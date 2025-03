Babiš (ANO): Já se nechovám podle voleb, já se chovám podle selského rozumu

(Ministryně Černochová z lavice: Pojďme na kafe.) Půjdeme na kafe.

Já říkám, že vy neskutečně manipulujete. Tak my jsme kupovali vrtulníky. Proč? No protože jsme měli ruské vrtulníky. Jestli jsme kupovali americké, abychom nahradili ruské, co vaše strana zapomněla nakoupit. Ne? Dalík, ten nakupoval co - Pandury, s Topolem. Tak zase to manipulujete. A já myslím, že jsme dostali skvělou cenu. Vždyť se teďka s těmi vrtulníky fotíte. Vy jste mě pozvala, to za to děkuju, já jsem neměl čas. A ty vrtulníky jsou fajn, ne? Nahradili ruské. A měli jsme skvělou cenu. Já jsem říkal velvyslanci tady, že ještě chci Prime Ministr Discount ale říkal ne, máte Marine Price. Já jsem měl dobrou cenu.

Prosím vás, Bílý dům - určitě to nebyla vstupenka. Ale já jsem tam šel hlavním vchodem s manželkou a čekal mě Trump. Takže o tom se můžeme samozřejmě bavit.

Vy jste nakoupila F-35 protože vám to někdo nadiktoval. Ale to hlavní, co vy nerozumíte tomu, je, že vy jste přece měla nejdřív vyjednat prodloužení toho nájmu Gripenů. Vždyť to nemá logiku, ten Gripen. A my jsme mluvili se švédským velvyslancem, oni chtěli se zúčastnit té soutěže, ale vy jste jim řekli, že nechcete. Takže vy dneska jste v rukou - (Ministryně Černochová reaguje z lavice: To byla pátá generace?)

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ježíš, pátá generace, prosím vás, co bude za deset - a ještě navíc to přijde za 10 let. A navíc vy s tím plníte veškerý ten závazek 2 procenta, takže na tom se neshodneme. Zkrátka, vy jste udělali chybu, že jste nevyjednali prodloužený nájem - a kdy to bude vlastně? Já říkám, že zatím to vypadá na škodu 8,5 miliardy, protože jste mohli klidně vyjednat další prodloužení za původních podmínek. A Švédové se naštvali a teďka vám to nechají vyžrat zkrátka.

Takže já nevím, je to úplně jasné, každý to může pochopit, co to je. Pokuta ÚOHS - prosím vás, to jsou věci, které - snad pan Metnar se dostane ke slovu, já ho tady nebudu obhajovat, to jsou peníze, které i tak skončí státním rozpočtu, pokud se nepletu.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 92% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7455 lidí

No a jestli je česká tradice, že se udává na ÚHOS, tak možná u státních zakázek. Ano, vidíme to tady v Praze, že to metro asi nemá řešení, tam se také údajně krade. (Směje se.) Takže jako nevím, asi už obtěžujeme tady kolegy s touhle debatou. Já zkrátka znovu opakuji, že já si nepamatuji na žádné skandály na Ministerstvu obrany. A pokud tam někdo, nevím, co dělal čtyři mobily, tak to je jako dost směšné v porovnání s tím, co tam bylo vlastně historicky od (Nesrozumitelné.). Tak si tady povídejme, co se stalo na Ministerstvu obrany od roku 1991, ne? Tak, kdo tam byl? Jaký, ne? Tak tam byla KDU-ČSL, vy jste tam přišli potom, tak se o tom bavme, bavme se o tom. A dobře víte, že ty argumenty jsou na mé straně.

Vy tady obhajujete věci, které musíte obhajovat, a mě strašně pobavilo to, že jste řekla, že ten portugalský ministr z toho vycouval proto, že jsou volby. Ale to je přesně to, co jste měla říct, protože pan premiér se chová přesně tak. Jsou volby. A tady se snaží nam... (Ministryně Černochová reaguje z lavice - tam je mají v květnu, my je máme v říjnu.)

Ale já se nechovám podle voleb, já se nechovám podle voleb. Já se chovám podle selského rozumu a nechovám se podle voleb a samozřejmě volby nějak dopadnou. Jako já samozřejmě se neživím politikou, to všichni vědí, no, ale tady možná někdo potřebuje být v politice, takže o tom to je. A takto to prezentuje i váš pan premiér, který s námi nechce tady debatovat, protože bude mít zase prohlášení a bude nás zase obviňovat a tak dále.

Takže my dva jsme schopni spolu mluvit. Tady vystupujete jako politička, která má vlastně obhajovat ty věci. Možná toho Šulce vám tam i někdo nadiktoval, ale děláte to dobře, ale nemáte argumenty. Ty argumenty jsou na naší straně a všechny ty věci, které jsem tady říkal, jsou zdokladovatelné.