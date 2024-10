Babiš (ANO): Opět navrhnu zmražení platů

Fialova vláda zdražuje, co se dá, lidé přicházejí o své úspory, ale politikům se mají platy výrazně zvyšovat. Prezidentovi o 46 800, premiérovi a předsedům Sněmovny a Senátu o 37 600, ministrům o 26 700 a poslancům o 14 000. To je naprosto nepřijatelné.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 98% 1 - 10 000 Kč 0% 10 001 - 40 000 Kč 0% 40 001 - 80 000 Kč 2% Více 0% hlasovalo: 1323 lidí

Šetřit musí začít vláda hlavně u sebe.

Musí zrušit zbytečné ministry, které má jen kvůli trafikám pro koaliční strany. Výdaje na Úřad vlády seškrtat o půl miliardy a vrátit je na úroveň, kdy končila naše vláda. Snížit náklady na provoz Sněmovny, a hlavně - NEZVYŠOVAT POLITIKŮM PLATY.

Proto opět navrhnu zmražení platů, tak jako jsme to udělali v roce 2021, už když jsme byli ve vládě. Tehdy můj návrh ještě minulá Sněmovna schválila, ale Senát pod vedením pětikoalice to vyseděl do voleb a po nich to odmítl. Věděli, že tím spadne návrh pod stůl. Navrhl jsem ho proto znovu, ale hádejte, jak to dopadlo ve Sněmovně, kde jsme už neměli většinu? Ani se neprojednal.

Teď ale můj návrh určitě podpoří, hanba by je musela jinak fackovat, že ano, Petře Fialo?

Andrej Babiš ANO 2011



