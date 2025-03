Babiš (ANO): Konkurenční tuzemský výrobce dronů poukazuje na absenci legitimního výběrového řízení

Paní ministryně,

vy jste neskutečná manipulátorka. (Ministryně Černochová se směje.) Já bych si vás přál jako advokátku, vy jste to zase všechno překroutila.

Jako kdybych já měl tady číst korupci ODS od revoluce a korupci v obraně, tak tady to čtu měsíc, měsíc. No, tak a pokud někdo ukradl mobily, tak je ho potřeba zavřít, tak to je jednoduché. Ne, my to tak máme, vy to vždycky necháte vyhnít. U vás, když se krade, tak se to nechá vyhnít, ne? Z odéesky nám nalezli ty různý, ne v Brně a v Pardubicích a měli jsme jeden případ z Ústecka, na to jsme vyrazili. No, takže jako nevím, ten příklad byl takovej zvláštní, ale pan Metnar by možná měl na to reagovat, nebo pan Růžička, ale to je jejich problém.

Takže vy skvěle argumentujete, vy jste vycvičena na tu argumentaci. No jasně, tak já jsem popletl, že ten Šulc - vyměnil jsem ty firmy. Ale to nic nevyvrací, že v jedné firmě měl podíl a v druhé byl jednatel. A vy jste to tak jakože zmanipulovala a řekla, že - ano, já jsem to popletl, ale zkrátka jsou tam dvě zakázky, které jsou netransparentní. Žádnému Šulcovi se omlouvat nebudu. Já bych toho člověka vyhodil okamžitě, ale možná vám to tam někdo nadiktoval, že ho tam musíte mít. Tak máte nějaké šéfy, ne? Pan premiér má nějakého Dalíka také, tak možná jste to dostala příkazem, ale držíte basu. Takže ještě jednou. Šulc měl podíl ve firmě a byl jednatel v druhé firmě a obě firmy mají netransparentní, netransparentní zakázky.

Takže nový článek: Nákup dronů pro armádu za 280 milionů vyšetřuje ÚOHS. Prosím vás, řekněte mi, kdyby to bylo tak fajn, proč by to vyšetřoval ÚOHS? Ne? Tak. Ministerstvo obrany kupuje trojici bezpilotních vrtulníků Skyspotter s příslušenstvím a zástavbou čidel od Modelárny Liaz za 285 milionů korun bez výběrového řízení. Proč jste nedělali výběrové řízení? Bez výběrového řízení. Nákupem se na podnět konkurenční firmy Primoco zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS i sněmovní výbor pro obranu. Nákup bez výběrové řízení považuje Primoco za nestandardní. Vrtulníku z Liazu navíc chybí potřebná certifikace. Chybí.

ÚOHS šetření potvrdil. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení s Ministerstvem obrany ČR ve věci dílčí smlouvy na pořízení zmíněných bezpilotních prostředků. Navrhovatel požaduje uložení zákazu plnění smlouvy, neboť ministerstvo u této veřejné zakázky neprovedlo zadávací řízení, řekl Novinkám Martin Švanda, mluvčí úřadu. Podobných řešení, jako nabízí Liaz, existuje na trhu více: Skeldar od švédského Saabu, AWHERO od italské firmy Leonardo či Camcopter rakouské společnosti Schiebel. Vzhled a tvar strojů i ovládacích stanic se... Tak proč jste neoslovili i tyhle firmy? Proč ten náměstek vlastně to natlačil, i když byl za dveřmi, ale je to vlastně výkonný ředitel. (Reakce ministryně Černochové.) Ale, paní ministryně, já vás mám rád. Já jsem vám i říkal, když jsem byl u vás na návštěvě, že dávejte si pozor na toho Šulce, aby vás to nedoběhlo jak tu Parkanovou. Dávejte si pozor. Já vás považuju za čestnou dámu, úspěšnou političku, a aby vás ten Šulc nezatáhl do něčeho, ano?

A prosím vás, tady mluvíte o nějakých čtyřech mobilech, ale prosím vás, to, co se stalo na obraně, a nebudeme se k tomu přece vracet, ne? Takže byl jiný výrobce. Neoslovili jste. A nakoupili jste to od, asi jste to už nakoupili, od firmy, kde Šulc byl jednatel, tak to nepopřete, ne? Dal jsem vám výpis z rejstříku. A doufám, že jste to nezaplatili dopředu, těch 300 milionů, ne? Kdybyste to zaplatila dopředu, na tři roky dopředu, tak to by bylo skandální. Proč bychom měli platit dopředu nějaké firmě, kde byl Šulc, ne? Takže neoslovili jste, je to napřímo, je to divné. Bez výběrového řízení.

Konkurenční tuzemský výrobce dronů, společnost Primoco, kritizuje a poukazuje na absenci legitimního výběrového řízení, ale i na absenci potřebné certifikace bezpilotního vrtulníku k provozu. Bez ní nemůže stroj do vzduchu. Navíc je podle nich rozpor mezi normativním výnosem Ministerstva obrany, který stanovuje, že přebíraná technika musí nejdříve splnit podnikové, kontrolní a vojskové zkoušky a také státní ověřování jakosti. Tuto certifikaci nemusí ani v budoucnu získat, uvádí Primoco.

Ministerstvo obrany tvrdí, že výrobce certifikaci provede v kooperaci se státním podnikem VTÚ. Ale tam jste si dala svého člověka přece, ne? Ti vás poslouchají na slovo. Vás se všichni bojí. Vždyť vy i na vládě ne? Vy to tam všechno řídíte, pan premiér se vás bojí, všichni se vás bojí, tak ten podřízený se vás také bojí. Takže toho jste si tam dala a jasně, že vám dá certifikát, jaký budete chtít. Certifikaci primárně zajišťuje výrobce, tak je tomu i v tomto případě, ale v součinnosti s integrátorem požadovaných technologií, kterým je VTÚ. Současně platí, že certifikace se nijak neodlišuje od obdobných certifikačních procesů členských zemí NATO, vysvětluje mluvčí obrany David Šíma.

Modelárna Liaz tvrdí, že jejich dron certifikací pro armádu disponuje. Přiznám se, že ani já, ani moji spolupracovníci neznáme vnitřní předpisy Ministerstva obrany. Těžko tedy mohu posuzovat něco, co neznám a k čemu by neměl mít ani přístup nikdo mimo pracovníků ministerstva. Naše drony - to nechápu, jak tam tedy mohli soutěžit, když to nezná - naše drony, říká ten pán, v době podpisu smlouvy měly platnou certifikaci české certifikační autority v kategorii SPECIFICL. Současně stále probíhají procesy dalších certifikací, uvedl majitel společnosti Vojtěch Pražma. Kategorie SPECIFICL vyžaduje před každým letem zažádat o potřebné povolení Úřad pro civilní letectví. Aha! Takže to vždycky, když poletí, tak bude žádat. To je jako fakt dobrý nákup! To potvrzuje i šéf divize vojenských technologií výrobce Modelárna Liaz Radim Lakomý. SPECIFICL kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých je s ohledem na související rizika vyžádáno povolení příslušného úřadu, tedy ÚCL před uskutečněním provozu. Tak to já to nechápu. Tak vy si něco nakoupíte a před tím, než poletí, tak vždycky budete žádat nějaký souhlas? Vždyť to úplně na hlavu, ne? Osvětlil možnost současného použití. Takže vy jste koupila za 300 milionů, zaplatila dopředu něco, původně běloruskou technologii, a teďka když bude někdo chtít létat, tedy ono to přijde za tři roky údajně, tak bude někde volat: a můžu letět, nebo papír. No, peklo!

Vojenská certifikace, tedy dronu z Liazu zatím skutečně chybí a bude na výrobci a na VTÚ ji zajistit. Výborně. Takže vy to koupíte bez toho, aby měl certifikaci. Bez ní prostředek prakticky nemůže do vzduchu a plnit vojenská zadání, nemluvě o možném nasazení v zahraničí.

Zakázka za 285 milionů korun zahrnuje tři bezpilotní vrtulníky, ovládací stanice, náhradní díly a spojovací prvky. Sněmovní výbor pro obranu podle slov jeho předsedy Lubomíra Metnara z opozičního ANO o nákupu nevěděl. Připisuje to částce, která umožnila vedení obrany o nákupu neinformovat. Vy se vždycky vymlouváte na tu minulost, ale já nevím, jestli vy všechno víte, co se děje v tom rezortu, a pokud někdo tam něco dělal. Podstatné je, že ten nákup se realizuje za vás, za vašeho Šulce, kterému se určitě omlouvat nebudu, ano? Pro mě ten člověk tam neměl nikdy být, ano? Já chápu, že to je váš sponzor, dal vám peníze kdysi dávno. Do toho jeho životopisu na vašem webu také tam nenapsal všechno a zkrátka je to velice kontroverzní člověk. Velice. Ale chápu, že jedna parta, tak rozhovor a Seznam a tak dále.

Nechápu vůbec proč, proč ta hranice je tak vysoká, 300 milionů, že akorát to trefil do 300 milionů. A tady se píše, že tedy tam působil do roku 2021 jako jednatel, současný první náměstek a tak dále. Takže to jsme si vysvětlili snad, i když vy jste to samozřejmě zneužila proti mně. Já to nemůžu vědět, kdo kde pracuje, ano? Já jsem to jen zaměnil, ale faktem je, že v jedné firmě měl podíl, v druhé byl jednatel a obě tyhle firmy mají podivné zakázky. Podivné, prodražené. Ten, jak se to jmenuje? Bojové vozidlo, ano? (Reakce ministryně Černochové.) Ano, lehké útočné bojové vozidlo. Sukapat. Tak mi vysvětlete... Je to tak? Sukapat? (Ministryně Černochová: Supacat.) Supacat. Tak mi vysvětlete, jak je možné, že v rozpočtu jste měla 657 milionů korun, ano, a to bylo 2. března 2023. Takže vy zase budete říkat, že to chtěla armáda, a nevím, co všechno, studii zase dělalo VTÚ, a jak je možné, že ve finále ta nabídka - a že jste to chtěla, nebo váš náměstek to chtěl asi kupovat, i když byl za dveřmi, za 1,7 miliardy, ne? Když to bylo, že je to o 100 % dražší. A ještě je to kabriolet. Kabriolet! (Směje se.)

Tak jsem to tady četl, že je to nějaký šunt prodražený. Tak já nechápu, proč chcete obhajovat věci, které jsou neobhajitelné, paní ministryně, neobhajitelné. Já vím, že se snažíte, jako vystupujete přesvědčivě, ale já říkám, že tyhle dvě věci jsou špatně. A to je jedno, jestli už je ještě majitel, nebo nebyl majitel, zkrátka je to pán, který se vyzná a dělá vašeho náměstka, vaši pravou ruku, a přišel z toho byznysu. No a samozřejmě ty články, jasně, tak já chápu, že kdybyste četla ty titulky, co o mně napsali, tak já jsem tady hlavní nepřítel, protože já nekradu.

Ten váš systém tradičních stran jsem pochopil, když mi Sobotka vyčítal, že kritizuji leteckou záchranku na vládě a řekl mi, že my máme Kapsch (?). No tak jste to dělali přece, ne? Pamatujeme na oposmlouvy. A to bylo nadlouho všechno tohle, jo, takže potom vymysleli vlastně ty nesmysly a potom mě Sobotka vykopl z vlády, protože jsem nešel do party, a tak se to tu dělo historicky. Však dobře víte, jak byly dálnice, Řebíček a DIAMONT a jak tam kluci nosili ten cash a tak dále. Ale to nebudeme přece řešit, ne? Řešíme obranu. Tak.

Takže já bych chtěl jenom říct, paní ministryně, že teď je tady nový článek. Titulek - Portugalci vyloučili koupi letounu F-35. Dokonce mluví o předvídatelnosti spojenců. To je čerstvý článek. Občas na kyperském Seznamu Zprávy vyjdou i zajímavé články nejenom provládní, ale vy to dobře víte, jak to funguje. Jsou určití novináři, kteří píšou ve váš prospěch a občas někdo napíše i pravdu. No, ale to je jenom info, jo? Takže pozdravujte pana premiéra, který nechce se zamyslet nad těmi F-35 a může se zeptat, nevím, kdo je teďka premiér, protože bývalý premiér Portugalska Antonio Costa ten tam je předseda Evropské rady.

Takže co se tady píše? Debaty na podobné téma se v posledních týdnech vedou i jinde v Evropě. Česko plánuje dát za F- 35 celkem 150 miliard a ještě to má ... (?) 322, jako když už je tolik těch čísel, ale hlavně vy, když se tak chlubíte těmi dvěma procenty, tak vy vlastně všechny ty závazky hlavně plníte díky přeplatbám F-35 a příští rok od začátku to bude 62 miliard.

No a končící portugalská vláda vyloučila nákup amerických letounů F-35, jejichž pořízení doporučovalo velení letectva. No, prosím, tak vy se vymlouváte, že vojáci něco, no, ale tam ten ministr řekl ne. Ministr obrany Nuno Melo v této souvislosti uvedl, že při rozhodování musí být zohledněna předvídatelnost spojenců. Při rozhodování nemůžeme ignorovat geopolitické prostředí. Nedávný postoj Spojených států v kontextu NATO nás musí přimět k tomu, abychom se zamysleli nad nejlepšími možnostmi, protože předvídatelnost našich spojenců je přínosem, který je třeba vzít úvahu, reagoval na dotaz serveru Publico, zda se vláda bude doporučením armády řídit. Svět se změnil a tento náš spojenec by mohl přinést omezení v oblasti používání údržby komponentů a všeho, co souvisí se zajištěním provozuschopnosti letadel a jejich použití ve všech typech scénářů, dodal Melo s tím, že existuje několik možností, které je třeba zvážit zejména v souvislosti s evropskou výrobou.

Bruselská mutace serveru Politico v této souvislosti připomněla zaznívající obavy, že by americká vláda mohla rozhodnout o zablokování přístupu k aktuálnímu softwaru a náhradním dílům potřebným k plnému provozu letounu F-35.

Debaty na podobné téma se v posledních týdnech nevedou jen na jihozápadě Evropy. Například nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans na začátku týdne prohlásil, že Amsterdam smlouvu na letouny nezruší.

Česko plánuje, to už víme. No, ale já tady neříkám, že s tímhle já jakože, to je taky nějaký důvod. Já nesouhlasím s tím nákupem proto, protože zkrátka my tyhle stíhačky nepotřebujeme a navíc přijdou za 10 let.

Vy jste tady vedla rozhovor o Gripenech. Gripeny, kdo všechno to vyjednával? A vy ty Gripeny v podstatě máte pronajaté jenom do konce roku 2027. Ne? Ne, vy jste udělala zásadní chybu, nebo vy ne, ale ten váš náměstek, kterého bráníte do roztrhání těla, protože je totálně neschopný, jo, protože když jste už chtěli mít ty F-35 za každou cenu, tak jste mohli aspoň sehrát habaďuru s tím Gripenem a říct jim nejdřív přece prodloužím, ne? A potom je zradím.

Vy tady mluvíte o těch značkách, ne? Takto jste to měla, a vy jste to neudělala, protože vy jste amatéři a já jsem tady opakovaně vystoupil s tím, že jste způsobili škodu asi 10,5 miliardy, ale teďka zdroj z Ministerstva obrany mi řekl, že jste způsobili škodu 8,7. Zatím. Jo? Gripeny jsou, ano, se snižoval ten nájem z 1,9 na 1,7 protože, jsou to letadla, která jsou starší a odepsaná, ale v pohodě nám mohla sloužit. A vy je teďka potřebujete a co budete dělat? Přece nedává logiku, že vlastně jste podrazili ten Gripen, ano, nakoupili jste F-35 jenom proto, aby pan premiér šel teda do té oválny, do oválu k Bidenovi, kde hlavně mluvil o Ukrajině, o Česku moc nemluvil. No, a co teď budete dělat? Tak to je amatérismus non plus ultra.

Ten váš Šulc, to je jeden podvodník, ten nám slíbil na tom semináři, že tam byly nabídky, tak mi ukažte ty nabídky na Rafale Mirage ... (?) Fighter, kde jsou ty nabídky? Na základě čeho jste se rozhodli tedy, kdyby tam byly nějaké jiné nabídky, ale jiné nebyly, protože vy jste to dali i do té strategie.

Takže ještě jednou. Nezvládli jste absolutně vyjednávání na Gipeny. A mimochodem, naše armáda byla spokojená s Gripeny a oni mají asi letadlo další generace. Tak proč jste tedys nimi nejednali? Jaký je to jako argument? Já nevím, normálně člověk má nějaké auto, má nějakou značku, většinou je věrný jedné značce, ne? Tak proč jste měnili značku? Protože zkrátka jste dostala příkaz koupit F-35, aby pan premiér se podíval do oválu. To je jednoduché a stojí to stovky miliard korun zbytečně, takže klidně jste mohli jste prodloužit ty Gripeny, a i tak je potřebujete do roku 2035. To jste neudělali.

A jsem zvědavý, jak to tedy dopadne, protože já kdybych byl na místě Švédska, tak si vás vychutnám jako obchodník a budu říkat jo, tak co teď? Tak dejte mi tohle. A když ne, no, tak já si ta letadla vezmu, ne? Protože to jsou jeho letadla, vy je máte v nájmu za hubičku, za 1,7 miliard ročně. Za hubičku. A to, že jsou starší, to chápu, ale je otázka vyjednávání.

A mimochodem, Švédsko taky asi je dodavatel jiných věcí, takže ten výsledek toho je takový, že nemáte prodloužený ten nájem a udělali jste to špatně. Takže na ty F-35 se zkrátka nedomluvíme, protože znovu říkám, že je to prodražené, zbytečné, útočné, rizikové, je to technologie, ano, F- 35. Jedeme do války.

My nechceme do války, my se chceme bránit, protože zkrátka normální člověk žádnou válku nechce. Takže dvě témata. Šulc, kontroverzní, netransparentní, dělá kšefty s firmami, kde buď byl společník, nebo byl jednatel. Šetří to ÚHOS a F-35, vyjde každý den nějaký článek, který vychází, a tady další článek dokonce, Portugalsko odmítlo plán nahradit své stíhačky F-16 modernějšími modely F-35. Jo? Nevím, proč tolik článků vychází.

Takže za mě asi tolik, paní ministryně, určitě se na tom neshodneme, jo?

O té korupci - dobře víte, že kdyby ODS nekradla, tak jsem nikdy nešel do politiky. A potom samozřejmě můžeme si udělat speciální schůzi, ale to bych určitě nechtěl. Podstata v tom je, že pan premiér o stavu naší armády nechce diskutovat, vy máte tu roli to tady obhajovat a pan premiér samozřejmě nás jenom obviňuje, že nemáme starost - já mám starost o to, když na rezortu se dějí podezřelé věci. A o tom jsem samozřejmě ochoten vždycky diskutovat, ale hlavně tady kolegové by se měli k tomu vyjadřovat, k těm vašim různým tvrzením, protože vy zdatně argumentujete a občas i manipulujete. A to umíte samozřejmě jako dobře. Takže pro mě: Schulz - kontroverzní, nemá tam co dělat a F-35 je špatně.