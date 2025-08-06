Mádlová (ANO): Ministerstvo opět přenáší svou odpovědnost na ostatní

07.08.2025 15:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k počinu ministerstva zdravotnictví.

Mádlová (ANO): Ministerstvo opět přenáší svou odpovědnost na ostatní
Foto: plzeň.cz
Popisek: Ivana Mádlová

DALŠÍ POČIN MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministr Válek si může připsat další „úspěch“. Z peněz veřejného zdravotního pojištění má 150 milionů odcházet na provoz systému, podle kterého se hradí péče v nemocnicích  CZ-DRG. Logicky nesouhlasí zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů, kteří tento systém z velké části hradí.

Ministerstvo opět přenáší svou odpovědnost na ostatní a vymýšlí nesmysl. Navíc v době, kdy se systém zdravotního pojištění dostává do deficitů. Peníze by navíc nebyly pod kontrolou.

Podrobnosti ZDE.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mádlová (ANO): Realita vlády, která slibovala odpovědnost a transparentnost
Mádlová (ANO): Piráti slibují modré z nebe. Připomeňme si fakta o nich
Mádlová (ANO): Data o nedostatku personálu měla vláda dávno na stole
Mádlová (ANO): Prevence potřebuje stabilní financování

Zdroje:

https://www.zdravotnickydenik.cz/2025/08/boj-o-150-milionu-kdo-zaplati-system-podle-ktereho-se-hradi-pece-v-nemocnicich/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwY2xjawMAmhhleHRuA2FlbQIxMQABHnlbUBPrRcpCPbLajXODQeP4qYnGVJiBB9Lt_KX1YsxQWkVQPOipXeshqFQS_aem_bbypApWIXK5h3av4iqS_Rg

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Mádlová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Spravuje ministr Válek zdravotnictví dobře?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mádlová (ANO): Ministerstvo opět přenáší svou odpovědnost na ostatní

15:02 Mádlová (ANO): Ministerstvo opět přenáší svou odpovědnost na ostatní

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k počinu ministerstva zdravotnictví.