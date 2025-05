Babiš (ANO): Prosím vás, zkuste jiný program než antibabiše

Takže dobré ráno, vážení spoluobčané.

Doufám, že jste sledovali vystoupení pana Bartoše. Já bych chtěl poděkovat všem našim předkům, že nám postavili metro. Já jsem dneska ráno jel metrem. Proč? (Pobavení v sále.) Protože Piráti nejenom zničili všechno stavební řízení, ale zničili dopravu v Praze. Totální kolaps. Z Průhonic to ukazovalo hodinu a půl. A co na to říct?

Já chápu to zoufalství Pirátů, oni bojují o těch 5 procent. Já myslím, že prokázali ve vládě tím, že zničili celé to stavební řízení a je tam audit, který vykázal škodu 45 miliard, a hnutí ANO připravuje trestní oznámení na tyhle lidi, kteří tady vystupují, kteří jsou absolutně nekompetentní a kteří šli do politiky jenom proto, aby měli ta koryta. A když vás staňáci vykroužkovali, no tak ta koryta jste poskytli všem vašim kolegům.

No tak byli jste ve vládě, teďka tady vystupujete, nevím jako, prosím vás, zkuste jiný program než antibabiše. Vy jste tady způsobil miliardové škody, ten Agrofert odvedl za posledních 20 let 60 miliard do veřejných rozpočtů. Já jsem přinesl z Bruselu 42 miliard navíc, a ještě nadace Agrofertu završí miliardu potřebným. Takže můj účet plus naší země je 103 miliard, váš účet jsou jenom miliardové škody, nekompetence.

A já pevně věřím, že tahle vaše parta se už do Sněmovny nedostane. To by bylo to nejlepší pro naši zemi.

Děkuju.

Andrej Babiš ANO 2011



