já se jenom ptám, kolik tato vláda vydala na pomoc ukrajinským uprchlíkům, kterou my jsme podpořili. My jsme o tom jednali, neměli jsme s tím... My se jenom ptáme, kolik to je. Já jsem četl, že 30 miliard nebo 40. Jasně, i ten rozpočet, mohli bychom se bavit o tom, kolik dala paní Černochová na zbraně, aby se to dalo posoudit. Ale teď zůstanu u těch peněz pro migranty. Takže pan ministr řekl, že - samozřejmě útočí na Babiše, zastavte fámy, lži, že jsme nedostali za Ukrajinu ani korunu. Já nevím, slyším to poprvé, čtu ten váš rozhovor, že jste dostal 1,3 miliardy korun. Fajn, to je úžasné. Já si myslím, že v rámci předsednictví jste měli dostat 40 miliard, 40! Polsko dostalo 200 euro na uprchlíka, to je 320 milionů eur, to je kolik? 8,7 miliardy, ne - 7,7 miliardy. Takže mě by to zajímalo. Já jsem o tom neslyšel.

Já jsem trvale kritizoval selhání premiéra Fialy v rámci předsednictví. Vaše celé předsednictví skončilo aplausem toho šílence magora Timmermanse, který vám děkoval. Odsouhlasili jste zastavení výroby aut se spalovacími motory Euro 7, dopady na lidi, kteří mají nemovitosti, emise, auta, všechno špatně. No tak aspoň ty peníze jste mohli vyřešit.

Kdybych teď začal fantazírovat, a ani se mi to včera nechtělo věřit, když jsem to počítal, řekl bych: vážená Evropská unie, my, Česká republika, máme 516 000 ukrajinských uprchlíků. My už je tady nechceme - opakuji pro novináře, kteří to zase budou překrucovat - a my vám je pošleme. Nazdar. Víte, kolik je to peněz, kdyby oni odmítli a dali nám ty peníze krát 500 000? 238 miliard! 238 miliard to je. Samozřejmě, že to je absurdní, ale považuji za skandální, že potom, co jižní státy, Řecko, Itálie, Španělsko dostaly peníze dlouhodobě za ilegální migranty, a pan ministr říká, že on dostal 1,3 miliardy korun, no to jsou drobné, a že se na to zeptá. Takže já se ptám, kolik teda jsme dostali a proč vlastně jsme nedostali aspoň těch 40 miliard, že jste to nevylobbovali. Já nechápu, proč jste postupovali bez koordinace. Pan ministr říkal, že Poláci se na to vykašlali, že on tam zůstal sám a vyřídil výjimku. Já nevím, jak to funguje. Vždyť Poláci jsou vaši největší kámoši, dali pana premiéra do vlaku do Kijeva. Teď Morawiecki řekl ha ha ha, žádný Turów a řekl natvrdo, že bude těžit až nevím, do kdy, takže zase ho (nesrozumitelné). To je jedno. Já jen říkám, neříkejte, že je to výhodné. V čem je to výhodné? Když někdo řekne, že každý rok bude přijímat minimálně 30 000 migrantů, tak to je jasná pozvánka. Já nerozumím tomu slovu "povinná". Takže byly povinné kvóty, ty jsme zarazili, a samozřejmě Timmermans a další zelení šílenci v Evropském parlamentu a když Ursula von den Leyen se stala předsedkyní Evropské komise, tak musela políbit prsten těm zeleným fanatikům, jinak by se jí nestala. To je ten jejich trialog.

Takže já tomu nerozumím, když je to minimálně 30 000, má se to opakovat, takže to bude stálé a jaký na to budeme mít my vliv? Je to celé nesmysl a samozřejmě nejenom největší odpůrci, Polsko - váš vzor, no škoda, není váš vzor, protože naši lidi tam chodí všechno nakupovat, ale váš spojenec. Tak proč jste nepostupovali společně? Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že Varšava nezaplatí za chyby migrační politiky jiných a odmítla ubytovat jakékoli příchozí převážně muslimy, ačkoli poskytla útočiště 1,6 milionu Ukrajinců, kteří prchají před ruskou válkou. Co to je za solidaritu Evropské unie? Ano, my jsme byli druzí, číslo dvě - 516 000. Ne, třetí, Němci měli milion. Nedali nám nic, ale pokud vám něco dali, tak proč to neřeknete? Ale pokud je to 1,3 miliardy, tak je to skutečně o ničem. Takže Polák byl proti, Maďar jasně, Itálie a Řecko vyjádřily obavy, zda bude nový systém fungovat vzhledem k odmítnutí některých států ubytovat lidi. Obě tyto země, které jsou často prvními zeměmi příjezdu, se obávají, že budou přetíženy, zatímco země, které jsou dále od vnějších hranic bloku, se obvykle zdráhají přijímat příchozí a složité solidarity trvají dlouho, než se rozjedou. Ano, my jako V4 jsme si schválili, že každá země dá - a já myslím, že Česká republika dala 8 milionů eur a každá země V4 dala 8 milionů eur, abychom koupili lodě pro libyjskou pobřežní stráž. To je mafie, ti pašeráci! Mafie to je! Já jsem to viděl ve Varšavě, Frontex, záběry. Zase ty nesmysly, že my potřebujeme... Ne, my potřebujeme Frontex, aby to hlídal zvrchu . Vnější hranice máme hlídat my, členské státy. To je samozřejmě další téma.

Takže my jsme se vlastně vrátili v nějaké podobě do roku 2015, protože přece solidarita nemůže být povinná. Solidarita je co? To je dar, to je dobrovolné. Takže povinné kvóty a povinná solidarita? Vždyť je to protimluv, je to úplně na hlavu, je to nenormální. Nenormální. Takže je to špatně a samozřejmě to nebude fungovat. Jak to budou počítat, těch 30 000? Jak to budou počítat? Kde? To bude nějaké počítadlo na hranici? Co je to za nesmysl? Jak to bude fungovat? A o tom mluví i Itálie a Řecko. Takže Evropa po tom, kdy jsme odmítli ty kvóty a pochopila, že tahle ilegální migrace je špatně, se vrací do roku 2015, ano. Není to tak, jak Angela Merkel křičela "wir schaffen das" a "přijďte všichni", ale je to zkrátka jiným způsobem. Je to rafinované.

Pan ministr říká, že Babiš, co to dělá? Fámy, říct, že má strach. Já mám strach. Moje manželka byla v Nice odpoledne, kdy ten fanatik zabil na promenádě des Anglais 83 lidí. A ty atentáty. Kdo ví, kdo sem přichází? Kdo to ví? Na to jste už všechno zapomněli? Švédsko nestačí? Magdalena, bývalá premiérka - vždycky jsem si z ní dělal srandu: tak co, Magdaleno, funguje to, kolik máš těch migrantů? Dneska se tam policie bojí. Kolik lidí odešlo ze Švédska. Sami to deklarují, že to bylo špatně. A je zajímavé, že tohle se stalo za švédského předsednictví. To je úplně - nevím, jakou to má souvislost. Takže to je absolutně nepřijatelné.

My chceme vědět ten mandát, chceme vědět, kdy o tom jednala vláda, chceme vidět ten zápis. Chceme vědět, jestli pan ministr měl mandát od výboru pro Evropskou unii. Je to v rozporu s programovým prohlášením vlády. Chceme vědět, kolik jste dostal peněz, ale i kdybyste dostal tu výjimku, tak vy jste vlastně udělal velice špatný kšeft, velice špatný, protože tohle zkrátka se nedá započítávat. A principiálně je to špatně. Opakovaně jsem na Evropské radě vyzýval Evropu a taky jsme si dělili ty kompetence. Já jsem řekl, že pomůžu Španělům s Marokem, kteří posílali potom přes Ceutu migranty. Pamatujete, kolik jich tam bylo. Alžírsko, Libye a tak dále. Ano a Erdogan měl tu spoušť - pustil, nepustil. Měl 3 miliony těch uprchlíků.

Opakovaně jsem říkal, vyřešme Sýrii, ať se ti lidé vrátí domů. Sýrie byla krásná země. Je zničená. Ano, je tam diktátor, ale měli to řešit. Měli to řešit.

Takže pokud si někdo myslí, že Evropa je nafukovací a že je tady místa pro všechny, tak ať si to myslí, ale ne my v České republice! My to nechceme, my jsme přijali 516 tisíc ukrajinských uprchlíků a zkrátka to není možné! Není to možné. Takže je jasné, k čemu to všechno spěje. Evropská komise a samozřejmě někteří evropští poslanci chtějí rozhodovat o nás. A ty, kteří říkali pravdu nahlas, jako Orbán nebo Ursula vyhrožovala Meloni, že pokud, Italové, zvolíte Meloni, nedostanete peníze. Přes peníze. A Babiš - střet zájmů. Totálně vymyšlená věc. Takže to je ta Evropa! Políbit prsten a čekat na příkaz! Neuvěřitelné! A tohle se Fialově vládě povedlo. Takže Green Deal nás zničí, ano, a teď tahle rána. Takže jak pan ministr to určitě bude vysvětlovat, bude říkat cokoliv, je to špatně. Měli to odmítnout, a pokud tohle skutečně bude v praxi fungovat, tak je to pro nás absolutní katastrofa. Tady se ptají pana ministra, jak to dlouho potrvá. On neví. On neví. Ano, dočasná ochrana. To znamená, že když skončí dočasná ochrana, to je další dotaz, tak potom vlastně, když nám přidělí nějakou kvótu, tu solidární kvótu, tak my to budeme platit? Nechápu proč. Nechápu proč! Takže jenom ten argument zkrátka, to se nedá vyvrátit. Nedá se to vyvrátit, že Polsko, které přijalo nejvíc uprchlíků, bylo proti. Měli jste držet pozici Polska a vůbec nechápu, jak je možné, že se tohle stalo. Je to špatně. A děkujeme za téma pro evropské volby! Já jsem si myslel, že budeme mluvit jenom o Green Dealu, že jste zničili Evropu a ničíte Evropu Green Dealem! Ale vy ji chcete zničit i ilegálními migranty! Takže děkujeme za téma a pojedu to celé evropské volby a celou kampaň! (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

