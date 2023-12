Babiš (ANO): Likvidace průmyslu, likvidace potravinářského průmyslu, to je vaše dílo

reklama

Dobré ráno. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, dnes když jsem cvičil ráno, tak jsem se díval na televizi a viděl jsem živé vystoupení pana ministra Výborného. Já chápu, že on zemědělství ani potravinářství nerozumí, ale já bych chtěl navrhnout bod, aby pan ministr a všichni, kteří mluví o oligopolu a o Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby absolvovali rychlokurz na Vysoké škole ekonomické nebo aby si aspoň otevřeli wikipedii. Tak já jsem si ji otevřel, dovzdělal jsem se. Protože je jasné, že pětikoalice a ten marketing, který oni mají, to zadání, a to je dneska zase ten rating a ty nezávislé úřady, tak já bych tady přečetl, co je to oligopol. Oligopol je taková struktura trhu na straně nabídky, kdy v oboru existuje jen velmi málo výrobních firem, respektive těchto pár subjektů dohromady zabírá většinový podíl nabídky. V takové situaci může explicitně docházet k utajeným jednáním, koluzím, na společné cenové politice a udávání směru vývoje celého odvětví. Původ slova oligopol: oligopol vychází z řeckého slova oligos znamenající málo, množství firem v této struktuře, a koluze vychází z anglického slova colusion, to znamená tajná dohoda. V češtině se ještě používá pod významem nekalá soutěž a maření vyšetřování. Chování firem oligopolu je ovlivněno vzájemnou závislostí a tak dále.

Takže proto navrhuji ten bod, aby pan ministr tohle slovo nepoužíval, protože možná pan ministr neví, že v České republice máme 35 000 zemědělců, 9000 výrobců potravinářských firem a 9 velkých řetězců, které ovládají 90 % maloobchodu. No a samozřejmě pan ministr nezapomněl vzpomenout Agrofert a tu zlou Madetu. Takže pane ministře, prosím vás, to, co se děje v naší zemi, je jenom to, co jste tady způsobili vysokými cenami energií. A pan ministr ještě mluvil o těch malých firmách. No tak jedno uzenářství už nám zkrachovalo na Moravě, pane ministře, a budou další krachovat, protože vy jste příčinou toho, že tyhle firmy kolabují, i ta sklárna a další. A pan premiér říkal - nenecháme nikoho padnout. No vy jste ničili to zemědělství a potravinářství od revoluce, proto tady cizinci můžou kupovat půdu, proto tady většina potravinářských firem zkrachovala, a proto říkám, když už mluvíte o tom Agrofertu, tak navštivte ty firmy, ony vám to ukážou. Nejen přijít jenom se ... Jděte do těch firem, jděte do té Madety, ať vám to ukážou. Česká republika už dávno není potravinově soběstačná. Není dávno, už dnes se dováží 60 % vepřového masa. Všechno jste tady od revoluce zničili a i to málo z těch potravinářských investorů, kteří tady jsou, tak i ti vám vadí.

Takže, pane ministře, dovzdělat se, naučit se, co je to oligopol, naučit se, jakou má kompetenci Úřad pro hospodářskou soutěž, který teď napadáte. No proč? Protože zrušil Bartošovi tu soutěž netransparentní, no a ten z toho udělal JŘBU. Normálně obcházíte zákony a normálně nezávislé úřady vy pomlouváte - ERU a já jsem o tom včera tady mluvil, nebudu dlouho mluvit.

Takže ten návrh toho bodu - doporučuji, aby pan ministr Výborný a všichni, kteří používají slovo oligopol, absolvovali rychlokurz, nebo si přečetli aspoň Wikipedii, protože bohužel nevědí, o čem mluví. Všechno, co se děje v naší zemi, likvidace průmyslu, likvidace potravinářského průmyslu, to je vaše zásluha, je to vaše dílo. A teď na ně hodíte ještě další miliardy, protože přenesete na ně poplatky za obnovitelné zdroje, za ten váš šestisetmiliardový tunel v "made in ODS" v roce 2010. Děkuji. (Potlesk levé části sálu.)

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Byl jsem ve škole. Ty děti mají vážně strach!“ Babiš vedle smršti na Fialu prozradil znepokojivou věc Čerstvá čísla: Bezkonkurenční ANO, oživená SOCDEM a umírající KDU Procházka (TOP 09): Proč nerosteme aneb ztracená Babišova dekáda Evropští žalobci uzavřeli kauzy Babiše. „Omluvy? Nějak ticho,“ zní z ANO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama