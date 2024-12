Babiš (ANO): Pan premiér asi netuší, jak těžká je situace v ekonomice

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

počkáme, až odejdou poslanci pětikoalice, protože samozřejmě moje projevy jsou hlavně směřovány na občany. A já musím konstatovat, že pan premiér nám dává vždy nová témata, která bychom měli tady projednávat. Takže já mám tady návrh na šest bodů dnešního jednání a první bod je... (Ministryně Černochová ve vládní lavici hovoří s poslancem Bendou.) Paní ministryně má službu, dneska vidím. (Ministryni Černochová mimo mikrofon: Nemám.) Nemáte službu, vy máte tu aplikaci.

Paní ministryně je jedna z mála, která s námi mluví dokonce. I když dneska ji budu tedy velice kritizovat, ale to nevadí.

Takže první bod je sen pana premiéra o německých mzdách; podle jeho poradce dostali za úkol odboráři. Dobře slyšíte. Tak. Takže já mám tady dokonce ten dopis a tady je takový komentář, že pan premiér Petr Fiala z ODS přišel na to, jak ten svůj sen, kterému se tedy téměř všichni smějí, realizovat. No a vlastně udělal to jeho poradce, který tady v dopise předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů píše, ten poradce se jmenuje Jakub Kaisler, a normálně tady napsal, že co se týče přibližování úrovně českých mezd úrovni německých mezd, jeho tahounem by měly být mzdy v soukromém sektoru. Představte si! Předpokládám proto, že odbory uplatní své pravomoci při kolektivním vyjednávání s příslušnými zaměstnavateli. Takže já nevím, jestli fakt toto všechno je míněno vážně, protože tady v tom komentáři pan Středula vlastně vyzývá, aby celá ODS, která vlastně už ani neexistuje, protože už jsou SPOLU, aby vstoupila do odborů a aby pomáhala v našem cíli, aby v Čechách skončila levná práce.

No, tak samozřejmě pan premiér má sen o německých mzdách místo toho, aby se od něj distancoval a řekl, že to tak nemyslel a že je to nesmysl, tak v podstatě ten problém rozmazával stále. A kolik různých komentátorů mi přišlo na pomoc? No, my tady budeme v pátek mluvit opět o tom, že tato koalice si nedá říci, aby nenavyšovala platy.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A co je absolutně skandální, a my sami jsme to neodhalili, ale dokonce jeden objektivní redaktor České televize to objevil, že i na rok 2026 si pětikoalice navrhuje navýšení platů. Takže panu premiérovi nestačí, že příští rok bude mít plus 19 000 měsíčně, ale nárok 2026 dalších 40 000, vážení spoluobčané, 40 000. Takže za dva roky pan premiér bude mít plus 59 000. No, tak já nevím, kdo jim radí, ale je to neuvěřitelné, že po tom, co vláda odmítla odborářům navýšit platy alespoň stejnou měrou, jak sami sobě, tak tady poradce vlastně říká, aby to ty odbory zařídily. No, pan premiér asi netuší, jak se vyjednává, jaká je těžká situace v ekonomice. A já si myslím, že pokud by většina menších a středních firem navýšila platy na úroveň Německa, tak by jednoduše všechny zbankrotovaly, ale samozřejmě pro lidi, kteří vůbec nerozumí ničemu, je to těžké. Takže ten první bod. Abychom věděli, jak to tedy pan premiér myslel, je ten sen pana premiéra o německých mzdách, dostali za úkol odboráři.

No, potom bod 2, to je taky peklo. Pan premiér tvrdí, že tato vláda plní digitalizaci na 80 %. Tak já bych se chtěl zeptat, jestli bychom to mohli vidět, jak to tedy je s tou digitalizací? Tak ještě nedávno tvrdil pan premiér (Poslanec Babiš hledá v materiálech.), že tady mám citaci ze CNN Prima News, kde pan premiér tehdy tvrdil, že nabyl jistotu, že jeho vláda, jeho ministr za Piráty, není schopen manažersky dotáhnout do úspěšného konce digitalizaci stavebního řízení.

No a teď tady nějaké médium získalo podklady, kde vláda tvrdí, že digitalizace stavebního řízení je hotová z 80 %. Tak to je jak v blázinci tady, no. A aby toho nebylo málo, tak tady dokonce bakalovci píšou (Poslanec Babiš hledá v materiálech.), že zkrátka se navrhuje, tady se navrhuje bod ve Sněmovně, kde má být speciální mimořádná schůze, aby se digitální ústava odložila o dva roky. Tak kdo tomu tedy rozumí? Jednak vláda chce odložit digitalizaci o dva roky, potom pan premiér tvrdí, že to plní na 80 %. No, tak my bychom rádi věděli, co tedy vlastně funguje nebo co je pravda, protože já nevím. Kdo to sleduje, tak musí být z toho velice konsternován.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10489 lidí

No a samozřejmě dneska tento měsíc pan premiér vyhlásil měsíc, zlatý měsíc dálnic, ano, zlatý měsíc dálnic, takže pan premiér asi zapomněl na to, že byl ministrem školství v Nečasově, proruské Nečasově vládě, proruské, vážení proruské, protože Nečas byl v dubnu 2013 v Moskvě a jednal s Putinem o tom, aby Rosatom získal Temelín. To samozřejmě provládní média nepřipomenou, protože se to nehodí, jsou součástí samozřejmě této party.

No a pan premiér byl ministr školství v té vládě a pan Stanjura byl ministr dopravy. A určitě si vzpomenou na to, jak Řebíček válčil, jak tam byl Viamont, to byl ministr dopravy, jak stály dálnice 500 milionů, po rovině za kilometr, za nás potom půlku.

No, a teď vlastně v prosinci se tady otevírá tolik dálnic, ano? Tak jenom abyste věděli, vážení spoluobčané, že taková dálnice, ještě když jsme nastoupili, tak to všechno - změna územního plánu, výkup pozemků, EIA a tak dále, to trvalo v průměru až 12 let. My jsme to postupně snižovali zákony a my jsme zdědili po vládě, proruské vládě Nečase, 800 metrů, 800 metrů doslova, jsme zdědili, jo?

A my jsme připravili až 300 kilometrů projektů, proto se ty dálnice otevírají. A kdybych Ťokovi neřekl v roce 2015, že okamžitě musí všechny projekty začít realizovat a připravovat a že vždy na to budou peníze, tak nic by se neotevíralo. Takže já mluvím o tom proto, protože pan premiér vždy vystupuje a pan ministr Kupka občas, občas přizná, že jsme to my všechno připravili. No ale pan premiér tady na Pražském okruhu tvrdí, doslova řekl, že posledních 13 let se nedělo vůbec nic, takže vlastně když byla ta otvíračka, tak tam přišel jeden bagr a bez ničeho začal tam něco kopat. To je asi podle pana premiéra. Když teda 13 let se nedělo nic, tak já se ptám, jak je možné, že někdo začal stavět ten okruh? No, takže demagogie, demagogie, a tahle vláda, protože sama vlastně nepřipravila nic, a my stále čekáme na ten PPP projekt, což řada D4 je vyloženě, že to uchopil Karel Havlíček.

A pokud někdo tvrdí, že to někdo schválil roku 2010, no tak proč jste to neudělali? Proč jste to neudělali? Víte, kolik věcí bylo schváleno na vládě? A nerealizováno? Strašně moc, strašně moc. Takže jednoznačně jsou to naše věci a samozřejmě vláda, která prodává hlavně naši práci, tak z toho dělá velkou propagandu, ale lidi nejsou hloupí a dobře vědí, jak to je.

A mimochodem, proč ty dálnice nepostavili hned po revoluci? Proč už to dávno mohlo být postaveno? Proč to stavěli vždy kde měly pozemky kluci z ODS? Proč z Brna jde dálnice na Vídeň kolem Mikulova? Proč nešla přes Břeclav? Proč Praha - Tábor byla trasa? Potom to změnili? Proč? Kolem Českých Budějovic je tunel a nejde to po povrchu? No, protože nějaký komunální politik z ODS tam měl pozemky, takže takhle to tu fungovalo, pokud někdo dneska něco tvrdí. A až my, kdy jsme přišli v roce 2014, jsme to dostavěli. D6, prosinec 2016, 32 let.

Ano, vyřešili jsme i tu, i tu farmářku, ano, 20 let to řešili a tak dále. Takže, samozřejmě tady to musím říct, protože média nás nepochválí. (Poslanec Babiš hledá v materiálech.) No a samozřejmě provládní novinky, tady velký titulek, velké vánoční smíření na nové dálnici. Hahaha, no to určitě. Takže jako to víme, jak to tady funguje ve Sněmovně, jak se vyjadřují jednotliví aktéři v médiích a tak dále. Takže aby bylo jasno, kdo ty dálnice zrealizoval, jak to bylo za ODS v minulosti?

Bod 4. Proč na Slovensku nezdraží plyn ani teplo a v České republice ano? My jsme vám to tady opakovaně říkali. 16. února 2022 jsem tady vystoupil a vyzval jsem vás, abyste podobně jako na Slovensku zastropovali cenu elektřiny na 1 500 megawatt (za megawat?) u výrobce. Tak, jako to postupně udělal i Macron, že vykoupil EDF, to je francouzský ČEZ. No, jaký je výsledek? Výsledek je to, že samozřejmě tahle vláda, která dělá teror všude - nezávislé instituce se jich strašně bojí a tu servilní tiskovku Energetického regulačního úřadu, který má být nezávislý, jsme viděli - tak samozřejmě zkrátka, vážení spoluobčané, na Slovensku vláda lidem dá 6 miliard a u nás vláda zdraží teplo a energie o 5 miliard, ano? To všechno se dá lehce dopočíst s tím, o kolik se zvyšuje regulovaná složka a zvyšuje se zase. Protože například i koupili - pan Síkela koupil - NET4GAS za 9 miliard s dluhy 33, přitom soukromník by to koupil za půlku. Ale tahle vláda si vůbec nedělá žádné starosti, že by nějak efektivně hospodařila.

Další bod se jmenuje: Proč nás vláda neposlechla v pronájmu Gripenů? Mohla ušetřit minimálně 13,6 miliardy. Já jsem 6. února 2024 natočil video, kde jsem říkal, že jsem absolvoval obchod, že jsem obchodník, a kdybych tam byl, tak bych samozřejmě nejdřív vyjednával nájem Gripenů a až potom se pustil do F-35, které jsou samozřejmě zbytečné, ale to jsem opakoval xkrát. Dokonce teďka i Elon Musk říkal, že jsou zbytečné. I Trump kritizuje výrobce F-35. Takže jenom došlo na moje slova, kde jsem řekl, že Švédové si nás vychutnají. No, a také si vychutnali, protože ten nájem - v podstatě ta letadla nám bohatě stačí, jsou už většinou odepsané - který byl, nebo je 1,7 miliardy ročně, tak zdatný obchodník by to ještě stlačil. Ale už tehdy v tom videu v únoru 2024 jsem to říkal. Dnes se mluví o nájmu 2,6 miliardy. No ne, teďka je nový článek, že už Švédové chtějí 3,4 miliardy. Tak to je 100 % navíc, takže to je jednoduchá kalkulace - 1,7 miliardy krát 8 a jsme na těch 13,6. Takže úplně zbytečně. Je to amatérismus, že vláda neumí vyjednávat. Takže to je bod 5.

Poslední bod 6. Ten je velice nadlouho, protože to je skutečně neuvěřitelné, jak pan premiér vystupuje, když máme pocit... To je stejné s ministrem Baxou ty poplatky. Když jsem se ho ptal, jestli se jmenuje Martin Baxa, když říkal, že ty poplatky nenavýší a teďka je navýší. No, tak stejné je to s panem premiérem, který se teď probudil. Ano, probudil se - když už tedy většinou oni způsobí problém, obrovský problém - a teď nám oznamuje, že Česko bude v Evropské unii usilovat o odklad nového systému povolenek na rok 2028, řekl Fiala. Ten bod se jmenuje: Emisní povolenky aneb jak premiér Fiala zapomněl, že měl předsednictví Evropské unie, v rámci kterého tuhle šílenost prosadil, ještě se s tím chlubil a ještě za to dostal pochvalu od předsedkyně Evropské komise Ursuly von Der Leyen a zeleného šílence Timmermanse. To je název toho bodu.

Takže prosím vás, takže ono to vypadá, že pan premiér Fiala se právě stal premiérem a že všechno, co bylo předtím, ty tři roky, když šli na ruku Evropské unii, když nevyužili vůbec toho předsednictví náš prospěch, neudělali nic, a všechno dodrbali, tak teďka zjišťují, že je to průšvih a chtějí to napravit. Takže to je úplně neuvěřitelné. Nevím, kdo dělá podklady panu premiérovi nebo vůbec vládě, kdo dal mandát té Hubáčkové, která nemluvila anglicky a šla někdy v červnu 2022 na zasedání Rady a všechno odkývala, ty nesmysly - zákaz spalování, zákaz výroby a obchodu se spalovacími motory. Potom se rozbrečela, protože... Nechápu, jak to funguje, protože potom jí asi někdo řekl, jak to všechno pokazila a prosadila tuhle šílenost. No, a oni to všechno obhajovali přece.

No, a teďka se pan premiér probudil - Evropská komise se ještě neprobudila - a říká, že bude usilovat o odklad. Tak proč pan premiér neříká, že s tím nesouhlasí? My uděláme všechno pro to, pokud tam budeme, že to zrušíme. Proč to odkládá pan premiér? Když říká, že bude mít 30 % a STAN 16 a že oni budou zase vládnout a že potřebuje těch osm let nebo čtyři roky na ty německé mzdy a budeme mít špičkové univerzity a montovny nebudou. To říká pan premiér. Tak proč to odkládá? On chce zatížit lidi s těmi nesmysly? Kdybychom tam byli my, tak samozřejmě pokud se tam dostaneme, tak uděláme všechno pro to, abychom to zrušili. Takže tady pan premiér navrhuje 16. prosince odložit zavedení systému emisních povolenek pro budovy a auta ETS. Ale vždyť on to prosadil a to se ho samozřejmě žádný moderátor nezeptá.

Samozřejmě opakovaně lžou o Green Dealu - na Twitteru. Tady, když už to bylo úplně jasné a je to dneska jasné, tak už nevím, kdo to řekl, jestli pan předseda Benda, nebo někdo - ano, Marek Benda v rozhovoru pro Echo. Titulek: Odkývali jsme v EU některé blbosti z nepozornosti. Tak to mě baví. ODS chce rok před volbami podporovat firmy, jo? Tři roky ničí naši ekonomiku, firmy, máme nejvyšší ceny energií, daň je na všechno a tady 22. října pan předseda Benda tvrdí, že chce podporovat firmy. Pan premiér se teďka probudil a přichází s tím, že chce dělat něco s těmi povolenkami, ale já se k tomu ještě dostanu, k té historii.

Tady je další článek ze 17. července. Vláda se bojí přiznat pravdu o Green Dealu. Největší zásah do života odsouhlasila ona, ne Babiš. Tady jsem to stokrát říkal, že to tak je, a vláda to už měla mít na pořadu v červenci, ano? Tady je článek. Zelený dokument, který v létě vyděsil vládu, je zpět. Takže vláda něco prosadila, schválila, šla na ruku Bruselu, servilní vůči Bruselu, místo toho, aby pan premiér vystupoval jako premiér svrchovaného státu, který je tady proto, aby bojoval za lidi, aby bojoval za občany České republiky. Takže se vyděsili. Něco prosadili a teďka zjistili, že je to úplně na hlavu a teďka se tváří pan premiér, že zkrátka to chce všechno napravit. Přitom oni byli ti, kteří to vlastně všechno zapříčinili.

Já jsem k tomu psal tolik komentářů. 31. března 2023 jsem k tomu psal: Středa 28. března 2023 vstoupí do dějin jako černý den českého automobilového průmyslu. Den, kdy Evropská unie schválila úplný konec spalovacích motorů v roce 2035. Den, kdy Českou republiku zradila a v Bruselu definitivně prodala Fialova vláda. A tak dále. Teďka pan premiér zrazu přichází a má starost o náš automobilový průmysl a evropský průmysl. Přitom před volbami říkal něco jiného. No, toto je paní Ursula von Der Leyen, nejmocnější člověk v Evropské unii, nikým nevolená, která rozhoduje o desítkách miliard euro, i z našich daní.

A co tady říká? 26. 9. 2023. Krásně se směje na pana premiéra. (Ukazuje článek.) "Česko hrálo v Green Dealu klíčovou roli, chválila v Praze von der Leyenová." Tady ho chválila. Ale co ještě horší? Ještě horší je, že tady pan premiér přece tvrdil, podívejte se. (Ukazuje další článek.) "EU chce splnit své klimatické cíle navzdory válce na Ukrajině," řekl Fiala 8. listopadu 2022. Takže tohle všechno bylo úplně jinak. Oni za to bojovali. Oni to prosazovali. Šli na ruku Evropské komisi. Ten Timmermans z nich udělal úplné pitomce, protože vlastně zavedl to Euro 7. A potom, když se Kupka probudil, tak to šel napravovat. Ano?

Podívejte se na tenhle titulek. (Ukazuje.) A to samozřejmě média neříkají. "Budovy, auta, povolenky. České předsednictví chce dotáhnout domluvu o snížení emisí." Takže pan premiér byl premiérem české vlády, když Česká republika měla předsednictví. Ne? A chce to dotáhnout. 11. 7. 2022 to říkal. A teďka co jako? Teďka přichází, že chce jednat o odkladu? Dělá si z nás srandu? Vždyť on všechno to zapříčinil.

Tady článek nešťastné Hubáčkové: "Fit for 55: Strašák, nebo příležitost?" To jsou všechno ty příležitosti. Tak se zeptejte firem, kolik musí investovat, aby vyhověly těm zeleným šílenostem. A ty technologie ani neexistují. To bude stát tolik peněz, že všichni zbankrotují. Ano, už to začíná. V Německu už to začíná. A pokud Trump odstoupí od klimatické dohody, tak jsem na to zvědav, co ta Evropa udělá. A v Evropské komisi stále nepochopili, že tady je nějaký průmysl. Nepochopili.

Koukejte, tady zase se směje Ursula s panem premiérem a titulek 16. 12. 2022. (Ukazuje.) "Česko je úžasné, chválila předsednictví von der Leyenová." Ona políbila prsten Zeleným při prvním mandátu. Ona! "Summit slíbil strop na plyn." Takže pan premiér udělal všechno, co chtěla Ursula! A teď zrazu začíná chápat, kam to všechno směřuje.

A toto je úplně vrchol všeho. (Ukazuje.) Tady zase je Ursula, tady není ten šílenec Timmermans. Šílenec Timmermans je socialista, téměř komunista a absolutně nejzelenější politik, co tam byl. Když V4 fungovala, tak my jsme zabránili, aby on se stal předsedou Komise. A tady je titulek z 20. prosince 2022: "Zřídka jsem viděl předsednictví, které bylo úspěšnější a profesionálnější, pochválil Čechy Timmermans." No, já bych se zabil, kdyby mě Timmermans pochválil. Tenhle šílenec, který tvrdil, že krávy prdí a je nepotřebujeme. Někteří zelení šílenci říkali, že i lidi mají emise. Si pamatujete, ne? No tak tenhle nás pochválil.

A co za to předsednictví pan premiér tedy vyřídil pro nás? Vůbec nic! Kdyby aspoň svolal jeden summit, požádal Charlese Michela o ten summit, tak by to mělo nějaký smysl. Že by řekl: "Hele, Ursulo, za prvé chci změnit energetickou směrnici, nechci lipskou burzu, chci, aby elektřina byla ne na ceně plynu, ale ceně uhlí." Neudělal. A potom mohl říct Ursule: "Hele, mě stáli Ukrajinci 120 miliard a ty jsi mi nedala ani euro. Tak buď mi to dáš, nebo zkrátka v rámci předsednictví udělám takové věci, že se ti to nebude líbit." Neudělal nic. Jenom se chlubil naší prací.

Taxonomie? Kdy byla schválena? 31. 12. 2021. Naše dílo. My jsme to vybojovali. Pětkrát jsem to Ursule říkal. Jim se nechtělo do toho. Takže asi každý pochopí, že když vláda Petra Fialy nastoupila 17. 12. v pátek 2021, tak za 14 dní přes svátky neudělali vůbec nic.

Takže o to víc je neuvěřitelné, že pan premiér teď přichází a říká, že to zkrátka teďka odloží. Tak kvůli čemu to odkládá? Proč neřekne, že to chce zrušit? My to chceme zrušit. Pokud se něco nezmění, Evropa nedopadne dobře. A pamatujete si na předvolební debatu na CNN, když mě pan premiér tam zkoušel, co jsem udělal s emisními povolenkami. Tak co jsem udělal? Tak 27. 9. 2021 "Babiš se vyslovil pro stanovení horní hranice ceny emisních povolenek."

Dopis - 28. září 2021 jsem psal Ursule von der Leyen, Charles Michelovi a všem premiérům a prezidentům Evropské unie první dopis. Druhý dopis jsem napsal ještě v prosinci - předtím, než jsme předali vládu. Všem jsem psal. Vystupoval jsem. Ať nám tedy pan premiér řekne, co on udělal za ty tři roky? No, neudělal nic.

Tady další článek, 15. 12. 2021 "Babiš chce na summitu EU probrat emisní povolenky." Ano, emisní povolenky - to ničí náš průmysl, to ničí evropský průmysl. A navíc, aha, tady ještě je, protože pan premiér nespěchal na ten summit, ne? On nastoupil, my jsme mu mohli předat vládu už 13. prosince 2021. Ne. On mě nechal ještě se zúčastnit. Ano, tady je titulek, provládní Šafaříkova píše: "Babiše čeká poslední summit a chce zabojovat o levnější emisní povolenky. Napsal kvůli tomu vedení unie." A co vy, pane premiére? Vy jste si udělal co? Když jste mě tam zkoušel, že co vlastně jsem udělal. Tak já jsem něco udělal. Ale vy jste neudělal vůbec nic!

A teď přicházíte s tím - ano, to je fajn, že to chcete odložit - ale proč to nechcete zrušit? Proč nechcete? Navíc emisní povolenky v Německu - to je takový skandál. To je samý podvod na podvod. "Německem zmítá skandál kolem miliardových podvodů s emisními povolenkami. Účet zaplatili řidiči. Německem otřásá gigantický podvod ve jménu ochrany klimatu. Řidiči aut zaplatili téměř miliardu eur za projekty, z nichž některé neexistovaly."

Podvod na podvod. To je Evropská unie. Takže my tohle všechno máme zaplatit. A pokud se něco nezmění, tak Evropa neskončí dobře. Vím, o čem mluvím. Takže proto považuji za absolutně pokrytecké a neuvěřitelné, že pan premiér se teďka tváří, že chce něco měnit. A co dělal tři roky pro to? Neudělal vůbec nic! A bylo to stejné jak s tím, když nám tvrdil, že vyřídil 50 miliard u Ursuly na povodně. Nevyřídil nic. Nevyřídil ani euro na ukrajinské uprchlíky. Nevyřídil pro Českou republiku vůbec nic.

Tak proto si myslím, že bychom měli o tom tady debatovat, a nejenom na Twitteru lhát a přivlastňovat si věci, které tahle vláda neodpracovala. Tahle vláda je vláda národní katastrofy pro naši zemi. A místo toho, aby projevili trošku pokory a trošku sebereflexe, tak v pátek budou zase bojovat za svoje platy. Pan premiér za svých 19 000 měsíčně navíc a ještě v roce 2026 o dalších 40 000. Neuvěřitelná arogance! A já doufám, protože samozřejmě v médiích dobře víte, jak jsme na tom, když chceme něco říct, tak vždycky nás... Ale já tam nechodím samozřejmě. Tak doufám, že se to všichni dozvědí.

Děkuju za pozornost.