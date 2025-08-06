Mádlová (ANO): Ministerstvo opět přenáší svou odpovědnost na ostatní

DALŠÍ POČIN MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ
Ministr Válek si může připsat další „úspěch“. Z peněz veřejného zdravotního pojištění má 150 milionů odcházet na provoz systému, podle kterého se hradí péče v nemocnicích CZ-DRG. Logicky nesouhlasí zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů, kteří tento systém z velké části hradí.
Ministerstvo opět přenáší svou odpovědnost na ostatní a vymýšlí nesmysl. Navíc v době, kdy se systém zdravotního pojištění dostává do deficitů. Peníze by navíc nebyly pod kontrolou.
PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA
