Prokšanová (KSČM): Pane ministře Genocido Lipavský, jste pokrytec

07.08.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru Lipavskému.

Prokšanová (KSČM): Pane ministře Genocido Lipavský, jste pokrytec
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Dneska jsme se vydali na předvolební akci pana Lipavského. A samozřejmě, že jsme byli vidět.

Pane ministře Genocido Lipavský, my, komunisté si na propalestinská shromáždění nechodíme dělat protestní akci. Jsou to naše dlouhodobé a principiální postoje, které svou účastí na těchto akcích hájíme. Je mi jasné, že vy si nedokážete představit, že někdo dělá něco z přesvědčení, protože sám jste bezpáteřní želé, které se vleze všude, kde je šance, že z toho něco kápne.

Hlouček demonstrantů správně skandoval, že jste pokrytec a že hájíte genocidu. Styďte se! Máte ruce od krve palestinských dětí.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Držte h*by, váš názor nikoho nezajímá.“ Vzkaz hvězdy nového pořadu ČT kritikům
Tyto hranolky za 250 korun. Jedině v centru Prahy. Rubeš odhalil další hnus
0,01 stupně Celsia. Kvůli tomuhle máte platit Green Deal
Drulák: Evropské elity zešílely. Zbytek světa chápe, proč Rusko zaútočilo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Lipavský , Prokšanová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dělá politička Prokšanová uskupení Stačilo! dobré jméno?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Eva Decroix, MBA byl položen dotaz

Jak naložíte s tím, co tvrdí Uhlíř?

Podle něj jsou darovací smlouvy od začátku neplatné. Zvláštní také je, že skončil právě potom, co to řekl. Náhoda? Podle mě ne a čím dál míň věřím tomu, že chcete vše opravdu nezávisle vyšetřit. A ještě jestli je pravda, co tvrdí Uhlíř, co bude dál? A co je vůbec teď s těmi penězi, co Jiříkovský dar...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinnýV případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinný Od smogu a kouření pročistí plíce domácí sirupOd smogu a kouření pročistí plíce domácí sirup

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Výborný: Tomio Okamura opět šíří lži

19:03 Ministr Výborný: Tomio Okamura opět šíří lži

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tvrzením Tomia Okamury.