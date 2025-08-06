Prokšanová (KSČM): Pane ministře Genocido Lipavský, jste pokrytec

Dneska jsme se vydali na předvolební akci pana Lipavského. A samozřejmě, že jsme byli vidět.
Pane ministře Genocido Lipavský, my, komunisté si na propalestinská shromáždění nechodíme dělat protestní akci. Jsou to naše dlouhodobé a principiální postoje, které svou účastí na těchto akcích hájíme. Je mi jasné, že vy si nedokážete představit, že někdo dělá něco z přesvědčení, protože sám jste bezpáteřní želé, které se vleze všude, kde je šance, že z toho něco kápne.
Hlouček demonstrantů správně skandoval, že jste pokrytec a že hájíte genocidu. Styďte se! Máte ruce od krve palestinských dětí.
Mgr. Petra Prokšanová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV