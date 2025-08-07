Na barák přišla Decroix a s ní totální chaos. Hádejte, kdo toto napsal

Terčem ostré kritiky i výsměchu se kvůli bitcoinové kauze stala ministryně Eva Decroix (ODS). Na sociálních sítích se na ni snesla celá snůška posměšků a tvrdých slov.
Na svém facebookovém profilu političku doslova griluje poslanec Petr Sadovský (ANO).
„Jak ODS vysvětluje bitcoinovou kauzu očima Dozimetru STANu situaci,“ napsal politik a přidal scénku komediální dvojice Luděk Sobota a Miloslav Šimek. Postava ztvárněná Sobotou má ve videu velice omezené schopnosti vyjadřování.
V dalším příspěvku Sadovský uvedl: „Eva má jejich plnou důvěru..., že se jí to podaří všechno zahladit!“
V jiném postu se nerozpakoval použít peprný výraz.
Zveřejnil i video, které ministryni zesměšňuje.
V dalším příspěvku se Sadovský rozepsal. „Výsměch občanům!? Co začal Blažek, tak Decroix dorazila. Dobrá práce,“ míní zjevně ironicky. Dále pokračuje: „Takže koordinátor vyšetřování bitcoinové kauzy na Ministerstvu spravedlnosti, pan David Uhlíř, neudělá žádnou zprávu? Fakt? Po všem tom humbuku, po těch kecech o transparentnosti? Eva Decroix z ODS už minulý týden oznámila, že žádná zpráva nebude. A co se nestalo – pod tlakem STANu slíbila, že teda nějaká bude. A teď? Zase nic. Klasická hra na ‚bude – nebude – bude – nebude‘. Co tohle má jako bejt za divadlo? Tohle není jen trapná komedie. To je záměrné natahování času, mlžení, zakrývání stop. A člověk si fakt musí začít klást otázky: Co v tom zase je? Kdo v tom jede? Tak co, Vítku Rakušane? Co celý STAN? Tohle je naprosto směšný, trapný a zároveň děsivý. Jestli si myslíte, že tohle projde bez odpovědnosti, tak se šeredně pletete.“
Ministryně mlhy
„Zamést bitcoinovou kauzu pod koberec!? Tak zněl jediný úkol ministryně Decroix! Celá situace s auditem a zprávou koordinátora Uhlíře je trapnou tragikomedií, která je jen dalším případem, kdy Fialova vláda dělá z voličů blbce!? Vyplacených 160 tisíc korun panu Uhlířovi, za které jsme neviděli vůbec žádný hmatatelný výsledek, je už jen třešnička na dortu!“ napsal na síti X Robert Králíček, místopředseda hnutí ANO a poslanec Parlamentu ČR.
Zamést bitcoinovou kauzu pod koberec!? Tak zněl jediný úkol ministryně Decroix!?? Celá situace s auditem a zprávou koordinátora Uhlíře je trapnou tragikomedií, která je jen dalším případem, kdy Fialova vláda dělá z voličů blbce!? Vyplacených 160 tisíc korun panu Uhlířovi, za… pic.twitter.com/k5LAlXTs86— Robert Králíček (@psprobertkrali1) August 6, 2025
V přiloženém videu říká: „Eva Decroix přišla na Ministerstvo spravedlnosti zamést celou kauzu pod koberec. Důkazem toho je i výsledek práce pana Uhlíře. Za co mu bylo vyplaceno 160 tisíc? Nemáme žádné závěry jeho práce. Nevíme, na co přišel. Nevíme jeho závěry. A je tragikomické, že jeden den pan Uhlíř odchází, nemá zprávu. Druhý den Eva Decroix vyzývá pana Uhlíře, aby zprávu dodělal, ten se vrátí z dovolené a zase řekne, že ji nemá. Je to celé tragikomedie, opravdu mi chybí už jenom komunikační karta Otakara Foltýna. Jenom to dokazuje to, že ta mimořádná schůze, kterou jsme svolali, byla adekvátní a byla platná, protože vláda měla rezignovat. Ministr Stanjura už neměl být ve své funkci a Eva Decroix jenom zametá, jenom mlží. Je to ministryně mlhy, která nejdřív má koordinátora, pak má audit. Všechno to dokládá to, že jsme měli pravdu. Je tam spousta nezodpovězených otázek. Vláda Petra Fialy vyprala špinavé bitcoiny. To potvrdil i ten audit. Je to jasné. Neměla vůbec komunikovat a brát dar od pana Jiřikovského, odsouzeného člověka, který zprostředkovával nelegální obchod se zbraněmi, dětským pornem a dalšími věcmi. Celá ta kauza je skandální. Já se obávám, že ti lidé, kteří zaplatili za ty bitcoiny a nemají ani peníze, ani bitcoiny, mohou žalovat stát o ušlý zisk, o nějaké penále a další věci. A ten problém a ty škody státu se budou prohlubovat. A to je výsledek vládnutí této vlády.“
Napsal také: „ODS zametá stopy a lidé mají plné zuby politiky bez odpovědnosti. V kauze s bitcoinem měl pan Uhlíř jednat – ne si to rozmyslet. Ministryně měla trvat na důslednosti – ne změnit výklad. Pokud se veřejná slova a činy takto míjejí, nemůžeme se divit, že lidé ztrácejí důvěru v systém.“
Sledujeme frapantní selhání ministryně @eva_decroix. Ztratila kontrolu nad svým klíčovým úkolem – došetřit bitcoinovou kauzu.— Alena Schillerová (@alenaschillerov) August 7, 2025
Výstižný komentář Lukáše Jelínka ?? pic.twitter.com/JNI9px6dGE
V chaosu trumfla i Babiše
Vlastní vyjádření zveřejnil také poslanec Jakub Michálek (Piráti). „Zpráva bude. Zpráva nebude. Zpráva bude. Zpráva nebude. Ministryně Decroix, která měla uklidit po bitcoinové aféře, kde stát přišel až o 10 miliard, se zabydlela na baráku a s ní přišel totální chaos. To snad trumfnul jen Babiš s covidem. Tahle mlha musí skončit, veřejnost se musí dozvědět pravdu a Stanjura musí nést odpovědnost!“ uvedl Michálek na síti X.
Zpráva bude. Zpráva nebude. Zpráva bude. Zpráva nebude. Ministryně Decroix, která měla uklidit po bitcoinové aféře, kde stát přišel až o 10 miliard, se zabydlela na baráku a s ní přišel totální chaos. To snad trumfnul jen Babiš s covidem. Tahle mlha musí skončit, veřejnost se… pic.twitter.com/e5Jvo43Rbc— Jakub Michálek (@JakubMichalek19) August 5, 2025
Vyjádřila se také místopředsedkyně ANO a poslankyně Alena Schillerová: „Sledujeme frapantní selhání ministryně Decroix. Ztratila kontrolu nad svým klíčovým úkolem – došetřit bitcoinovou kauzu.“
Sledujeme frapantní selhání ministryně @eva_decroix. Ztratila kontrolu nad svým klíčovým úkolem – došetřit bitcoinovou kauzu.— Alena Schillerová (@alenaschillerov) August 7, 2025
Výstižný komentář Lukáše Jelínka ?? pic.twitter.com/JNI9px6dGE
Právník Petr Němec se podivuje: „Decroix slíbí zprávu od Uhlíře. Pak řekne, že je hotovo, ale zpráva nebude a s Uhlířem to ukončí. Pak řekne, že zpráva teda bude. Uhlíř řekne, že smlouva je ukončená a zpráva nebude. Advokátka Decroix není schopna pracovat s jedním advokátem, ale chce řídit ministerstvo.“
LOL ??— Petr Němec (@SemSuchar) August 5, 2025
Decroix slíbí zprávu od Uhlíře.
Pak řekne, že je hotovo, ale zpráva nebude a s Uhlířem to ukončí.
Pak řekne, že zpráva teda bude.
Uhlíř řekne, že smlouva je ukončená a zpráva nebude.
Advokáta Decroix není schopna pracovat s jedním advokátem, ale chce řídit ministerstvo. pic.twitter.com/yZ889sklmv
A politolog Lukáš Jelínek se vyjádřil: „Dořešení bitcoinové kauzy bylo jediné zadání paní Decroix. To, že nezvládla dodržet ani scénář, který sobě a koordinátorovi Uhlířovi vytyčila, je jejím politickým selháním. ODS by si měla dát pozor, jestli jí ještě někdy nějaký důležitý úkol svěří…“
Dořešení bitcoinové kauzy bylo jediné zadání paní Decroix. To, že nezvládla dodržet ani scénář, který sobě a koordinátorovi Uhlířovi vytyčila, je jejím politickým selháním. ODS by si měla dát pozor, jestli jí ještě někdy nějaký důležitý úkol svěří... https://t.co/dKOGZW8pMs— Lukas Jelinek (@JelinekLu) August 6, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská