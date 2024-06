Babiš (ANO): Nejdřív strašíte, teď tvrdíte, že je všechno v pořádku

Dobrý den, kolegyně, kolegové, ano, tahle schůze je vysílána provládní Českou televizí - mimořádně, tou televizí, která už přestala vysílat Sněmovnu ráno. Kdysi, kdy jsme my byli ve vládě, tak se vysílalo, aby viděli lidi, co říká opozice. Teď už se to nedělá. A k čemu má vlastně sloužit ta schůze? My bychom strašně rádi vlastně dostali od vlády nějakou instruktáž. Já jsem si myslel, že ta schůze by měla být uzavřená, bez veřejnosti, abychom se dozvěděli něco, protože ono je to stále dokola. My stále slyšíme, co všechno hrozí, kdo tady se stýká - i z politiků údajně, v minulosti jsme to slyšeli od BISky, kdo má jaké styky z Ruska. Tak proč si to neřekneme konkrétně? Vy se s námi nebavíte. Dneska je to zase jenom pro Českou televizi, to není jako debata seriózní, tohle. My se nemusíme bavit tady pro média. Vy jste tady vystrašili všechny lidi, lidi se báli, že je tady nějaký teroristický útok, a já se ptám, co to bylo tedy za teroristu, který zapálil prázdné autobusy? Vy tomu rozumíte? Já tomu nerozumím. Já jsem ani neviděl žádnou fotku z toho mimochodem, možná byly, já nevím, A pan premiér tedy tvrdil, že útok byl organizován a financován pravděpodobně z Ruska. Teď Deník nenávisti má titulek - to je Deník N. Deník N, vážení spoluobčané, to je ten Deník, který stále z nás dělá nějaké proruské lidi a lžou, tak mají tam titulek, že vlastně už vědí, že ten atentátník měl dostat peníze od nějakého ruského anonyma. Tak já nevím, proč vám to neřeknete. Jak to tedy vlastně je? Takže já bych chtěl normální debatu, kde se něco dozvíme.

Mimochodem i ty Vrbětice, kdybych se k nim vrátil, o tom jsme se nikdy nebavili. Tak bych se mohl zeptat, proč v roce 2014, když přišli ti dva teroristi z Ruska a zabili tady dva lidi, proč služby o tom nic nevěděly? Šest let poté, šest let poté jsme se dozvěděli, že tady byli agenti GRU, kteří vyhodili tady, i když na to nebyl přímý důkaz, sklady a zabili dva lidi. Šest let poté. Proč jsme to nevěděli předtím? Proč? A mimochodem, proč jste vlastně nevydali mezinárodní zatykač na ty dva teroristy? Proč jste uzavřeli ten případ jen tak? Tím to skončilo. Vždyť to byl útok, ne? Proč teda to nedopadlo? Já to nechápu. Ve finále, možná se pletu, ať mě někdo opraví, proč ti dva, de facto z kauzy Skripal, kteří přijeli k nám na ruské pasy, dokonce to číslo... Přijeli na ruské pasy. 2014. Tady přijeli jen tak, vyhodili dva sklady a odjeli. Šest let poté jsme se probudili tady a začali to řešit a pro nás to bylo jako zjevení. Takže my jen chceme vědět.

A vy stále opakujete, že Rusko vede hybridní válku. Ano, ale my bychom rádi věděli jak, abychom zjistili, jak to vlastně funguje. Já nevím, jak to funguje. Tak dejte nám nějakou instruktáž. A neříkám tady na kamery. Protože vy stále strašíte a lidi by se měli na to připravit, pokud skutečně... Tak nejdřív strašíte, že něco hrozí, potom teď ujišťujete stále, že, že tady není žádný problém, tak já vůbec tomu moc jako nerozumím a rád bych dostal nějakou instruktáž a informace, jak teda Rusko tady provádí tu hybridní válku. A nechápu - já jsem se ptal, pokud je to teda Mexičan, jak on sem přišel? Měl víza, nebo jak sem přišel? Kudy přišel? Dali jsme mu víza, nebo jak sem vlastně přišel? Já nevím. Jak přišel? Útočil na prázdné autobusy. Tomu nerozumím, ale dobrý. A teď vlastně byl financován z Ruska. Deník N... Některá ta média vědí často víc, než víme my. Takže by bylo dobré, já neříkám, že teď, pokud je to nějak super tajné, tak to nemusíte tady sdělovat, ale to je zase jenom vaše divadlo tady. Vy se s námi normálně nebavíte, vy nejste schopni s námi komunikovat normálně.

Ta střelba na Filozofické fakultě, co to bylo na začátku, že ten střelec byl na sítích a Rusko a zase tam bylo a stále dokola? No, tak se bavte s námi normálně, pokud chcete, ale vy nechcete, tady zase děláte jenom divadlo a nic jsme se nedozvěděli. Takže se ptám - jak sem přišel ten člověk? Vždyť teda je zadržený, co vlastně říká? A hlavně, abychom věděli, pokud skutečně to není jenom neustále vaše strašení a propaganda, abychom se uměli na to připravit. Pokud BIS ve zprávách tvrdí, že tady mají i nějací politici kontakty nebo okolí politiků na Rusko, tak já to chci vědět, tak nám to řekněte na nějakém uzavřeném jednání, na nějakém výboru pod nějakým režimem, ale jinak potom máme pocit, že zkrátka děláte z toho nějakou propagandu. Tak buď teda hrozil ten útok, nebo nehrozil. A jak k tomu vůbec došlo a jak je možné, že vůbec... A stejně tak v roce 2014 sem přišli dva agenti GRU, vyhodili sklady, zabili dva lidi, odešli a šest let nebylo nic. A potom za námi přišly bezpečnostní složky a my jsme se na to dívali a já jsem myslel... To je neuvěřitelné. Jak to teda chráníme tu naši zemi, když sem chodí takovíhle lidi? A to se týká i Vrbětic a to se týká i tohoto případu. Takže pokud se chcete bavit, tak bavme se normálně, a ne že zase tady děláte divadlo pro Českou televizi a občany. (Potlesk poslanců ANO.)

Andrej Babiš ANO 2011



