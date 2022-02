Babiš (ANO): Naše bezpečnostní situace se v tuto chvíli zásadně mění

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo,

slovu válka jsem se při diskusích o ukrajinsko-ruském konfliktu dlouho vyhýbal, asi i proto, že pro moji generaci, která vyrostla s vědomím hrůz druhé světové války, s vědomím hrůz bipolárního světa, v atmosféře studené války a za událostí jako byla kubánská krize, je termín válka příliš silný. V současné době tak i s ohledem na informace, které nám přichází z Ukrajiny, už musím toto slovo použít.

Ze strany Ruska jde o akt, který jednoznačně válku vyvolává. Odmítám použít slovo invaze, které jako první po přepadení Ukrajiny použil Vladimir Putin. Nejde o invazi, ale o regulérní zahájení války. A takový krok je třeba nejen tvrdě odsoudit, ale především se vůči němu i jasně postavit. Musíme jasně podpořit Ukrajinu a všechny Ukrajince v jejich boji za mír a za zachování svobody. Za prvé kvůli tomu, že zlu nelze ustupovat. Za druhé máme povinnost to udělat i proto, že Ukrajinci jsou největší menšinou u nás v České republice.

Známe je jako slušné a pracovité lidi, jsou to naši přátelé a přátelům musíme pomáhat. Volají mi z různých českých firem, že mají strach o své kolegy, a ptají se, co se bude dít. A já jim rozumím, řada z nich nyní zažívá nebo brzo zažije nepříjemné momenty překvapení, že se s nimi jejich kamarádi, kolegové, sousedi a přátelé budou loučit, protože dostanou povolávací rozkaz do ukrajinské armády.

Chtěl bych vás všechny poprosit o to, abyste byli v duchu s nimi, abyste pomohli všem, kterým odjíždí manželé a otcové do války. Musím říct, že je to něco strašného, co jsem si myslel, že nikdy nezažiji. Přiznávám, že jsem velice zklamán tím, že diplomatická jednání nikam nevedla. A pan premiér by se měl dnes večer zeptat francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, proč selhala jednání s Putinem.

To však neznamená, že máme na mírové řešení rezignovat. Naopak nyní více než kdykoliv dříve bychom měli být jednotní a postupovat společně v rámci Evropské unie a NATO. Situace je vážná, a proto v této věci nebudeme vládě opozicí. Chtěl bych tímto jasně deklarovat, že hnutí ANO podporuje premiéra Petra Fialu a jeho vládu v krocích proti ruské agresi na Ukrajině. (Potlesk v sále.)

Zažili jsme kauzu Vrbětice, víme tedy, s kým máme tu čest. A řešili jsme to aktivně a vyhostili jsme z Česka ruské agenty a diplomaty a zaměstnance ruské ambasády. Poprvé to byli 3 diplomaté v roce 2018 a loni jsme pak vyhostili dalších 63 lidí z ruského velvyslanectví. A já jsem rád, že dnes prezident Miloš Zeman vystoupil a dal jasné stanovisko k této události a je dobře, že bude konat v souladu a v koordinaci s vládou.

V současné době musíme udělat maximum pro to, abychom usnadnili život Ukrajincům, kteří zde žijí. Je dobře, že Ministerstvo vnitra dnes oznámilo, že i ti, kterým zde končí pobytové povolení, zde mohou zůstat. Ale je potřeba aktivně pomoci těm, kteří budou muset opustit své domovy a hledat bezpečí v naší zemi. Nikdo nechce dobrovolně opustit svůj domov, i proto bych byl rád, abychom těmto lidem připravili co nejlepší uvítání a pomoc. Zároveň jsme ale povinni začít i aktivně organizovat humanitární pomoc.

Vím, že to, co nyní řeknu, se může otočit proti mně. Ale chtěl bych požádat všechny naše občany o zdrženlivost vůči Rusům v Česku. Zdaleka ne všichni Rusové s kroky Vladimira Putina souhlasí a dovolím si tvrdit, že řada z nich právě před jeho politikou k nám utekla. To však neznamená, že bychom nemohli být aktivní v sankcích vůči těm ruským podnikatelům, kteří putinův režim z Česka podporují.

Naše bezpečnostní situace se v tuto chvíli zásadně mění. Investice do obrany musí mít prioritu. Musíme mobilizovat náš vojenský průmysl a zdroje a lépe vybavit naši armádu a dál investovat do kybernetické bezpečnosti. Naše armáda by měla zrychlit navyšování počtu profesionálních vojáků a urychlit nábor. V otázkách obrany a národní bezpečnosti musí být naše politika jednotná. A rád bych připomněl, že po dobu, co hnutí ANO bylo ve vládě, tedy od roku 2014 do roku 2021, jsme navýšili rozpočet armády o více než 100 %.

Chtěl bych poděkovat vládě, že dnes uvolnila peníze na humanitární pomoc. Je třeba si přiznat, že aktuální situace na Ukrajině bude mít vliv na naši životní úroveň a na naše obyvatele a na naši ekonomiku. Naše hospodářství a veřejné finance jsou v dobré kondici, nicméně jsme v postcovidové době. Došlo k zpřetrhání dodavatelských řetězců, máme tady inflaci, ceny energií stoupají a bylo by možná dobré, aby skutečně Evropská unie, Evropská komise se znovu zamyslela nad možná přehnaně ambiciózními zelenými plány, nad Green Dealem. A možná by bylo dobré, aby pan premiér zkusil znovu otevřít revizi a směrnici MiFID na emisní povolenky, která má dopad na ceny elektřiny, a samozřejmě je to otázka plynu.

A čím víc tlačíme na Green Deal, tím víc je tlak na ceny energií a tím víc máme problém, že naše teplárenství má nahradit uhlí plynem, právě ruským plynem, na kterém jsme závislí. A tyhle věci bychom měli promyslet i na úrovni Evropy a možná změnit konečně strategii, strategii, po které my voláme, abychom byli rozumní. Takže děkuji vládě za ten postup, za ten přístup a my jako opozice samozřejmě, znovu opakuji, vládu v těchto krocích podporujeme.

Děkuji.

