STAN: Prohlášení k novým informacím v tzv. bitcoinové kauze

Prohlášení předsednictva hnutí Starostové a nezávislí k novým informacím v tzv. bitcoinové kauze:
Nerozumíme tomu, proč navzdory příslibu paní ministryně, že zpráva pana Uhlíře bude zveřejněna, byl dnes veřejnosti oznámen opak. Podle našeho názoru paní ministryně nedostatečně vysvětluje důvody, proč tato zpráva nebude vypracována a zveřejněna. Považujeme to za komunikační selhání a vítáme, že situaci vysvětlí našemu předsednictvu, které mimořádně svoláváme na zítřek. Určitě budeme požadovat, aby věc znovu srozumitelně vysvětlila i veřejnosti. Paní ministryně do úřadu nastoupila s ambicí objasnit okolnosti celé kauzy. Současný stav ale spíš otevírá prostor pro další spekulace a pochybnosti, což není v zájmu ani ministryně, ani celé vlády.
autor: PV