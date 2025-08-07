Pikora a Pospíšil se shodli. Šlo o Trumpova cla

Začala platit patnáctiprocentní cla na dovoz zboží z EU do USA. O možných budoucích dopadech na českou ekonomiku hovořili bývalý europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) a ekonom Vladimír Pikora (nestr. za Motoristy sobě).
„Samozřejmě patnáct procent je lepší než původní návrh – třicet procent. Ale v každém případě to považuji za prohru pro mezinárodní volný obchod, protože zkrátka narůstá clo, které bylo dvě tři procenta a najednou bude patnáct procent. Poškodí to evropské investory, evropské firmy, které vyvážejí do USA. Poškodí to i české firmy. V jakém rozsahu, to se ukáže. Ministerstvo financí odhaduje pokles českého hospodářského růstu o 0,2 procenta. Je to zpráva, ze které nikdo nemůže mít radost. Můžeme říkat: Mohlo to být ještě horší, ale tohle není pozitivní zpráva. Uvidíme její dopady. Podle ekonomů to bude mít negativní dopad i na spotřebitele ze Spojených států. Může to vést ke zdražení zboží, které se bude dovážet do USA, které bude zatíženo cly. Je to zpráva, která nikoho netěší. Pamatuji si dobu před několika lety, kdy se vedení EU a americká administrativa pokoušely domluvit novou dohodu, smlouvu o volném obchodu, volném průtoku investic mezi Amerikou a EU, tzn. že by žádná cla nebyla. Bohužel se to nepodařilo, celý tento systém padl. Považuji to za prohru, která bude mít ekonomické dopady. Teď se ekonomové přou, jak moc budou výrazné, ale nebudou určitě pozitivní v prvním kole,“ zdůraznil Pospíšil.
Jako prohru „pro celou planetu“ vidí zavedení cel i ekonom Pikora. „Samozřejmě že patnáct procent je lepší než třicet,“ připustil a připomněl, že Velká Británie si dokázala vyjednat lepší podmínky (deset procent), a nevidí důvod, proč bychom neměli mít stejné. „Evropa nevyjednávala dostatečně silně. Na začátku vedl jednání pan Ševčovič ze Slovenska, USA ale předpokládaly, že proti nim bude stát Němec nebo Francouz, tedy člověk, kterého se budou opravdu bát,“ popsal Pikora.
„Jak říkal kolega, ekonomika zpomalí o 0,2 procenta. Příští rok dokonce o 0,4. To je pro nás velmi nepříjemné. Ale zároveň dostáváme impulz ke změně. Ukazuje to, že naše ekonomika byla nastavena staře. Najednou budeme potřebovat nové výrobky a hlavně nové trhy. Smlouva v podstatě říká: Vykašlete se na Ameriku a běžte do Asie, Afriky a Spojené státy mějte jen jako záložní zdroj, nikoliv jako hlavního partnera,“ dodal Pikora.
Jednání amerického prezidenta označil za zvláštní, protože jde proti všem ekonomickým poučkám, ale přitom slaví úspěchy. „Ale slaví je jen proto, že ruší věci, které dřív byly považovány za naprosto neměnné. Ukazuje, že pro něj neexistuje žádné tabu. A je ochoten udělat cokoliv,“ soudí Pikora
EU jako vazal USA
Dále se ekonom Pikora vyjádřil k závazku EU nakupovat energie z USA. „Mnohé země budou plnit tento závazek a mnohé ne, nasmlouvají to někde jinde. Nikdo je nedonutí, leda by přišla znovu nějaká dohoda tohoto typu – nějaké strašné sankce,“ řekl ekonom. Domnívá se však, že to se nestane. „To má takové zpoždění, že Trump už v té době nebude prezident,“ dodal Pikora.
O vynutitelnosti a kontrolovatelnosti dodržování závazku EU nakupovat energie v USA pochybuje také Pospíšil. „Je to spíše politický závazek, investice dělají konkrétní firmy, případně členské státy. Vadí mi princip, že je tu dohoda o clech a my trochu vazalsky jsme nuceni přijmout ještě další závazky, aby nějaká dohoda byla uzavřena. Amerika v té dohodě žádné závazky nepřijímá. Na tom je vidět, že Evropa moc úspěšná v tom vyjednávání nebyla. Je to vidět na srovnání s Británií, která má clo deset procent, my patnáct procent, tak nemůžeme slavit úspěch. Za druhé jsme byli nuceni přijmout další závazky – investice do americké energie, zbrojního vybavení, to jsou další stovky miliard – jenom proto, abychom clo snížili z možných třiceti na patnáct procent. Závazků se nebojím a realisticky si myslím, že nebudou až tak naplněny. Nebudou vynutitelné. Ale dostali jsme ještě dva pytle kamení na záda, abychom měli nakonec v uvozovkách jenom patnáctiprocentní cla. Evropa jako silný lídr ve vyjednávání bohužel nevypadá. Trump je politik. Hraje na efekt. A pro něj je důležitější, že vypadá navenek jako vítěz. Dva závazky Evropy – platit za americké energie a vojenské vybavení – posilují jeho politické vítězství, ten dojem, že Evropu převálcoval,“ soudí Pospíšil.
Jiří Pospíšil, DiS.
Radost prý z toho nemá. „Ale ruku na srdce – ať si sáhnou do svědomí ti, kteří tu Trumpa podporují včetně českých politických stran,“ řekl politik TOP 09 a jmenoval Motoristy. Zdůraznil, že Trumpovy kroky nejsou pro Evropu výhodné.
„Žádný velký úspěch to není,“ souhlasil Pikora. „Dlouhodobě patnáctiprocentní clo není dobré. Česká ekonomika je exportní. Poškodí to náš export v rámci EU. Z patnácti procent se nemohu radovat. Není to katastrofa. Trump navrhl 30 %, aby vstoupil do jednání. Není to zase taková katastrofa, ale není to vítězství. Bude třeba, aby se Evropa začala orientovat na jiné trhy,“ zopakoval Pikora své stanovisko.
Na otázku, zda se kvůli clům bude propouštět, odpověděl: „Myslím, že ne.“ Připomněl, že české firmy dodávají díly pro německé automobilky. „Subdodávky není třeba přesouvat. Subdodávky z Čech nejsou tak drahé,“ zdůraznil Pikora.
Němečtí výrobci automobilů proto podle něj nebudou mít důvod stěhovat výrobu automobilových dílů z Česka někam jinam.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská