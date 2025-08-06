MOLDAVSKÁ POLITIČKA EVGHENYA GUTSUL BYLA ODSOUZENA NA 7 LET!
To, co začalo s Marine LePen ve Francii, nyní pokračuje v Moldavsku. Poté, co díky korespondenčním hlasům ze zahraničí vyhrála vloni prezidentské volby Maia Sandu, započala tvrdou čistku mezi svými politickými oponenty.
Evghenya Gutsul, jež uspěla v regionálních volbách, byla černým koněm moldavských parlamentních voleb, jež se uskuteční 28. září tohoto roku. A tak přišel rozkaz, že nesmí projít za žádnou cenu.
Na základě vykonstruovaného obvinění, že politická strana Shor, v níž dříve působila, přijímala v letech 2019 až 2022 finanční prostředky z Ruska (jak jinak), byla v pondělí odsouzena k 7 letům vězení s okamžitou vykonatelností.
Ve skutečnosti se provinila pouze tím, že kririzovala kišiněvský režim za tvrdě konfrontační postoj k Rusku, přičemž ona sama prosazovala dialog a urovnání diplomatických vztahů.
A to je v dnešní době smrtelný hřích.
Pokud tyhle totalitní manýry probruselských liberálů v říjnu společně nezastavíme, tak se nám může tenhle nešvar velmi rychle rozšířit i k nám. Ostatně výroky Petra Pavla o tom, koho jmenuje a nejmenuje ministrem, již jasně naznačují, že soudruzi už se rozhodli se s tou demokracií zbytečně moc nepárat.
O prvním říjnovém víkendu tak budeme stát na rozcestí a společně rozhodneme, zda se vrátíme zpět ke svobodě a rovnosti před zákonem, nebo zda budeme pokračovat dál do hluboké propasti nesvobody, cenzury a totality, kde nám lepšolidé určí, co se smí a co ne, a svině půjdou sedět.
A proto je naší povinností rozhodnout se správně.
JUDr. Jindřich Rajchl
