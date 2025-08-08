Ivana Turková: Utvrzení, že naše společnost je definitivně rozdělena

Vážení přátelé,
před dvěma týdny jsem poskytla “rozhovor“ DV TV, resp. asi neumím jedním slovem vystihnout co to vlastně bylo, který jsem několikrát odmítla a přesouvala. Navíc v tentýž den, kdy končila moje stranická organizace v Litvínově, takže dvojnásob blbě a trojnásob, že měl být uveden v následujícím týdnu, ale nakonec ho pustili hned druhý den….“dobrý oddíl“ a dobré sousto.
Jak už jsem řekla u Tomáše Lukavce, který tam úryvek pustil, přísahám – čestné pionýrské, já ho do té doby neviděla, protože to byl pro mne otřesný zážitek. Pustila jsem si přiložený sestřihaný výcuc teprve včera.
Když vám začne neoliberální svazák-moderátor narozený v roce 1996 vykládat o tom, jak komunisté stříleli, mučili elektrickým proudem, vytáhne Miladu Horákovou, přičemž není schopen pochopit dvojí metr, tak jsem pochopila, že je zle a musím dle doktora Plzáka zatloukat, zatloukat, zatloukat…protože by to evokovalo další smršť fanatických nesmyslů!
Přiznávám bez mučení, že jsem podcenila nepřátelské prostředí, raději jsem si to mohla odpustit a ušetřit nervy, což mě samozřejmě neomlouvá…
Jediným přínosem bylo utvrzení se, že naše společnost je definitivně rozdělena, že mladým lidem a těmto fanatickým, rusofobním svazákům absolutně zkreslili skutečnosti a historická fakta a totálně vymleli hlavy.
Dá to hodně práce, vrátit se zpět…
A proč jsem si to pustila teprve včera?
Protože přišlo poděkování a pochvala od mého profesora-školitele, největšího profíka na sociální politiku v ČR. Člověka, kterého si velice vážím, který byl pro mne obrovskou oporou při dokončení doktorského studia, které jsem musela přerušit kvůli rodinné tragédii.
Netušíte pane profesore, jakou jste mi udělal radost. Děkuji
Pozn. kdo by chtěl využít měsíční předplatné DV TV zdarma, tak voucher je v příloze, protože já ho určitě nevyužiji…naskákaly by mi pupínky.
Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA
